El Santa Anastasia cierra su gran año como local con un empate ante el Zuera

El Santa Anastasia, ya campeón, se enfrentó a uno de los equipos más en forma, el Zuera, que venía de ganar los cinco últimos partidos. Nada más comenzar, el conjuntó zufariense sorprendió a la zaga del Santa Anastasia que no llegó a cubrir la subida del lateral del Zuera, José Miguel, que terminó rematando a gol desde el segundo palo. Tras el tanto la escuadra local comenzó a dominar el esférico y desplegó todo su arsenal ofensivo. Artaso anotó el primero para los suyos tras aprovecharse de un rechace en el área rival; A los diez minutos Biota remató desde el área pequeña un buen balón servido por Tenías; y poco después Les empujó a la red el balón tras una buen jugada por banda derecha de Biota. Todavía pudo ampliar la ventaja el conjunto ejeano por medio de Artaso, pero su vaselina se encontró con el palo.

Tras el paso por vestuarios el Zuera reaccionó y enseguida recortó distancias por medio de Perea en una jugada de estrategia. El tanto espoleó a los visitantes que dominaron en la segunda parte y que encontraron el empate de nuevo en una jugada a balón parado, Angoy remató libre de marca en un saque de esquina y anotó el gol de la igualada. Al final los dos se conformaron con un justo reparto de puntos.

Ficha técnica:

Santa Anastasia: Pérez, Miguel, Tenías (Ros, 78), Les, Almuzara, Juan (Oliva, 75), Miana (Néstor, 66), Cortés, Artaso, Biota (Villar, 58) y Maqueda (Mario, 78).

Zuera: Jorge, López, Escusol, Marco (Mallada, 53), Noel (Cartié, 75), César, Angoy, Sergio, Gracia, Perea y Diego.

Goles: 0-1, min. 4: López. 1-1, min. 28: Artaso. 2-1, min. 38: Biota. 3-1, min. 45: Les. 3-2, min. 49: Perea. 3-3, min. 84: Angoy.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Miguel, Oliva; López y Perea.

VILLA DE ALAGÓN 1-1 MAGALLÓN: Dos goles en el primer tiempo dejan el empate en La Portalada.

Villa de Alagón: Manu, Aladrén, Nacho, Cafú, Ibáñez, Miguel, Fredy (Gutiérrez, 85), Garrido, Bernal (Antonio, 70), Eneko y Teresa (Koke, 56).

Magallón: Pardo, Falcón (Aparicio, 75), Aitor, Broto, Aibar (Millán, 77), Zalaya (Aranda, 88), Romanos, Royo, Aznar, Sancho y Arilla.

Goles: 0-1, min. 41; Arilla. 1-1, min. 45: Ibáñez.

Árbitro: Alexandru Moraru. Amonestó a Nacho, Fredy, Ibáñez; y Zalaya.

Comentario: Reparto de puntos entre el Villa de Alagón y el Magallón. El balón echó a rodar con un cuadro visitante bien plantado sobre el terreno de juego. Los locales trataban de generar peligro con disparos lejanos, buscando sorprender a un Pardo que tuvo que colocarse bajo palos pese a ser jugador de campo. Pese a ello, el hoy guardameta no tenía demasiadas complicaciones en los primeros minutos de choque. El partido se descontroló al borde del descanso, pues Arilla adelantó a los suyos rematando a gol un centro al segundo palo y acto seguido, Ibáñez igualó la contienda con un disparo de falta que se coló por la escuadra de la portería visitante. Tras la reanudación, el guion no cambió y ambos equipos lograban llegar con peligro en rápidas transiciones. Sancho pudo adelantar a los suyos con un disparo seco, pero el balón se marchó rozando el palo. Y cuando el partido parecía visto para sentencia llegó la más clara para los locales: Lavilla se plantó solo en el mano a mano y su remate se marchó arriba. No hubo tiempo para más y las tablas fueron una realidad.

MONTECARLO 1-4 MALLÉN: El Mallén supera en 12 minutos dulces la resistencia del Montecarlo.

Montecarlo: Ortiz, Iván, Cristian, Rubén (Omeñaca, 60), Roberto (Ferrer, 60), Tazueco (Farid, 70), Cristian, Álvaro, Diego (Velasco, 70), César (Cardiel, 77) y Luis Miguel.

Mallén: Joel, Bryan, Carlos (Puértolas, 72), Mena, Ávila (Abián, 72), Eworo, Lassine, Urbez, Vela, Alejandro y Sandu.

Goles: 0-1, min. 39: Ávila. 1-1, min. 51: Tazueco. 1-2, min. 53: Urbez. 1-3, min. 62: Lassine. 1-4, min. 65: Vela.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Roberto, Omeñaca, Luis Miguel; y Ávila.

Comentario: El Mallén no da opción y supera al Montecarlo a domicilio. Cómodo triunfo de un Mallén que comenzó fuerte el encuentro. Los rojillos intentaban nivelar la balanza, pero era incapaces de contener el torrente ofensivo del Mallén. Cerca del ecuador, Ávila ponía el primero en el casillero visitante tras un buen remate. Sin embargo, los de La Paz no tardaron en reaccionar y consiguieron volver a poner el empate en el electrónico con un gol de Tazueco. Sin embargo, la alegría duró poco en la parroquia rojilla, pues Urbez cambió el signo del partido a los dos minutos. El gol cayó como un jarro de agua fría y los visitantes supieron aprovechar el bajón de los zaragozanos. Lassine puso tierra de por medio y Vela certificó la victoria con un nuevo tanto.

SAN JOSÉ 2-0 SANTA ISABEL: El San José se hace con el subcampeonato tras dominar a placer al Santa Isabel.

San José: Lorien, Corcodel, Cea (Marchante, 79), Daniel (Gracia, 89), Sory, Ocampo (Álex, 57), Pablo (Fonseca, 68), Soria, Pedro, Jorge (Barbero, 65) y Vidal.

Santa Isabel: Parra, Miranda, Megía, Meavilla, Días, Aldea (Alcay, 8), Diagne, López, Alonso, Lipe y Martín.

Goles: 1-0, min. 15: Jorge. 2-0, min. 50: Pedro.

Árbitro: Omar Diop. Amonestó al visitante López.

Comentario: El San José se hizo con tres puntos más que le sirven para certificar matemáticamente la segunda posición de su grupo.

Partido muy cómodo para los locales, de guante blanco, en el que se impusieron sin apenas oposición a un Santa Isabel que está deseando desesperadamente que acabe esta temporada que se les está haciendo tan larga. Acudieron con 13 futbolistas nada más y además sufrieron la temprana lesión de Aarón, que tuvo que ser sustituido en el minuto 8. El resto de lo acontecido fue un dominio total y absoluto del San José, que pudo haber logrado una diferencia mayor. El primer gol de la tarde lo anotaba Jorge, al rematar en el área pequeña un centro. Más ocasiones claras en las botas de Ibra, que lanzó fuera, lo mismo que su compañero Pablo.

Nada cambió en el segundo tiempo. Con el San José jugando a placer ante un rival replegado. Deshizo el sopor Pablo, en una gran acción personal en la que se fue de dos defensores y cedió a Pedro para que solo tuviera que empujar.

ALFINDÉN 3-1 DELICIAS: El Alfindén se sobrepone al gol visitante y acaba remontando.

Alfindén: Alberto, Sarmiento, Serge, Melo, Pablo (David, 79), Álvaro, Gabriel (Miguel, 57), Borja (Serban, 65), Diego, Sergio (Chema, 54) y Garrido (Raúl, 81).

Delicias: García, Gracia, Millán, Nguema, Iván, Pina (Etien, 60), Lucientes, Álvaro, Pardos, David e Iker.

Goles: 0-1, min. 47: Lucientes. 1-1, min. 60: Álvaro. 2-1, min. 65: Chema. 3-1, min. 83: Álvaro.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Sergio, Alberto, Serban;García, Daniel, David, Gracia, Nguema y Álvaro.

Comentario: Remontada del Alfindén en la segunda mitad que le sirve también para sobrepasar al Delicias en la zona media-baja donde ambos van a terminar la liga.

Alternativas en unos 45 minutos iniciales en los que los de La Puebla de Alfindén dominaron con balón, pero se encontraron con peligrosas respuestas ofensivas, la más clara, una pena máxima que Alberto logró atajar. Gabriel pudo poner en ventaja a los suyos, pero no pudo sacar provecho de un pase de la muerte, disparando al palo, y minutos más tarde, otra con su firma, que entre el portero y el poste, evitaron el gol.

Un mal despeje de la zaga rojilla se iba a transformar en el 0-1. Lucientes no desaprovechaba el regalo para fusilar a placer. Tras el lógico golpe que supuso el gol en contra, reaccionaron los locales, que en un buen tramo final iban a decantar las cosas a su favor. Álvaro, rematando de primeras empataba, y posteriormente hacía el tercero en una buena actuación personal. Entre medias, fue Chema, el que en una pelota a la espalda de la defensa, controlaba sin dejar botar y en el mano a mano superaba a García.