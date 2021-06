El Caspe no falla y se jugará el ascenso frente al Utrillas

El Caspe no falla y se jugará el ascenso en la última jornada. Buen partido el vivido en Maella con un cuadro local que trató de robarle el protagonismo al líder de la competición, el Caspe. Los locales buscaban combinar con criterio en zona de ataque, pero la falta de precisión en el último pase impedía que las ocasiones llegaran a buen puerto. Burillo aprovechó un error en la zaga local para abrir la lata. Los caspolino, ya por delante en el marcador, jugaban más tranquilos, sobre todo si podían seguir aprovechando los errores del Maella. Burillo volvió a anotar a los pocos minutos tras aprovechar un balón largo a la espalda de los centrales. Tras el paso por vestuarios, el propio Burillo iba a encontrar portería de nuevo, cerrando así el resultado y completando su triplete de goles. El Maella intentó volver a meterse en el partido, pero el Caspe se mostró muy seguro atrás y no lo permitió,

Burillo fue la estrella del choque al anotar los tres goles caspolinos

Maella: Vallespí, Rodrigo, Buisán, Balaguer (Peralta, 46), Barceló, Kasse, Barberán (Pallás, 85), Alfonsea (Martín, 75), Godina (Villalba, 65), Gimeno (Viver, 85) y Ladiane.

Caspe: Héctor, Villlanueva (Vidal, 65), Burillo (Abad, 75), Ginés, Pescador, Escuín (Martínez, 85), Pueyo, Abadía, Crespo (Moreno, 46), Ferrando (Muniesa, 70) y Bernal.

Goles: 0-1, min. 20: Burillo. 0-2, min. 29: Burillo. 0-3, min. 47: Burillo.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a los locales Alfonsea y Villalba.

Quinto 4 - 0 Albalate:

Quinto: Alperte, Domingo (Urmeneta, 53), Bes (Ayoub, 63), Budría, Pérez, Martínez (Usón, 69), Artigas, Latapia (Serrano, 67), Villaoslada y Gutiérrez (Salvador, 53).

Albalate: Bernad, Izquierdo, Mario (Gallego, 40), Javier, Acuña, Blasco (Aznar, 64), Popa (Marín, 10), José, Espallargas, Carbonel y Caso.

Goles: 1-0, min. 62: Urmeneta; 2-0, min. 64: Latapia; 3-0, min. 81: Artigas; 4-0, min. 90: Urmeneta

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a los visitantes Espallargas, Carbonel, Acuña y Gallego. Expulsó al visitante Izquierdo por roja directa (68’).

Holgado triunfo del Quinto ante el Albalate. Ambos equipos buscaban finalizar la campaña con buen sabor de boca, por lo que el espectáculo primó más que la táctica. Los locales trataban de llevar peligro con rápidas combinaciones, pero el Albalate se defendía. El primer periodo pasó sin goles, pero en la segunda mitad los locales se desataron: Urmeneta, que acababa de entrar al terreno de juego, inauguró el electrónico con un fantástico gol. El tanto pesó en el cuadro visitante, que no pudo frenar a Latapia dos minutos más tarde. El Quinto dominaba ya a placer y Artigas anotó el tercero con un buen remate. Aún tuvo tiempo Urmeneta de cerrar la goleada con otro preciso disparo. Tres puntos más para un Quinto que cerrará la liga visitando Alcañiz.

Utrillas 3 - 0 Alcañiz:

Utrillas: Tavares, Esteras, Edo, Martínez, Fleta, Mamadou, Loscos (Lautaro, 80), Tomás (De Blas, 60), Jaraba (Adama, 52), Bata (Negredo, 75) y Bah.

Alcañiz: Traver, Carbo, Aguilar (Tello, 51), Abril, Portoles (García, 62), Sánchez (Rosagaray, 46), Osorio, Javier (Salime, 62), Domingo, Lacueva y Rodríguez (Bagan, 62).

Goles: 1-0, min. 30: Bata; 2-0, min. 38: Edo; 3-0, min. 47: Martínez.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a los visitantes Rodríguez, Aguilar y Lacueva.

El Utrillas vence y se cita con el Caspe en la última jornada. Triunfo vital del cuadro turolense que necesitaba sumar los tres puntos para llegar con opciones a su duelo contra los caspolinos. Los de Daniel Bruna saltaron al terreno de juego con la intención de dominar desde el primer momento. El buen hacer de los locales obligaba al Alcañiz a buscar transiciones rápidas. Bata inauguró el marcador con un gran gol. El tanto tranquilizó a los locales, que siguieron buscando la portería rival. Edo encontró el premio del gol tras una buena jugada. El paso por vestuarios no cambio la dinámica del choque, pues seguía siendo el Utrillas el que llevaba la manija. Martínez sentenció el encuentro a los dos minutos de la segunda parte. El Utrillas no asumió riesgos y no permitió a los visitantes volver a meterse en el partido, certificando así una victoria capital para la lucha por el ascenso, que tendrá una última batalla la semana que viene.

