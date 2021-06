El Giner aprovecha el tropiezo de La Almunia en Calatayud y huele el ascenso

Partido de la jornada: GINER TORRERO 3-0 ACTUR PABLO IGLESIAS.

El Giner Torrero continúa dando pasos firmes hacia el ascenso de categoría, algo que cada semana tiene más cerca y que ya puede tocar con la punta de los dedos. En esta ocasión venció al Actur Pablo Iglesias en un partido disputado en el que los locales llevaron en todo momento la iniciativa y disfrutaron de las mejores ocasiones de gol.

Tras unos primeros minutos de tanteo, las primeras ocasiones comenzaron a llegar para el lado local mediante el balón parado, pero a veces por falta de determinación en el remate y otras por no encontrar rematador, no pudieron abrir la lata. La primera ocasión clara fue para De Castro, que tras un buen pase se plantó delante de Montanel y tras intentar un regate remató muy forzado y el guardameta visitante impidió el gol, mandando el balón a saque de esquina. En esa acción a balón parado, llegó el primero, obra de Daniel con un remate inapelable desde el corazón del área. De la misma manera y apenas 5 minutos después, Merveille remató con la cabeza otro gran centro en otro saque de esquina para poner el segundo en el marcador y dar una ventaja considerable al cuadro azulón antes del descanso. La tuvieron los visitantes para reducir distancias tras una gran jugada que terminó con un centro por banda derecha que Joaquín no acertó a rematar.

Tras el descanso, continuó la misma tónica de partido y la primera ocasión fue para el Actur Pablo Iglesias, con la ejecución de un libre directo que se marchó fuera. Poco después de nuevo los visitantes pudieron reducir distancias pero Salinero salvó a los suyos de manera providencial para mantener la portería a 0. En el 65' y tras un gran robo de Alloza, el "10" azulón filtró un espectacular pase para De Castro, que no falló en el 1 vs 1 con Montanel y puso el tercero. Mahdi fue expulsado por encararse con un rival durante la celebración del tanto. Gómez pudo poner el cuarto tras un contraataque pero su disparo se encontró con el poste. No pasó mucho más y el Giner sumó tres puntos vitales para seguir líder y para afrontar con ilusión el partido de la próxima jornada frente a La Almunia, que puede decidir el ascenso matemático del club azulón.

Ficha técnica

Giner Torrero: Salinero, Carlos (Oliete, 78), Joel, Raúl, Marzo (Diego, 83), Roberto, Alloza (Alejandro, 67), Pablo, Merveille (Samuel, 75), De Castro (Fandos, 83) y Daniel.

Actur Pablo Iglesias: Montanel, Mario, Mustafá, Guillén, Pablo (Vilches, 75), Marcos, Guillermo (Fran, 46), Mahdi, Broto (Diest, 46), Joaquín (Mariano, 75) y Duato (Marín, 46).

Goles: 1-0, min. 27: Daniel. 2-0, min. 32: Merveille. 3-0, min. 65: De Castro.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Joel; y Marín. Expulsó con roja directa al visitante Mahdi (66').

CALATAYUD 2-2 LA ALMUNIA: Un gol de Jiménez sobre la bocina deja a La Almunia con opciones remotas de ascenso.

Calatayud: Horno, Sellares, Vicente, Miranda (Antón, 54), Pérez, Saiz, Piquero, Martínez (Becerril, 54), Miranda, Jiménez y Navarro (Blanco, 82).

La Almunia: Forcén, Villuendas, Joven, Lahoz, Mballo (Álvaro, 84), López (Júdez, 57), García (Gil, 84), Chueca, Martínez, Niang (Embid, 65) y Espinosa (Clemente, 76).

Goles: 0-1, min. 13: Niang. 1-1, min. 19: Saiz. 1-2, min. 23: Mballo. 2-2, min. 92: Jiménez.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a Becerril, Antón y Martínez.

Comentario: El partido comenzó con mucha igualdad. Durante los primeros 45 minutos hubo dominio alterno y ambos equipos tuvieron sus momentos de superioridad. Niang puso el primero tras un fallo de comunicación entre un defensa y el portero local. El Calatayud reaccionó bien a este gol y lejos de venirse abajo logró empatar pocos minutos después con un golazo de Saiz, que disparó a la escuadra tras un rechace en un corner. Sin embargo, poco duró la alegría local ya que Mballo puso por delante de nuevo a los visitantes tras meter la pierna en una jugada embarullada en el área del Calatayud. De ahí al descanso continuó la igualdad y la alternancia en los mandos. Tras el paso por vestuarios, el Calatayud saltó muy bien al césped y dominó a su rival durante una fase del choque. Disfrutaron de numerosas ocasiones para empatar, pero La Almunia también pudo matar el partido a la contra. Cuando el partido parecía terminar cayendo hacia el lado visitante, apareció Jiménez para, tras una jugada de estrategia, rematar un corner en el segundo palo tras una peinada en el primero. De esta manera, el Calatayud, sorprendió a La Almunia, ya que al cuadro visitante solo le valía la victoria para seguir con opciones reales de ascenso. Matemáticamente todavía es posible, pero con el empate se le pone realmente complicado.

MORATA 2-1 ZARAGOZA 2014-OLIVER: El Morata vence al Zaragoza 2014 y encadena su segunda victoria consecutiva.

Morata: Sergio, Joaquín (Ndiaye, 58), Montalbán, Aznar, Alejandro (Sainey, 87), Molinero (Cabeza, 89), Moreno, Requejo, Saúl, David y Adama (Álvaro, 70).

Zaragoza 2014: Mayo, Alejandro, Spasic, Juan Carlos, Ruberte, Sergio, Marlon, Xabier (Raúl, 58), Diop (Zapater, 86), Andrés y Andersson (Marko, 83).

Goles: 1-0, min. 18: Molinero. 1-1, min. 36: Diop. 2-1, min. 65: Molinero.

Árbitro: Khayate Wardaoui. Amonestó a Moreno, Alejandro, David; Andrés, Juan Carlos y Marlon.

Comentario: El Morata continúa con su mejoría y venció en esta ocasión al Zaragoza 2014 en un partido disputado que terminó cayendo del lado local. El cuadro visitante saltó mejor al césped, siendo superior a su rival durante los primeros 15 minutos y disfrutó de tres ocasiones para inaugurar el marcador pero no acertaron. Tras esta primera fase de superioridad visitante, el Morata tomó el mando y comenzó a generar ocasiones de gol, abriendo el marcador por medio de Molinero tras una gran jugada combinada en la que el ariete local fusiló a Mayo. Diop empató en el 36' tras una jugada con algo de fortuna para poner las tablas antes del descanso tras una primera parte muy igualada. Tras el intermedio, el partido entró en una fase de toma y daca con ocasiones para ambos equipos. De nuevo Molinero puso el segundo tanto en el ecuador del segundo periodo y el Zaragoza 2014 se volcó en la fase final del partido en busca del empate. Un gran esfuerzo defensivo del lado local y algo de fortuna fueron necesarias poara mantener la ventaja y asegurar la victoria y los tres puntos, que se quedaron en Morata.

CALATORAO 1-3 HERRERA: El Herera vence al Calatorao en la recta final del partido.

Calatorao: Díez, Júdez, Villalba, Miguel, Sánchez, Ricardo, Aguarón (Urgel, 54), Víctor (Gil, 75), Sanz, Bermúdez (Islah, 54) y Urbano.

Herrera: Lázaro, Grasa, Bernabé (Sergio, 65), Marco, Moreno, Maqueda, Torcal, Soriano (Ignacio, 75), Serrano, Bernad (Larraz, 55) y Puértolas.

Goles: 0-1, min. 18: Marco. 1-1, min. 26: Urbano. 1-2, min. 70: Moreno. 1-3, min. 85: Sergio.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a Víctor, Urbano, Islah; Torcal, Grasa y Sergio.

Comentario: El Herrera fue fiel a su idea a lo largo del partido y consiguió llevarse los tres puntos de Calatorao. El encuentro comenzó con los visitantes instalados en el campo contrario, logrando adelantarse en el marcador en el minuto 18 después de que Marco recibiera un buen balón entre líneas. El Herrera se fue relajando y fruto de ello llegó el gol de Urbano gracias a un balón aéreo que mandó al fondo de la red. Con el empate a uno acabó la primera parte llevando el Calatorao el peso del partido. El juego se reanudó con la misma tónica y tras una presión alta ejercida por los visitantes, Moreno volvió a poner por delante al Herrera. El conjunto visitante siguió creando peligro y en el minuto 85 Sergio hizo el 1-3 que dejaba el partido sentenciado.