El Sariñena cae derrotado en Tamarite y pierde la categoría y el Cariñena se salva

Partido de la jornada: TAMARITE 3-0 SARIÑENA.

El Sariñena descendió a Regional Preferente, después de perder en Tamarite contra un rival descendido, pero que jugó un buen encuentro para despedir a uno de sus jugadores de referencia de los últimos tiempos, Carlos Romero, de 36 años.

El Tamarite, en una ocasión tan especial, fue capaz de dominar el encuentro y controlar el empuje visitante, pese a las mayores urgencias y la necesidad del Sariñena.

El equipo monegrino comenzó avisando en una buena ocasión que sacó Salas con una magnífica parada en un uno contra uno. Después llegaron numerosas ocasiones del Tamarite en las botas de Alexis y Balué, pero se alcanzó el descanso con 0-0.

En el descanso, se homenajeó a Romero, que poco después abrió el marcador con uno de sus característicos gole olímpicos en un córner.

El Sariñena intentó igualar, pero el Tamarite se defendió con firmeza y despejó los intentos monegrinos. Los cambios dieron frescura y goles al Tamarite. Bernadó, recién incorporado, metió el segundo a pase de Alexis. Y Casals, otro de los revulsivos, metió el tercero y hundió al Sariñena, que lo intentó hasta el final sin suerte y se despide de la categoría.

Ficha técnica

Tamarite: Salas, Ars, Varilla, Vales, Alexis, Raluy (Berbegal, 69), Romero (Sales, 80), Balué (Pau, 63), Porta (Joel, 46), Ricard (Bernadó, 69) y Flo.

Sariñena: Ricon, Mercadal (Ambroj, 60), Navarro, Villellas, Cota, David, Villalba (Tapia, 46), Almerge, Ferrer, Murillo y Albajara (Huerva, 73).

Goles: 1-0, min. 52: Romero. 2-0, min. 83: Bernadó. 3-0, min. 85: Joel.

Árbitro: Lixandru. Amonestó a Murillo y Villalba.

CARIÑENA 4-2 ÉPILA: El Cariñena mantiene la categoría en la última jornada tras vencer al Épila.

Cariñena: Giménez, Marín, López, Monge, Barriendos, Sidy, Lázaro (Leiva, 76), Marzo, Ibra, Cortés e Ibáñez (Ventura, 84).

Épila: Moreno, González (Obere, 46), Rupérez, Berdún, Hamza, Chafiq (Costa, 46), Redondo, Turrubia, Esteire (Sánchez, 46), Sima (Valero, 46) y García (Molina, 66).

Goles: 1-0, min. 12: Ibra; 2-0, min. 38: Marín; 3-0, min. 45: Barriendos; 4-0, min. 60: Barriendos; 4-1, min. 81: Costa; 4-2, min. 82: Sánchez.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a los locales Ibáñez y Marzo; y a los visitantes González, Sima, Redondo y Sánchez.

Comentario: El Cariñena logra la permanencia en Tercera División tras vencer al Épila. Los cariñenenses no dependían de ellos mismos, pero saltaron al terreno de juego con ganas de meter presión al Sariñena, que tan solo debía puntuar en su duelo frente a un Tamarite ya descendido para mantener la categoría. Los hombres de Humberto Arto entraron mejor al encuentro, llevando el peso del partido y generando peligro con buenas jugadas. Prueba de ello fue el gol de Ibra, que adelantó a los suyos cuando aún no se había llegado al primer cuarto de hora. El tanto mejoró a los locales, que, pese a su victoria momentánea, se mantenían en puestos de descenso. Marín amplió la renta de los de La Platera y Barriendos puso el tercero justo antes del descanso. Tras la reanudación, el propio Barriendos anotó el segundo de su cuenta particular para dejar el partido casi sentenciado. Además, al poco tiempo las buenas noticias llegaron a Cariñena: el Tamarite se adelantaba frente al Sariñena. Sin embargo, aún tuvo tiempo el Épila para meter el miedo en el cuerpo a la parroquia local: Luis Costa y Marcos Sánchez recortaban distancias en un minuto frenético. Pese a la tensión, el Cariñena supo aguantar y certificar una victoria que vale una permanencia.

FRAGA 1-2 VILLANUEVA: El Fraga despide la temporada con una derrota ante el Villanueva.

Fraga: Puigvert, Sergio, Marcel, Sanjuan, Genís, Nico, Sasha, Pirla (Cabistañ, 80), Lamín (Jorge, 54), Leo (Taberner, 70) y César.

Villanueva: Joel, Ballarín, Corellano (Lahuerta, 46), Peralta, Zumeta (Mompel, 61), Orús, Ligorred (Lázaro, 89), Alcaine, Abad, Prat y Cebrián.

Árbitro: Pérez Navarro. Amonestó a Corellano, Peralta y Prat.

Goles: 1-0, min. 23: César. 1-1, min. 39: Zumeta. 1-2, min. 71: Ligorred.

Comentario: El Fraga entró con fuerza en el partido y dibujó media hora larga de un fútbol de calidad, con mucha movilidad, circulación fluida de balón y llegadas continúas al área visitante. Sergio García no llegó por poco a un mano a mano, Nico lo probó alto, Genís remató demasiado cruzado en el área pequeña, César la envió arriba en una buena asistencia de Leo, y Leo que se hartó de aparecer y aportar no pudo con el meta Joel en dos cara a cara. La primera fue la antesala del 1-0, que tenía que llegar por lógica. Y lo hizo, como suele pasar, en la acción menos preparada. Un saque de esquina, la duda de Joel, y el balón que le cae a Sergio García que envía raso y César empuja en el primer palo. Siguió dominando y jugando el Fraga, con un remate al lateral de la red de César. Sin embargo, un balón controlado por el meta Puigvert, que se animó con los pies, lo cortó Zumeta que marco y empató a puerta vacía. El gol lo cambió todo de cara a la segunda mitad. Ya no apareció el Fraga alegre y el equipo pareció aturdido, cansado y con ganas de acabar. Los cambios tampoco ayudaron a cambiar la situación. El Villanueva ya no sufrió atrás, se animó delante y Ligorred anotó el gol de la victoria en un buen remate cruzado. Pudo incluso el Villanueva aumentar la renta, pero Puigvert le ganó un mano a mano a Lahuerta, que después remató fuera con toda la portería a su disposición.

VALDEFIERRO 3-1 SABIÑÁNIGO: El Valdefierro termina la temporada realizando un gran partido ante el Sabiñánigo.

Valdefierro: Artero, Martínez (José Alcántara, 75), Serrano (García, 61), Lorente, Muñoz (Sainz, 75), Cardiel, Urquizu, Gazzoni, Isern (Roncea, 61), Refusta (Sánchez, 69) y Marín.

Sabiñánigo: Navarro, Toro, Gorgas, Alcoba, Villar, Zamora (Muñoz, 46), Blasco, Ortiz, Goez, Villalba (Ferruz, 63) y Cabrero.

Goles: 1-0 min. 44: Gazzoni, 1-1 min. 57: Blasco, 2-1 min. 63: Muñoz, 3-1 min. 75: Urquizo, de penalti.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Serrano y Goez.

Comentario: Triunfo del Valdefierro sobre el Sabiñánigo cimentado por una gran segunda parte, en un partido de poco ritmo marcado por el intenso calor que hacía sobre el CMF Valdefierro. Los visitantes tuvieron dos balones al palo en la primera parte, fruto de sendas imprecisiones entre la defensa y el guardameta de los locales; mientras que el Valdefierro, por su parte, gozó de cuatro claras oportunidades de gol -entre Cardiel y Muñoz- que no acertó a materializar, con muy buenas intervenciones del meta Navarro. Justo antes del descanso, Gazzoni abrió la lata con un remate con el pie desde el interior del área en una jugada de estrategia. Al poco de iniciarse la segunda parte, el Sabiñánigo les devolvió el empate con la misma moneda, aprovechando una jugada a balón parado en la que Blasco empató de cabeza. La última media hora fue de dominio absoluto de los locales. Muñoz anotó el 2-1 con una acción de calidad por la banda derecha, y poco después Urquizo transformó un penalti cometido sobre él mismo.

MONZÓN 2-0 ROBRES: Victoria del Monzón ante el Robres en un partido descafeinado.

Monzón: Claver, Campo (Carrasco, 74), Carrera, Marcio (Solanilla, 58), Malo (Michail, 74), Petro (Samitier, 53), Puyer (Hernández, 74), Rausell, Iago, Christian y Llopis.

Robres: Musa, Barrio, Carcasona, Muñoz, Lizer, Pumareta (Gil, 51), Charlez, Herrero (Alejo, 11), Israel (Fidel, 48), Espiérrez y Aísa (Cabrero, 51).

Goles: 1-0, min. 44: Petro. 2-0, min. 61: Solanilla.

Árbitro: Jorro Ramón. Expulsó a Musa en el 10'.

Comentario: Ni el Monzón ni el Robres se disputaban nada en el encuentro de ayer. Dos equipos con los deberes hechos saltaron al verde del Isidro Calderón para disfrutar del fútbol, sin la presión de ganar y con la tranquilidad del que sabe que va a estar un año más en Tercera División. A pesar del mero trámite que suponía este derbi oscense, Dibaga solo pudo defender la portería monegrina durante 10 minutos: el afán por impedir el gol local le llevó a desviar el balón con la mano fuera del área para que Petro no se plantara solo ante la meta. Roja directa. Con uno menos desde entonces, el Robres hizo lo que pudo para evitar el gol montisonense que, a pesar de hacerse de rogar en varias ocasiones, acabó llegando en el 44' en un contraataque en el que Petro batió por abajo al portero suplente Amigot. El delantero, a modo de peculiar celebración de gol, le pidió matrimonio a su novia tras anotar. Con la iniciativa llevada por el Monzón también en la segunda parte, entre un defensa visitante y Solanilla sentenciaron el partido en el 61'. De ahí al final, no hubo mucho más.