El Biescas confirma su ascenso a Tercera División

El Biescas asciende a Tercera División tras su victoria ante el San Lorenzo. De esta forma, el cuadro biesquense pone el broche de oro a una temporada casi perfecta, con nueve triunfos en once encuentros y el ascenso con una jornada de antelación.

Ambos equipos saltaron al césped en busca de la victoria. Los dos conjuntos tuvieron sus ocasiones, especialmente claras las de Molano y Jes´sus Martínes. Tras unos minutos de tanteo, el Biescas consiguió ponerse por delante tras un buen tanto a balón parado de Dylan. El go, con un poco de fortuna, pues el balón golpeó en un defensa antes de entrar, mejoró al cuadro pelaire, que amplió su renta desde el punto fatídico. Dylan asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros.

El San Lorenzo buscó recortar distancias, y lo consiguió a los pocos minutos con un gran disparo de Montiel. Sin embargo, el Biescas aprovechó los espacios en la zaga visitante para sentenciar el choque y certificar su ascenso a Tercera División tras más de treinta años.

Biescas: Marcelo (Vergara, 74), Rubén (Raúl, 76), Ricardo, Urieta, Marcos, Lardiés, Osanz, Fañanás (Sierra, 86), Paúles (Jorge, 77), Dylan y Daniel (Miguel, 63).

San Lorenzo: Raúl, Nicolás, Octavio, Jesús, Mairal, Marcos, Aitor, Iván, Rubén (Olmo, 73), Mirallas y Danjuma.

Goles: 1-0, min. 42: Dylan. 2-0, min. 57: Dylan, de penalti. 2-1, min. 75: Octavio. 3-1, min. 90: Miguel.

Árbitro: Abardía Tosat. Amonestó a Osanz; y Mirallas. Expulsó por doble amonestación al local Dylan (83').

Peñas Oscenses 1 - 2 Mequinenza

Peñas Gaypu: Algaba, Piedrafita, Sufi, Comino (Ena, 69), Aarón (Víctor Muñoz, 60), Arellano (Juan, 78), Alberto Muñoz, Lorien, Albe (Lasaosa, 73), Jaime y Vitín (Jorge, 69).

Mequinenza: Djiby, Albert, Eloy (Diego, 60 ), Dueso, (Aarón, 60), Joel, Pau, Guillem, Hoyo (Óscar, 71), Mohamed, Abel, Toni (Jaouad, 34 ).

Goles: 0-1, min. 44: Hoyo; 1-1, min. 54: Alberto del Río; 1-2, min. 80: Guillem, de penalti.

Árbitro: Rubén Gómez. Amonestó a los locales Lasaosa, Muñoz y Pidrafita; y a los visitantes Rami, Sedeño y Obiol. Expulsó por doble amonestación a Sufi, del Peñas (79’).

El Peñas Gaypu despidió la temporada en San Jorge con una derrota ante el Mequinenza que le deja en el farolillo rojo del grupo. Fue la tercera victoria de los visitantes ante un cuadro oscense que no gana desde las dos primeras jornadas. El Mequinenza desplegó un mejor juego durante la primera parte y obtuvo el premio poco antes del descanso, cuando Hoyo abrió el marcador.

Al verse por detrás, el Peñas Gaypu salió decidido a lograr al menos un empate en la reanudación. Y consiguió el tanto que devolvía la igualada en el 54, gracias a un tanto de Alberto Muñoz. Los peñistas querían volver a la senda del triunfo, aunque su rival también quería ganar y fue el equipo visitante el que lo encontró a diez minutos del final, con un penalti de Sufi, que vio su segunda amarilla en esa acción, que transformó Guillem para llevar los puntos a Mequinenza.

Peña Ferranca 3 - 1 Sietamo:

Peña Ferranca: Salas, Broto (Buil, 46), Alamán, Valera, Peruga (Lalueza, 84), Castillo (Trallero, 62) , Naval, Lasheras (Cabrero, 75), Rausell, Santiago (Pla, 59) y Barr.

Sietamo: Jiménez, Ioannis (Gurrea, 46), Lee (Orozco, 71), Orue, Margalejo, Diallo, Mur, Rodríguez, Kanteh (Caba, 46), Mincho y Alejandro (Henry, 71).

Goles: 1-0, min. 1: Barr; 2-0, min. 17: Margalejo (p.p.); 3-0, min. 45: Lasheras; 3-1, min. 72: Diallo.

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a los locales Broto, Naval, Buil y Trallero; y a los visitantes Ioaniss y Diallo. Expulsó al local Barr y al visitante Mincho por roja directa (82’).

La Peña Ferranca sentencia en la primera mitad. Saltó como un cohete el conjunto local, poniéndose por delante en el primer minuto de juego. El gol, obra de Barr, asentó a la Peña Ferranca sobre el verde, manejando el choque a su antojo y sin permitir que los visitantes tuviesen ocasiones de peligro. Los locales ampliaron su renta en una jugada desafortunada en la que Margalejo acabó introduciendo el cuero en su propia portería. Lasheras puso la puntilla antes del descanso con un gran gol. Tras la reanudación, el Sietamo tiró de orgullo y comenzó a llevar peligro a la meta defendida por Salas. Diallo recortó distancias con un remate imperial, pero no hubo tiempo para más y los tres puntos se quedan en el zurrón de la Peña Ferranca,

