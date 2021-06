El Montecarlo remonta en La Azucarera para situarse tercero en la clasificación

Tras finalizar los grupos 1 y 2 la pasada semana, solo faltaba por conocer al campeón del grupo 3, y no hubo que esperar mucho más, ya que entre semana, con la disputa de los dos partidos aplazados que quedaban pendientes, se conoció que el Santo Domingo Juventud era el mejor. Los naranjas ganaban el miércoles al Delicias y obligaban a ganar al Valdefierro al día siguiente. No lo pudieron hacer, cayendo con claridad ante el Villanueva y dando la liga en bandeja dirección a Las Fuentes.

Ya en la habitual jornada de sábado, se pudo vivir un trepidante encuentro en La Azucarera, que el Montecarlo terminó volteando en los compases finales, tras mucho buscarlo en el segundo tiempo, y para auparse de momento a la tercera plaza. Se desquitó el Valdefierro de su tropiezo entre semana, para derrotar con contundencia al Delicias. Hasta 0-7 se llegaron a poner los azules que al final veían como los de casa maquillaban un poco el resultado. La igualdad que refleja la tabla entre Villanueva y Stadium Venecia, la trasladaron al Enrique Porta, para firmar un 1-1 definitivo. Se adelantaron los azulgranas en el minuto 8, y a tres minutos de la conclusión lograba el empate el Stadium.

Grupo 3 Partido de la jornada

Adelanta el Montecarlo en la tercera plaza de la clasificación al San Gregorio, después de protagonizar una vibrante remontada en los cinco últimos minutos.

No tardó mucho en entrar en calor el partido, gracias a un impecable arranque de los locales. Albero, en la semana en que se conocía su fichaje para la próxima temporada por parte del Real Zaragoza para su equipo alevín, ajustaba al palo izquierdo, el primer remate a puerta. El gol dio la lógica confianza al San Gregorio, que se sentía a gusto y llegaba con las ideas claras a la meta rival. En un nuevo acercamiento, bonita vaselina de Serrano para convertir el 2-0. Todo pintaba de maravilla para los rojillos, que aún pudieron hacer más pupa en un chut de Albero, que se marchó fuera por no mucho. La entrada de Samuel le empezó a dar mordiente ofensiva al Montecarlo. Este jugador dispuso de un mano a mano en una carrera que arrancó casi desde el centro del campo, pero no pudo superar a Derek, disparando fuera.

Cambio de decorado en la segunda mitad, que se disputó casi en su totalidad en el campo que le tocó defender al San Gregorio, que fue otro equipo distinto al anteriormente visto, sin la chispa y frescura de antes. Se volcaron los ayer celestes, y Samuel hizo trabajar bien a Alejandro, que despejó con el pie un zapatazo poderoso del delantero del Montecarlo. Lo siguieron intentando los chicos de Julio Hernández, que buscaban ese gol que les situase a un gol de su contrincante, pero los minutos iban cayendo y no había manera. Parecía uno de esos días en que por más que se insista no hay manera de marcar, pero todo iba a variar de manera radical en muy poco tiempo. Fabio, desde cerca, remachaba el primero de los suyos, antes de vivir la jugada polémica, un centro en el que el meta Alejandro cayó al suelo en el área pequeña, al ser tocado cuando quería despejar de puños, el colegiado no interpretó falta, la jugada siguió y un defensor tocó con la mano. Penalti que encrespó los ánimos de los de casa, que protestaban no hubiera sido señalada la primera acción. Fabio lanzó la pena máxima, y aunque Alejandro tocó, no pudo desviar, por la potencia del tiro. Con la moral por las nubes, el Montecarlo iba a provocar un palo en un centro-chut de Jaime y a llevarse los tres puntos en un fuerte remate lejano de Eduard, que desataba la locura de los titulares y el banquillo.

SAN GREGORIO 2 MONTECARLO 3

San Gregorio: Derek, Martín, Ibai, Sergio, Albero, Serrano, Aitor y Manuel. También jugaron: Alejandro, Izan, Carlos, Yeray, Iker y Starling.

Montecarlo: César, Bruna, Ariel, Rubén, Eduard, Óscar, Fabio y Hugo. También jugaron: Julen, Jaime, Samuel, Mario y Ovidiu.

Goles: 1-0, min. 1: Albero. 2-0, min. 8: Serrano. 2-1, min. 45: Fabio. 2-2, min. 47: Fabio, de penalti. 2-3, min. 49: Eduard.

Árbitro: Hidalgo Sandino.

VILLANUEVA 1 STADIUM VENECIA 1

Villanueva: Daniel, Saúl, Fabio, Mateo, Jonás, Pablo, Jorge y Álvaro. También jugaron: Javier, Leo, Matías, Antonio Daniel, López, Alonso y Gonzalo.

Stadium Venecia: Ángel, Pablo, Miguel, Iván, Erik, Unay, Nicolás y Miramón. También jugaron: Saúl, Guillermo e Iago.

Goles: 1-0, min. 8: Álvaro. 1-1, min. 47: Guillermo.

Árbitro: González Moreno.

DELICIAS 2 VALDEFIERRO 7

Delicias: Haidar, Javier, Patricio, Julen, Mario, Diego, Izan y Rubén. También jugaron: Artigas, Christian, Joel y Daniel.

Valdefierro: Kevin, Mario, Julio, Héctor, Unai, Samuel, Álvaro y Guillermo. También jugaron: Diego, Daniel y Jorge.

Goles: 0-1, min. 3: Guillermo. 0-2, min. 6: Unai. 0-3, min. 14: Guillermo. 0-4, min. 23: Daniel. 0-5, min. 25: Jorge. 0-6, min. 30: Daniel. 0-7, min. 34: Jorge. 1-7, min. 45: Joel. 2-7, min. 46: Rubén.

Árbitro: Guillén Piazuelo.