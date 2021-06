El Fuentes golea al Alcañiz y sigue al acecho del Caspe

FUENTES 4-1 ALCAÑIZ

Fuentes: Badía, Merino, Mazas (López, 60), Salvador, Briz, Gutiérrez (Diloy, 69), Berzal (Roche, 75), Requeno (Tobajas, 75), Latorre, Garín (Ubeda, 86) y Usón.

Alcañiz: Traver, Carbo, Aguilar, Abril (Urríos, 74), Pórtoles (Salime, 53), Taboada, Javier (Domingo, 64), Lacueva, Díez (Bagán, 46), Trejos (Osorio, 64) y Rodríguez.

Goles: 0-1, min. 12: Lacueva, de penalti. 1-1, min. 28: Usón. 2-1, min. 43: Gutiérrez. 3-1, min. 57: Usón. 4-1, min. 94: Roche.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a los locales Salvador y Briz y a los visitantes Díez, Pórtoles, Domingo y Rodríguez.

Comentario: El Fuentes no se dejó intimidar por el tanto inicial del Alcañiz y acabó haciéndose con el triunfo. Los locales salieron algo dubitativos ante la presión visitante, lo que impidió que pudieran salir con claridad. El Alcañiz estrenó el marcador desde el punto de penalti, pero el Fuentes encontró oxígeno a través de balones largos y segundas jugadas, consiguiendo empatar en un saque de esquina rematado por Usón. Antes de llegar al tiempo de descanso, Gutiérrez se encontró solo ante Traver y no perdonó, haciendo el 2-1. Ya en la segunda parte la presión del Alcañiz fue menos intensa, lo que hizo que apenas generaran peligro. El Fuentes se hizo con la posesión y de nuevo tras un saque de esquina, Usón anotó el tercer gol de los locales. En el tiempo de descuento el Alcañiz la tuvo para reducir distancias, pero no tuvieron claridad de cara a puerta. En una salida a la contra, Roche acabó de firmar el 4-1 con el que se llegaría al final del partido.

MAELLA 1-2 QUINTO

Maella: Vallespí, Peralta (Rodrigo, 50), Buisán, Vicioso (Hernández, 60), Barcelo, Kasse, Barberán, Godina, Gueye, Gimeno (Alfnsea, 76) y Ladiane.

Quinto: Mallor, Domingo, Bes, Budría, Blasco, Pérez (El Bouhamdi, 85), Martínez, Urmeneta (Salvador, 66), Latapia (Artigas, 82), Serrano (Giménez, 57) y Villaoslada (Gutiérrez, 74).

Goles: 1-0 min. 26: Vicioso, 1-1 min. 55: Budría, 1-2 min. 64: Blasco.

Árbitro: Khayate Wardaoui. Amonestó a Gimeno, Vallespí; Budría y Bes.

Comentario: El Quinto se mantiene en la batalla por el liderato del grupo tras sufrir y terminar remontando a un correoso Maella que golpeó primero aprovechando un desbarajuste defensivo en una jugada a balón parado. Un tanto que no frenó la serenidad de los locales, por lo que se vivió una entretenida primera parte, con alternativas y sin un dominador claro. El Quinto dispuso peligro a través de Godina y Ladiane, que optó por ejecutar algún lanzamiento desde lejos que obligó a intervenir a Peralta. En la segunda parte, el Quinto hizo gala de su mayor profundidad de banquillo y supo conservar mejor las fuerzas hasta el final, ante un Maella más desgastado que vio como en una acción combinada, Budría llegó desde atrás para poner el empate. Los visitantes experimentaron sus mejores minutos en el ecuador de la segunda parte, donde tuvieron varias oportunidades para ampliar la renta, pero solo Blasco fue capaz de acertar. En el último tramo, el Quinto tuvo que sufrir para conservar los tres puntos ante un rival sin nada que perder.

ALCORISA 1-2 CASPE

Alcorisa: Vargas, Eko (Sancho, 68), Cristea (Millán, 37), Andrei, Riola, Fernández, Candial (Ventura, 79), Lucano, Derick, Kamal y Carlos.

Caspe: Sánchez, Villanueva, Muniesa, Bernal, Burillo (Moreno, 60), Ginés, Pescador, Pueyo, Abadía, Tadili (Ferrando, 78) y Crespo (Fernández, 46).

Goles: 0-1, min. 17: Villanueva; 1-1, min. 21: Fernández; 1-2, min. 67: Pescador.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a los locales Riola, Kamal y Millán; y al visitante Tadili.

Comentario: El Caspe no falla y supera por la mínima a un buen Alcorisa. El balón echó a rodar con el cuadro caspolino tomando la iniciativa. Los visitantes llevaban la manija del encuentro, pero el buen hacer defensivo del Alcorisa no permitió a los azulones generar peligro en campo contrario. Sin embargo, todo cambió al cuarto de hora de juego, pues Villanueva aprovechó un desajuste de la zaga local para plantarse ante Vargas y anotar el primero. El Alcorisa, lejos de venirse abajo, siguió empujando en busca de la igualada, que terminó llegando a los cuatro minutos desde el punto fatídico. Fernández asumió la responsabilidad y no falló el penalti cometido sobre Andrei. Tras la reanudación, el choque siguió por los mismos derroteros, con un Caspe muy protagonista y un cuadro local ordenado y bien replegado atrás. Pese al orden defensivo, el Caspe consiguió aprovechar una jugada ensayada para volver a ponerse en ventaja: Pescador apareció al segundo palo para rematar a gol un buen centro lateral. El tanto obligó a los locales a lanzarse a por el partido, pero el Caspe se defendió bien y no sufrió demasiado. Tres puntos más para los caspolinos que siguen en cabeza una semana más.

ALBALATE-UTRILLAS: Aplazado

Más información del deporte aragonés en la web de Afición