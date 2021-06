El Siétamo evita que el San Lorenzo se acerque al líder

El Siétamo cosecho un importante triunfo ante uno de los equipos que aspiran al ascenso, el San Lorenzo de Flumen.

Fueron los visitantes los que salieron más fuertes, conocedores de lo mucho que se jugaban. Sin embargo, poco a poco fue entrando en el partido el Siétamo. Rodríguez abrió la lata en el minuto 13 aprovechando la segunda jugada de un balón parado. Al filo del descanso, Borisov anotó el segundo tras recibir un balón a la espalda de la defensa y quedarse solo con López, ante quien no falló. Aún hubo tiempo para obtener una renta mayor, pero los locales erraron un penalti.

El San Lorenzo penas inquietó a la portería de su rival

Ya en la segunda mitad Kouma anotó el tercer gol del encuentro en un mano a mano imposible de detener para el meta visitante. A partir de ahí, el San Lorenzo de Flumen bajó los brazos y encaró el resto del partido como si fuera un trámite, con acercamientos al área rival que, por otro lado, no significaron un peligro claro para los intereses de los locales. Con el pitido final el San Lorenzo dejó escapar tres puntos que le mantendrían muy cerca del Biescas, líder de la clasificación y principal aspirante al ascenso.

Ficha técnica:

Siétamo: Jiménez, Tzemaris, Gurrea, Orue, Jovel, Diallo, Saravia (Mur, 72), Rodríguez, Kouma (Kanteh, 80), Borisov (Orozco, 72) y Sanagustín (Shao, 82).

San Lorenzo: López, Landa (Gracia, 67), Aranda, Martínez, Estallo (Montiel, 56), Mairal (Anoro, 60), Pérez, Acobi, Mirallas (García, 46), Danjuma y Juste (Mas, 67).

Goles: 1-0, min. 13: Rodríguez. 2-0, min. 40: Borisov. 3-0, min. 64: Kouma.

Árbitro: Losfablos Mestre.

BIESCAS 1-0 TARDIENTA: El Biescas sentencia al Tardiente.

Biescas: Marcelo, Rubén Aso (Chapu, 69), Richy (Vergara, 83), Marco, Marcos, Fran Lardiés, Osanz, Fañanás, Paúles, Dylan y Molano (Aniés, 83).

Tardienta: Llorens, Adrián, Murillo, José Javier, Figueras (Lorente, 52) (Mohamed, 73), Pellicer (Quílez, 52), Gómez (Monge, 69), Luis Hernández, Serrano, Rodrigo y Estudillo (Rami, 43).

Goles: 1-0, min. 2: Dylan, de penalti.

Árbitro: Armando Solano. Amonestó a los locales Marcos, Osanz, Dylan, Aso, Richy y Marco y al visitante Pellicer.

Comentario: Importante victoria del Biescas que deja sin opción al Tardienta en su lucha por el ascenso. El equipo local salió muy fuerte y con ganas de victoria. El primer y único tanto del partido llegó a los dos minutos de juego. Una falta de Pellicer dentro del área propició que el árbitro señalara penalti a favor del Biescas. Dylan no falló y consiguió adelantar a su equipo. Los primeros instantes fueron de los locales, que tuvieron otra clara ocasión en un córner que lanzó Richy y remató Dylan de cabeza, pero esta vez salió alto. Los visitantes tuvieron pocas opciones y la más clara fue en fuera de juego. En la segunda mitad, ambos conjuntos salieron a por todas. El colegiado señaló un nuevo penalti, esta vez a favor del Tardienta, pero Lorente no engañó a Marcelo, quien realizó una gran parada para evitar el empate. El Biescas siguió teniendo ocasiones, pero con poca fortuna. El cuadro local logró el triunfo ante un rival que luchó pero que no fue capaz de marcar, en parte gracias a la buena actuación de Marcelo.

PEÑA FERRANCA 4-0 MEQUINENZA: Rausell e Isaac cortan la reacción del Mequinenza.

Peña Ferranca: Abel; Nacho, Salva, Cristian, Buil (Portu, 82), Nano, Arroyos (Domper, 77), Willy, Cabrero (Ñama, 55), Rausell y Gaby (Isaac, 63).

Mequinenza: Mbengue, Vara (Obiol, 75), Rami (Diego Campo, 75), Gaddour (Campo, 54), Dueso, Hoyo, Mansilla (Soler, 75), Usón (Marong, 54), Castro, Señedo y Aldabó.

Goles: 1-0, min. 29: Rausell. 2-0, min. 51: Rausell. 3-0, min. 60: Rausell. 4-0, min. 87: Isaac.

Árbitro: Miguel Ángel Pérez. Amonestó a los locales Arroyos y Willy y a los visitantes Usón y Sedeño.

Comentario: Una victoria clara y contundente de la Peña Ferranca frente al colista, el Mequinenza, que apenas creó peligro y se mostró como un equipo asequible al que desbordaron los locales con facilidad. La intrascendencia del encuentro no fue óbice para la buena actitud de los ferranqueros en un partido de muchas connotaciones con tres goles de Rausell en una hora que le han situado como tercer realizador de la categoría. El cuarto gol llevó la firma de Isaac. Nano con 105 goles quedó a la espera de marcar para ser máximo goleador de la historia ferranquera, pero se mostró generoso en pases de gol. El encuentro fue de claro dominio local y el Mequinenza solo tuvo una ocasión para marcar en el minuto 73 por medio de Marong que se retiró lesionado en los minutos finales y dejó a su equipo con diez jugadores.

