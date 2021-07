El Zaragoza 2014 se impone al Herrera en un competido partido con muchos goles

ZARAGOZA 2014 5-3 HERRERA

Zaragoza 2014 y Herrera suplieron con ocho goles la ausencia de trascendencia que tuvo la cita de La Camisera.

Empezaron mejor los de casa, que antes de anotar, ya habían dispuesto de un mano a mano. Se adelantaron en una mala cesión de Víctor, que aprochó Andrés, para de primeras, rematar por la escuadra. El partido fue perdiendo brillantez, y el Herrera, al que le había costado mucho generar peligro en la meta de Pedro Mayo, aprovechó el descuento del primer tiempo para igualar, en una internada de Stiven, cuyo primer intento fue salvado bajo palos, pero de segundas ya no iba a perdonar.

El acierto ofensivo hizo que se viese una segunda mitad muy entretenida

El enorme acierto ante portería contraria de ambos hizo que se viese una segunda mitad muy entretenida. Remontaron los de Herrera de los Navarros, en un tiro cruzado de Jared desde la izquierda. La ventaja fue efímera ya que Marlon se fue en velocidad de los defensores para reestablecer las tablas.

La suerte del partido se decidió en el cuarto de hora final. Sergio cabeceó a placer un saque de esquina botado de forma excelente por Xabier, antes que volvieran a rehacerse los de David Rodríguez, que igualaban desde los once metros, por mediación de Stiven, en un penalti provocado por él mismo, tras disparar y pegar en la mano de un zaguero. Dos jugadas casi idénticas, iban a dejar los puntos en el barrio Oliver. Diop y Xabier finalizaban en gol sendos envíos de compañeros, en los que tras controlar, regateaban a Álvaro, y solo tenían que empujar a puerta vacía.

Zaragoza 2014: Mayo (Mario, 46), Juan Carlos, Ruberte (Petar, 62), Sergio, Marlon, Diop, Andrés (Xabier, 70), Latorre, Iván, Zapater (Camacho, 29) y Anderson (Raúl, 65).

Herrera: Álvaro, Hugo, Guillermo (Jared, 42), Ezquerra, Cepeda (Marco, 65), Stiven, Maqueda, Torcal, Víctor (Bernad, 62), César y Puértolas

Goles: 1-0, min. 7: Andrés. 1-1, min. 45+3: Stiven. 1-2, min. 52: Jared. 2-2, min. 56: Marlon. 3-2, min. 78: Sergio. 3-3, min. 80: Stiven, de penalti. 4-3, min. 85: Diop. 5-3, min. 87: Xabier.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Rodríguez, Cortés; Ruiz y Soriano.

MORATA 1-3 ACTUR PABLO IGLESIAS: Remontada del Pablo Iglesias ante el Morata

Morata: Garrido, Montalbán, Marín, Entrena, Molinero, Moreno (Cabeza, 79), Keita, Requejo, Alonso, Ndiaye y Jaria.

Actur Pablo Iglesias: Montanel, Chorén, Drammeh, Guillén (Diest, 76), Marín, Lacambra (Piñero, 59), Serrano, Buenacasa (Marín, 59), Burgui, Duato (Briz, 76) y Vilches (Avellana, 76).

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a Ndiaye, Cabeza y Piñero.

Goles: 1-0 min. 19: Entrena, 1-1 min. 33: Chorén, 1-2 min. 36: Vilches, 1-3 min. 90: Piñero.

Comentario: Partido agradable y con mucho respeto mutuo que se llevó el Actur Pablo Iglesias en el campo del Morata. Pese a que se adelantaron los locales, el API no tardó en darle la vuelta al partido. El lateral Chorén definió muy bien con la zurda en un mano a mano y Vilches hizo lo propio en una jugada individual. El Morata no estuvo acertado, y el mayor juego y los acercamientos corrían a cargo del API. El partido supuso la retirada del capitán del Morata, Dani Moreno, quien fue también aplaudido por el equipo visitante. Moreno, en un gran detalle de personalidad, también quiso felicitar al API por su propuesta y juego a lo largo de toda la temporada.

GINER TORRERO 1-3 CASETAS: El Casetas doblega al líder

Giner Torrero: Gaye, Ortega (Bouras, 53), Manuel, Cantarero, Cabrera (Salinero, 55), De Castro, Floria, Gómez, Baltariu (Sow, 55), López (Rodrigo, 53) y Jiménez.

Casetas: Marín, Gesse, Beltrán (Julve, 65), Sanz, Vidal, Palacios, Navarro (Fernández, 58), Santiago (Tobón, 53), Algaba, Abad (Da Costa, 58) y Buil (Bernal, 65).

Goles: 0-1 min. 10: Algaba, 0-2 min. 40: Santiago, 0-3 min. 50: Santiago, 1-3 min: 79 De Castro, de penalti.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Bouras; Sanz y Gesse.

Comentario: Derrota del campeón, el Giner Torrero, en el último partido de la temporada cuando ya no se jugaba nada. Con el ascenso en el bolsillo, el Giner salió relajado al campo y el Casetas fue claramente superior en la primera parte y buscaron despedir el curso con un triunfo de orgullo. Y así lo hicieron los caseteros, aprovechando las imprecisiones de los locales en defensa y a través de un potente disparo de Santiago desde fuera del área. Tras la reanudación, de nuevo Santiago a balón parado sentenció el encuentro. De Castro convirtió un penalti para salvar el gol del honor del Giner Torrero. En cualquier caso, esta derrota no empaña una brillante temporada de los locales.

CALATORAO 1-0 LA ALMUNIA: Un gol de Júdez da los tres puntos al Calatorao ante La Almunia

Calatorao: Borja, Iván (Sánchez, 10) (Marín, 77), Diego, Tarik, Miguel, Iván Gil (Ucedo, 54), Ricardo, Aguarón (Júdez, 81), Sanz (Urgel, 87), Bermúdez y Urbano.

La Almunia: Forcén, Villuendas, Toño, Sacasa, Izan, Lahoz (Niang, 55), Embid, Javi López (Clemente, 55), Álvaro, Espinosa y Júdez

Goles: 1-0 min. 22: Júdez.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Tarik, Júdez, Bermúdez, Jaraba, Urbano, Sanz; Embid, Lahoz, Villuendas, Forcén. Expulsó al jugador visitante Víctor Gracia.

Comentario: La Almunia se quedó sin su clasificación para la fase previa de Copa del Rey al caer por 1-0 en su visita a un Calatorao que no se jugaba nada. El partido fue reñido desde el primer momento, y los dos equipos se midieron jugando de tú a tú, sin especular. El único tanto del partido llegó en el minuto 22 por medio de Júdez al rematar de cabeza a la salida de un córner. En la segunda parte, hubo menos ocasiones y el partido bajó enteros en su intensidad. El Calatorao no fue capaz de sentenciar cuando tuvo la oportunidad, mientras que Borja salvó el empate en un mano a mano que detuvo ante un delantero rival. Los balones en largo de La Almunia no dieron sus frutos y se terminó el duelo con el 1-0 que sabe a muy poco a los almunienses.

