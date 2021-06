La falta de acierto del Magallón provoca un empate a cero contra el Santa Anastasia

Partido que se antojaba complicado para el Magallón, que recibió a un Santa Anastasia campeón y ya ascendido. Ante esta situación, los locales realizaron un planteamiento basado en ganar las segundas jugadas y en conceder pocas ocasiones de gol.

Durante la primera mitad el dominio fue de los ejeanos, que salieron sin problemas de la presión ejercida por sus anfitriones. Mientras que el Santa Anastasia acaparaba la posesión del balón, el Magallón se encontraba cómodo defendiendo. La única ocasión que tuvieron los visitantes fue llegó en un balón a la espalda de la defensa local, pero el remate final acabó marchándose fuera. Los locales, por su parte tuvieron una oportunidad clara de ponerse por delante en el marcador en una jugada a balón parado que tuvo que despejar la zaga rival en la línea de gol.

El Magallón se encontró cómodo cediéndole la posesión del balón al Santa Anastasia

Tras la reanudación el Magallón ajustó parte del sistema para no dejar espacios por dentro, funcionando a la perfección y manteniendo al equipo replegado y con las líneas muy juntas. Poco a poco los locales se fueron mostrando superiores llegando al área visitante con internadas por banda. Julio, Enrique, Isaac y un larguerazo de Alberto fueron los encargados de poner a prueba a Roberto. Por parte del Santa Anastasia solo se pudo ver un disparo que detuvo sin muchos problemas Víctor. Ya en ele tiempo de descuento, el Magallón gozó de hasta cuatro saques de esquina, pero el premio del gol no llegó.

Ficha técnica:

Magallón: Víctor, David (Falcón, 46), Roy (Segura, 67), Aitor, Pablo, Alberto, Rubén (Julio, 62), Isaac, Jorge, Enrique (Millán, 79) y Adrián (Broto, 46).

Santa Anastasia: Roberto, Salafranca, Miguel, Viñas, Almuzara, Juan, Álvaro, Artaso, Biota (Miana, 69), Néstor (Villar, 61) y Óscar.

Árbitro: Magdalena Muñoz. Amonestó a Adrián, David, Segura, Millán; Viñas, Óscar y Artaso.

SANTA ISABEL 1-2 VILLA DE ALAGÓN: La reacción tardía del Santa Isabel no priva del triunfo al Villa de Alagón.

Santa Isabel: Casero, Jorge, Jaime, López, Adrián (Masip, 60), Marco, Diagne, Lipe, Megía, Rubén (Lucea, 63) y Millán.

Villa de Alagón: Latienda, Álvaro, Iglesias, Alejandro, Iván (Antonio, 85), Miguel, Aladrén, Garrido, Bernal (Jhon, 63), Eneko y Teresa (Aguirre, 63).

Goles: 0-1, min. 48: Eneko, de penalti. 0-2, min. 62: Iglesias. 1-2, min. 72: Lipe.

Árbitro: Casanova López. Amonestó a Marco y Lipe.

Comentario: El Villa de Alagón no se dejó ningún punto en Santa Isabel en un partido marcado por la poca intensidad cuya primera parte no contó con un dominador claro ni con ocasiones claras de gol, llegando al tiempo de descanso con el empate inicial intacto. Tras el paso por vestuarios ambos equipos estiraron su líneas. Eneko desde el punto de penalti hizo el 0-1 a favor del Villa de Alagón. Dos minutos después, gracias a un golpeo lejano de Iglesias, el 0-2 subió al marcador. A partir de ese momento el partido se rompió y el Santa Isabel gozó de cuatro ocasiones de gol hasta conseguir reducir distancias en el minuto 72 por mediación de Lipe. El marcador ya no se movería más a pesar de las llegadas del Santa Isabel.

ZUERA 2-1 ALFINDÉN: El Alfindén no puede con un Zuera en racha.

Zuera: Jorge, José Miguel, Javier, Noel (Daniel, 65), César, Angoy, Sergio (Mallada, 74), Guillermo (Marco, 55), Adrián (Cartié, 69), Perea e Ibáñez.

Alfindén: Alberto, Jorge (Melo, 30), Pablo, Álvaro, Raúl (Rodes, 52), Cristian, Diego, Alejandro (David, 74), Sergio, Gabriel e Íñigo.

Goles: 1-0, min. 8: Noel. 2-0, min. 10: Adrián. 2-1, min. 81: Álvaro.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Sergio, Perea; Alejandro, Cristian y Melo.

Comentario: El Zuera volvió a sumar un nuevo triunfo recibiendo en el José Guzmñan al Alfindén. Fueron los locales quienes tuvieron el control del juego a lo largo del encuentro. A los 8 minutos Noel puso por delante al Zuera con un disparo desde el centro del campo que pilló a Alberto demasiado adelantado, siendo el gol inevitable. De forma casi inmediata, Adrián cabeceó un centro servido desde la banda derecha para doblar la ventaja de los locales. Las ocasiones de los de José Antonio Cascante no dejaron de sucederse, pero se llegó al tiempo de descanso con el resultado de 2-0. Ya en la segunda mitad, el Alfiindén apretó a su rival, al cual llegó a encerrar en su propio campo. Poco a poco las ocasiones visitantes se fueron produciendo, llegando el gol en el minuto 81 por mediación de Álvaro, aunque la remontada no acabó de completarse.

DELICIAS 1-2 MALLÉN: La eficacia del Mallén le permite remontar al Delicias.

Delicias: Ernesto, Álvaro, Etien, Ignacio (Esteban, 73), Alberto, Alfonso, Pilacés, Pina, Lucientes (Diego, 88), Pardos y David.

Mallén: Joel, Daniel, Carlos, Bryan (Catalán, 59), Iván, Barrera (Urbez, 46), Agustín, Vela, Ávila (Álex, 73), Sandu (Lassine, 85) y Puértolas (Mario, 61).

Goles: 1-0, min. 29: Pilacés. 1-1, min. 51: Ávila. 1-2, min. 66: Sandu.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Etien, Pilacés, Alfonso, Álvaro; Agustín e Iván.

Comentario: El Delicias no pudo mantener la ventaja que adquirió en la primera mitad en el partido contra el Mallén. Los locales no tardaron en hacerse con el control del partido mientras su rival se mantenía replegado. Las ocasiones fueron llegando gracias a Alfonso, Pina y Pilaces, siendo este último el encargado de estrenar el marcador en el minuto 29. Con el Mallén sin apenas crear peligro, se llegó al tiempo de descanso con el resultado de 1-0. Tras la reanudación el guion fue el mismo, empezando el Delicias fallando una oportunidad clara para dejar el partido prácticamente sentenciado. Ávila, en un lanzamiento de falta directa, reequilibró el electrónico y Sandu, tras un saque de esquina, puso por delante al Mallén en el minuto 66. Los visitantes se encerraron y el Delicias no pudo volver a darle la vuelta al marcador.

MONTECARLO 1-3 SAN JOSÉ: El San José se aprovecha del mal inicio del Montecarlo.

Montecarlo: Echeverría, Fabregat (Gallego, 60), Cantero, Tazueco (Velasco, 60), Gonçalves, Marín (Val, 60), Ramón, Soler, Aparicio, Hanib y Omeñaca.

San José: Gracia, Corcodel (Fonseca, 78), Cea, Daniel (Gómez, 73), García, Sory, Barriendos (Barbero, 60), Soria, De los Ríos, Solans (Pablo, 60) y Vidal (Ocampo, 78).

Goles: 0-1 min. 6: Cea. 0-2, min. 8: Sory. 0-3, min. 12: García. 1-2, min. 65: Omeñaca.

Árbitro: Makoudi. Amonestó a los locales Tazueco y Aparicio y a los visitantes Barbero, Vidal, Daniel y Gracia.

Comentario: El Montecarlo no empezó el partido con la tensión necesaria que se requiere en estas situaciones y el San José se aprovechó de ello a la perfección sentenciando el partido en menos de 15 minutos después de que Cea rematara un centro lateral para abrir la lata, que Sory mandara un disparo desde la frontal del área al fondo de la red para doblar la ventaja y que García transformara un lanzamiento de falta directa en el tercer tanto de la tarde. Tras el descanso el Montecarlo movió el banquillo y mejoró notablemente, recortando distancias en el minuto 65 por mediación de Omeñaca. Pese a lo disputado que se mantuvo la segunda mitad, los locales no volvieron a marcar y el 1-3 se mantuvo hasta el final.

