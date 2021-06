El Robres supera al Cariñena para mantener la categoría

Partido de la jornada: ROBRES 3-0 CARIÑENA.

El Robres selló su permanencia a lo grande, al imponerse holgadamente a un aguerrido y luchador Cariñena. La grada de animación exhibió una generosa pancarta con el lema “bienvenido a la boca del lobo” en consonancia con el cánido que lleva el pueblo y el equipo en su escudo. Los de Cariñena, por su parte, tenían la difícil tarea de mantener su puesto y evitar caer en el descenso.

Ambos equipos salieron al tapete de San Blas a comerse la hierba, nunca se daba un balón por perdido y en cada lance saltaban chispas. En un córner del laboratorio de Javier Genovés llegó el primer tanto local: Pol Blay puso el balón al área y Muñoz cabeceó a las mallas. El Cariñena sintió la banderilla y reaccionó rápido, fue a presionar y Lázaro envió un balón con rosca a la escuadra, pero ahí apareció el guante providencial de Alejo para desbaratar la ocasión de manera espectacular. Pero en el fútbol cuentan las ocasiones que van a la red y, dos minutos después, un disparo flojo de Carcasona despistó a la zaga visitante y le salió una asistencia inesperada a Pumareta, quien batió a Giménez. Los visitantes volvieron a reaccionar con más garra que con fútbol y canalizando sus acciones en el espigado Ibra, quien hacía valer sus centímetros en el centro del campo. Pero volvió a aparecer la zurda de Pol Blay, que vio un agujero en la zaga rival para meter un balón a la espalda de la defensa que Pumareta aprovechó para abrir más brecha antes del descanso.

El partido quedó visto para sentencia en los primeros 45 minutos

El Cariñena empezó mejor la segunda parte, en busca del milagro. Ibra no acertó en dos ocasiones y Alejo evitó el gol de Utrilla. Aguantó el Robres, que vio cómo Barriendos estrelló el cuero en el larguero casi al final. Con el pitido final, la victoria deja a los amarillos en Tercera, lo cual se celebró con la alegría que merece en la parroquia robresina. El Cariñena, por su parte, se mantiene en la lucha por la salvación, pero tuvo que ver como el Sariñena hizo los deberes para adelantarle y arrebatarle su plaza como salvado.

Ficha técnica

Robres: Alejo, Javi Pérez, Carcasona, Blay, Muñoz, Gil (Aísa, 59), Chárlez (Lizer, 87), Pumareta (Cabrero, 87), Israel (Herrera, 51), Espiérrez y Rey.

Cariñena: Giménez, Utrilla, Marín, López (Alcántara, 26), Leiva (Marzo, 46), Barriendos, Sidy, Lázaro (Ibáñez, 65), Castilla, Ibra y Cortés.

Goles: 1-0, min. 16: Muñoz. 2-0, min. 22: Pumareta. 3-0, min. 42: Pumareta.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó Javi Pérez, Chárlez; López, Marín e Ibra. El visitante Utrilla fue expulsado por tarjeta roja directa en el 86'.

SARIÑENA 5-0 VALDEFIERRO: El Sariñena no falla en su importante cita por la permanencia ante el Valdefierro.

Sariñena: Javito, Mercadal, Navarro (Coscolla, 68), David Martínez, David Villellas, Cota, Fonsi, Álex Villalba (Huerva, 59), Jordi Ferrer, Murillo (Rodrigo, 59) y Albajara (Cotoño, 72).

Valdefierro: Rosado, Keinel (Sainz, 79), Marcos, Serrano (Sanz, 66), Lorente (Muñoz, 79), Cardiel (Isern, 79), Urquizo, Gazzoni, Refusta, Dani García (Diego Sánchez, 57) y Marín.

Goles: 1-0, min: 30: Jordi Ferrer. 2-0, min. 42: Jordi Ferrer. 3-0, min. 57: Navarro. 4-0, min. 65: Mercadal. 5-0, min. 76: Jordi Ferrer.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Refusta, Cardiel y Sanz.

Comentario: El Sariñena no falló y se impuso al Valdefierro con un marcador amplio para seguir con vida y con opciones de salvar la categoría en la última jornada. Los monegrinos saltaron al césped de El Carmen muy concetrados y conscientes de lo que había en juego y dominaron el partido desde el minuto 1 a través de la posesión de balón, ataque tras ataque y acierto de cara al gol, mientras que su rival buscó estar replegado en campo propio y salir a la contra, sin éxito. Fue un monólogo de los locales, que al descanso llegaron con una ventaja de dos goles que pudo ser mayor por la cantidad de oportunidades que tuvieron. Jordi Ferrer abrió la lata tras una buena jugada de Cota por la derecha y el propio ariete local amplió la cuenta al cabecear un centro de Navarro desde la izquierda. En el segundo tiempo, la tónica del encuentro fue la misma, con el Sariñena mandando y teniendo ocasiones claras. Navarro hizo el tercero en una jugada de estrategia, Mercadal anotó el cuarto con disparo cruzado y Ferrer culminó con el quinto tanto del Sariñena, tercero en su cuenta personal en el partido, que pudo ser mayor porque se topó dos veces con el poste de la portería defendida por Rosado. La nota negativa la dejó la lesión de David Martínez, que obligó a los monegrinos a jugar con diez los últimos minutos con el partido decidido.

ALMUDÉVAR 3-3 ATLÉTICO MONZÓN: Festival goleador para cerrar la temporada en Almudévar.

Almudévar: David, Gumiel, Luisja, Alex, Ainoza (Juan, 71), Nacho (Pablo Moreno, 59), Tambo (Bailo, 59), Aldair (Jabato, 71), Avellanas (Salcedo, 62), Noah y Puente.

Atlético Monzón: Chavo, Jesús, Pedro, Marcio, Petro (Solanilla, 95), Mesa (Lasus, 62), Puyer (Samitier, 62), Miguel (Carrasco, 71), Domi, Iago y Llopis.

Goles: 0-1, min. 4: Petro. 1-1, min. 12: Ainoza. 2-1, min. 57: Aldair. 3-1, min. 74: Salcedo. 3-2, min. 78: Samitier. 3-3, min. 95: Samitier.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Aldair, Nacho, Luisja, Puente; Domi, Miguel, Pedro, Iago y Mesa.

Comentario: La Corona acogió ayer el último encuentro del Almudévar en Tercera División tras nueve temporadas seguidas, en el que el Atlético Monzón, acompañado por bastantes seguidores, certificó su permanencia. Fue un partidazo. Por un lado, el cuadro local jugaba sin presión y quería ofrecer una victoria a la afición y, por otro, los visitantes podrían atar la salvación, por lo que puso todas las ganas del mundo para conseguirlo. Los dos equipos tuvieron ocasiones desde el minuto 1. Se adelantó el conjunto rojiblanco con un voleón de Petro a los cuatro minutos y empató Ainoza en el 12' con un golazo de falta directa. Siguió la emoción en el encuentro y, en el 38', el equipo mediocinqueño tuvo el 1-2, pero la pelota se estrelló en el larguero, por lo que se llegó al descanso con empate a un gol. La segunda parte también empezó vibrante y, en el 57', Aldair aprovechó un rechace en un saque de esquina para adelantar al Almudévar. Tuvo de nuevo la igualada el Monzón en un mano a mano de Samitier que resolvió bien el meta amarillo David. Fue en el 68' y, seis minutos después, Salcedo vio adelantado a Chavo, disparó desde el centro del campo y amplió la ventaja del cuadro local con un golazo. Parecía que este último partido del Almudévar de la temporada no se le iba a escapar, pero Samitier recortó distancias en el 78' para poner emoción sobre el verde. El Monzón se volcó en busca del empate y creó ocasiones para ellos en la recta final, aunque sin acierto. Por su parte, los amarillos pudieron sentenciar el duelo en el 84' con un lanzamiento cruzado de Pablo Moreno que rozó la cruceta. Los rojiblancos no se rindieron y en el 95' Samitier logró, con un remate de cabeza, el empate.

ÉPILA 3-0 TAMARITE: El Épila certifica la salvación tras superar a un gran Tamarite.

Épila: Moreno, Garrido (Turrubia, 46), Gil, Ruperez, Obere (González, 72), Hamza (Falo, 60), Costa, Redondo (García, 60), Roncal, Sánchez (Molina, 72) y Valero.

Tamarite: Salas, Cervera (rivera, 44), Varilla, Espinosa, Raluy, Casals, Romero, Balue, Porta, Ciruela y Flo (Bernado, 46).

Goles: 1-0, min. 35: Hamza; 2-0, min. 71: Sánchez; 3-0, min. 76: Costa.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a los locales Sánchez y Roncal; y a los visitantes Varilla y Balue.

Comentario: El Épila certifica la salvación tras superar a un gran Tamarite. El pitido inicial trajo consigo a un Épila nervioso, que no conseguía arrebatar el balón a un Tamarite que controlaba el encuentro gracias un fútbol asociativo de gran calidad. Los visitantes, pese al dominio, no conseguían llegar con peligro a la meta defendida por Moreno. Sin embargo, los hombres de Luis Leal generaban ocasiones con rápidas transiciones. Hamza, Luis Costa y Marcos Sánchez pudieron abrir la lata, pero no encontraron las redes en sus remates. Fue el propio Hamza quien, minutos después, inauguró el marcador desde los once metros. Tras el paso por vestuarios, el Épila saltó mejor al verde y comenzó a jugar mucho más tranquilo. Además, las buenas noticias no paraban en La Huerta, pues la derrota del Cariñena certificaba la salvación de los locales. Marcos Sánchez encontró portería tras recoger un rechace en el área, poniendo el segundo en el casillero local y cinco minutos más tarde llegó el tercero, obra de Luis Costa, que aprovechó un buen balón de Falo para definir con maestría. El Tamarite lo intentó hasta el final, pero no pudo volver a meterse en el partido.

SABIÑÁNIGO 1-2 FRAGA: El Fraga se lleva los puntos en el duelo entre descendidos.

Sabiñánigo: Fran Navarro, Iván Toro, Gorgas (Ferruz, 74), Alcoba (Goez, 58), Villar, Muñoz, Zamora, Blasco (Aitor Villalba, 66), Ortiz (Daniel Gracia, 74), Ángel Luis y Cabrero.

Fraga: Marc, Sergio García, Pirla, Ormo, Ramón, Nico Puch, Lamin, Sasha, César, Bernabé (Cabistañ, 71) y Jiménez.

Goles: 0-1, min. 45: César. 1-1, min. 52: Zamora. 1-2, min. 76: Ormo.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Jiménez.

Comentario: El Sabiñánigo cerró la temporada en el Joaquín Ascaso frente al Fraga con una nueva derrota. Los fragatinos dominaron la primera parte, con un equipo local apelmazado en la parte trasera, en su defensa, saliendo para adelante en contadas ocasiones. Para mayor desgracia de los serrableses, en el 45', cuando se estaba llegando al descanso el Fraga acertó para poner el 0-1. César mandó un balón a media altura que Fran Navarro no atajó y se le coló en la portería. Tras el paso por vestuarios, el Sabiñánigo pareció salir más enchufado y, en su ligero dominio, en el 52', Zamora envió un zambombazo tremendo a la escuadra para poner el empate. Las sensaciones cambiaron tras la igualada y parecía que el Sabiñánigo al menos se quedaría con los tres puntos del último partido en casa, pero nada más lejos de la realidad, en el 76', a la salida de un córner, Ormo cabeceó para mandar el balón a las mallas para hacer el 1-2. Solo en los diez últimos minutos pareció resucitar el cuadro rojiblanco, intentando conseguir el empate, pero el Fraga, mentalizado de su victoria, defendió con orden y acierto para evitarlo y llevarse tres puntos que ya no sirven para nada a ninguno de los dos.