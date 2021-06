El Utrillas vence en Albalate para seguir peleando por el ascenso de categoría

ATLÉTICO ALBALATE 0-2 UTRILLAS: El Utrillas vence en Albalate y sigue soñando con el ascenso.

Atlético Albalate: Gil, Carlos, Bernad, Acuña, Blasco, Popa, José Antonio, Espallargas, Carbonel, Fernández y Caso (Javier Bernad, 62).

Utrillas: Tavares, Pandiella, Edo, Fleta, Mamadou, Loscos (Negredo, 78), Pérez Gómez (Martínez Semper, 60), Diaby (Tomás, 69), Yerai (Fandos, 82), Moria y Diaffara.

Goles: 0-1, min. 25: Moria. 0-2, min. 68: Pandiella.

Árbitro: Hincapié Hurtado. Amonestó a José Antonio, Bernad, Caso, Carlos; Pandiella y Loscos.

Comentario: El Utrillas no rebla y está decidido a jugarse el ascenso en la última jornada frente al Caspe. Así lo demostró ayer en la visita que le debía al terreno de juego de Los Arcos para resolver el partido que tenía pendiente con el Atlético Albalate, después de que apareciese un caso de covid en el vestuario minero y hubiese que aplazarse el encuentro correspondiente a la jornada 11. El Utrillas se mantiene invicto después de haberse disputado once jornadas ligueras. Ayer venció por un suficiente 0-2 después de que Moria, primero, y Pandiella, después, perforasen la portería defendida por Javier Gil. El partido se disputó sobre la tierra del campo de Los Arcos en un terreno de juego en el que los mineros no se sintieron muy cómodos. Sin embargo, antes de haberse cumplido la primera media hora de juego, Moria estrenaba el marcador subiendo el primer gol a la cuenta utrillana. El segundo tanto lo firmó Lautaro Pandiella en la segunda mitad, estableciendo el 0-2 definitivo con el terminó el choque entre los equipos turolenses.

ALCORISA 1-3 MAELLA: El Mallea vence en Alcorisa gracias a un arreón final.

Alcorisa: Fernando, Andrei, Riola (Vidal, 76), Acedo (Pío, 59), José Manuel, Candial, Lucano, Derick, Millán, Carlos y Ventura.

Maella: David, Alejandro, Balaguer (Peralta, 63), Ricardo, Moustapha, Barberán, Martín, Godina (Viver, 83), Gimeno (Pallás, 87), Marius (Raúl, 53) y Cheikh.

Goles: 0-1, min. 9: Ricardo. 1-1, min. 33: José Manuel. 1-2, min. 82: Godina, de penalti. 1-3, min. 87: Raúl.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a Derick, José Manuel, Andrei; Cheikh, Godina y Raúl.

Comentario: El Maella acortó ayer distancias con el Alcorisa, en la lucha estéril que mantienen ambas formaciones por abandonar las útimas posiciones de la clasificación. Se trata de un partido adelantado de la última jornada. Sin la presión de la amenaza del descenso, los alcorisanos no tardaron en encajar el primer gol. Ricardo Barceló batía a Fernando Calvo cuando aún no se habían disputado diez minutos de juego. El tanto le dio alas al equipo zaragozano que intentó mantener la racha anotadora. Sin embargo, fue el Alcorisa el que anotó pasada la media hora de la primera parte. Lo hizo con un tanto firmado por Fernández, que empataba el partido (1-1). Las tablas se mantuvieron durante buena parte de la segunda mitad con los dos conjuntos jugando sus cartas hasta los últimos compases del partido. En la recta final del encuentro Javier Godina encontró el hueco y estrelló el balón en el fondo de la portería bajoaragonesa desde los once metros después de que el colegiado Alejandro Giménez señalase la pena máxima. Con el 1-2 en el marcador y el Alcorisa todavía aturdido por haber encajado el segundo gol, Raúl Alfonsea marcaba el tercero a falta de solo tres minutos para que expirase el tiempo reglamentario. Después de ese gol el marcador ya no se movería más y el partido terminaría con 1-3 en el marcador.