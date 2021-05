El Sariñena cae a puestos de descenso tras perder contra el Cariñena por la mínima

CARIÑENA 2-1 SARIÑENA

Victoria vital para un Cariñena que supera al Sariñena. Saltaron ambos conjuntos al verde con mucho respeto, sabedores de la importancia de los tres puntos. El cuadro local trataba de llevar el peso del partido, pero no conseguía generar peligro en jugadas elaboradas y solo la estrategia era sinónimo de peligro en La Platera. En una de ellas, Ibra remató arriba un buen servicio desde la esquina. Tras unos primeros minutos de tanteo, el Sariñena comenzó a pisar campo contrario con más asiduidad. Navarro avisó a la parroquia local con un disparo lejano que marchó fuera por centímetros. Sin embargo, Álex Navarro no perdonó en la siguiente que tuvo y perforó las redes de la meta defendida por Giménez.

El gol mejoró al cuadro cariñenense, que comenzó a llegar con peligro a la meta monegrina. Barriendos puso a prueba a Javi Ricón, que respondió con una parada de mucho mérito. Los locales siguieron empujando, hasta que minutos más tarde llegó el tanto de la igualada: Utrilla finalizó una jugada de fantasía trenzada por los hombres de ataque de los locales. El Cariñena se creció, aún más si cabe, con el gol de la igualada y comenzó a asediar la meta monegrina. Ibra pudo poner en ventaja a los locales, pero su remate no cogió portería por milímetros. El partido parecía tomarse un descanso, pero a falta de dos minutos llegó la jugada que cambió el choque: Almerge se fue a la ducha antes de tiempo tras cometer un penalti. Javi Ricón atajó a la primera, pero el colegiado mandó repetir el lanzamiento y, esta vez sí, Abreu engañó al meta y puso el segundo en el casillero local.

Tras el paso por vestuarios, los visitantes saltaron al verde con la necesidad de igualar el choque. Los visitantes pudieron empatar a los pocos minutos de juego con un remate de Jordi Ferrer que desvió la zaga cariñenense. Minutos después, Cota gozó de una de las más claras de la segunda mitad, pero su disparo los desvió a córner Giménez con una parada antológica. El Sariñena se lanzó en busca de un empate más que necesario, pero el Cariñena se defendió con uñas y dientes y no permitió que los puntos se escapasen de su feudo. Una victoria que permite a los locales seguir soñando con la permanencia y que deja muy tocado al cuadro monegrino.

Ficha técnica

Cariñena: Giménez, Utrilla, López, Monge, Barriendos, Sidy, Lázaro (Alcántara, 73), Abreu (Castilla, 50), Marzo, Ibra y Cortés.

Sariñena: Ricón, Navarro, Martínez, Cota, Ambroj (Mercadal, 46), Rodrigo, López, Almerge, Ferrer, Murillo y Albajara.

Goles: 0-1, min. 21: Navarro; 1-1, min. 35: Utrilla; 2-1, min. 41: Abreu.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Utrilla, Balde, Barriendos y Marzo; y a los visitantes Albajara y Ferrer. Expulsó al local Monge por doble amonestación (86’) y al visitantes Almerge por roja directa (40’).

VALDEFIERRO 3-2 VILLANUEVA: El Valdefierro vence al Villanueva con ambos equipos descendidos.

Valdefierro: Rosado, Alcántara (Martínez, 60), Serrano, Lorente (Sanz, 71), Muñoz (Berrogain, 60), Cardiel (Roncea, 71), Urquizo, Gazzoni, Isern (Sainz, 60), Marín y Sánchez.

Villanueva: Lázaro, Corellano, Vidal, Peralta, Zumeta (Bernad, 66), Prat, Ligorred, Alcaine (Lafuente, 66), Orús (Marco, 66), Cebrián y Abad.

Goles: 1-0 min. 7: Urquizo, 1-1 min. 10: Zumeta, 1-2 min. 21: Ligorred, 2-2 min. 39: Isern, 3-2 min. 60: Lorente.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Lorente; Ligorred, Alcaine, Vidal y Corellano.

Comentario: Victoria del Valdefierro por 3-2 en un igualado encuentro de poco ritmo ante el Villanueva. Los locales empezaron generando peligro a través de balones a la contra, de forma que Cardiel y Urquizo tuvieron dos claras oportunidades en los primeros diez minutos. Precisamente, fue Urquizo quien abría la lata al cabecear un centro lateral de Cardiel. Muñoz perdonó la acción que pudo ser el 2-0, y el Valdefierro entró en un trance de pérdidas que derivaron en dos goles muy seguidos para el Villanueva, que supo sacar rédito de las concesiones de la zaga local con los goles de Zumeta y Ligorred. De nuevo, antes del descanso el equipo de Yvo Serrano fue capaz de empatar en una jugada muy similar al primer gol, con un centro lateral que cabeceó Isern. En la segunda parte, el Villanueva acusó un gran bajón físico, de forma que los locales se mostraron más sólidos y contundentes sobre el césped y Lorente anotó el gol de la victoria en un mano a mano.

TAMARITE 0-2 SABIÑÁNIGO: El Sabiñánigo consigue su primera victoria de la segunda fase en Tamarite.

Tamarite: Bret, Ars, Varilla, Vales, Espinosa, Pol Raluy (Berbegal, 58), Casals, Guillem (Romero, 46), Edu Cons (Balue, 58), Bernardó (Trota, 46) y Flo.

Sabiñánigo: Fran Navarro, Iván Toro, Gorgas (Ángel Luis, 61), Alcoba, Villar, David Muñoz, Blasco (Zamora, 77), Dani Gracia (Ferruz, 61), Ortiz, Goez (Cabrero, 12) y Aitor Villalba.

Goles: 0-1, min. 15: Gorgas. 0-2, min. 47: Blasco.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Berbegal, Vales, Ars y Espinosa; Blasco, Gorgas y Alcoba.

Comentario: El Sabiñánigo se llevó el duelo con el Tamarite entre dos equipos descendidos que ya piensan en la siguiente temporada. El primer tanto de la tarde llegó pronto, a los quince minutos de encuentro, cuando Gorgas vio adelantado a Bret, disparó y el guardameta arlequinado no alcanzó a sacar la pelota por poco. El 0-1 hizo daño a los literanos, que buscaron fortuna por medio de Varilla desde el lateral, sin encontrarla. Con un carrusel de cambios por parte de Félix Jiménez en la segunda parte, el Tamarite salió con un once más ofensivo en busca del empate, pero no pudo ser posible porque, en una jugada rápida tras la reanudación, Blasco puso el segundo para los rojiblancos. El partido se puso muy cuesta arriba para los locales, que no perdieron la cara y pudieron acortar distancias gracias a Balue, Espinosa y Romero, pero no obtuvieron premio y se fueron de vacío.

FRAGA 2-2 ALMUDÉVAR: Reparto de puntos entre Fraga y Almudévar

Fraga: Marc, García, Genís (Gómez, 64), Marcel, Ramón, Nicolás, Lamín, Sasha, César, Leo (Bernabé, 74) y Pirla.

Almudévar: Siro, Alberto, Lizarbe, García, Ainoza, Bailo (Marqués, 59), Hernández (Martínez, 59), Salcedo (Avellanas, 65), Ballester (Montaño, 74), Kamé y Puente (Moreno, 74).

Goles: 1-0, min. 41: César; 1-1, min. 62: Salcedo; 1-2, min. 80: Martínez; 2-2, min. 92: Marcel.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a los locales César, Genís y Gómez;y a los visitantes Lizarbe y Puente.

Comentario: Fraga y Almudévar empataron a dos en un partido que tuvo muchas alternativas y que se jugó a contraguión. Cuando parecía blanco era negro y viceversa. Cuando el juego iba para el 2-0, empató el Almudévar y cuando estaba más cerca el 1-3, equilibraba otra vez el Fraga. La cuestión es que los dos seguirán luchando por una sexta posición que no da premio, aunque en una temporada tan rara nada puede descartarse. En todo caso, mejor ser sexto que octavo.

El Almudévar salió mejor al partido ante un Fraga espeso en los primeros minutos, salvó el meta Marc Puigvert que salvó el 0-1 en un mano a mano con Bailo. La ocasión, clarísima, del Almudévar despertó algo al Fraga que empezó a hilvanar fútbol. De hecho, la recta final del primer tiempo fue enterita de color rojo con un Fraga que movía el balón con criterio y con la velocidad que le daba el movimiento continuo de sus hombres, especialmente Nico, Sasha, Leo, Lamín, Pirla y los dos laterales. Relevos y apoyos que permitían al Fraga llegar bien a la frontal y a los laterales, obligando a la defensa del Almudévar a emplearse a fondo. El juego del Fraga era fluido y atractivo y solo faltaba un pelín de precisión en el último pase para hacer más daño. Esa precisión la encontró Leo, que cabalgó por el carril central, donde sus compañeros le abrían espacios y filtró un pase mortal para un César que no perdonó y adelantó, con justicia, al Fraga en la recta final del primer tiempo.

El Fraga siguió dando buenas impresiones en el inicio del segundo acto y Arbe tuvo que sacar los puños para repeler un remate de César tras una buena combinación entre Leo, Lamín y Sergio. El Almudévar movió banquillo porque el Fraga estaba muy cómodo y cuando el partido apuntaba al 2-0, un centro sin aparente peligro desde la derecha lo rozó lo suficiente Salcedo para cruzar el balón a la red y establecer las primeras tablas. El gol no le sentó nada bien al Fraga y muy bien al Almudévar que se hizo con el balón, lo movió con criterio y sorprendió al Fraga en una contra de libro para que Ignacio superara nuevamente a Puigvert. El Fraga hizo ademán de bajar los brazos y el Almudévar se agigantó. El 1-3 parecía próximo, pero el Fraga sacó el orgullo y César encontró un pase a la espalda de la zaga amarilla y cedió el gol hecho a Marcel que solo tuvo que empujar el empate. Aún tuvo el Fraga el tercero, en otro pase a la espalda de los centrales que Lamín no pudo culminar por la oposición de Lizarbe y por su propio cansancio.

MONZÓN 1-2 ÉPILA: Victoria a domicilio del Épila que le deja rozando la permanencia

Monzón: Claver, Ramírez, Vieila, Puyer (Mesa, 75), Patsivouras, Rausell, Solanilla (Sellán, 45), Carrasco (Díaz, 45), García, Domingo y Llopis (Campo, 63).

Épila: Fabre, Garrido, Gil, Rupérez, Obere, Costa (Turrubia, 83), Falo (Esteire, 75), Redondo, Roncal, Sánchez (Bouasri, 64) y Valero.

Goles: 0-1 min. 18: Costa, 1-1 min. 29: Vieira, 1-2 min. 36: Redondo.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Díaz, Domingo, Rausell, Ferrer; y Obere.

Comentario: El Atlético Monzón sufrió un duro castigo ante el Épila, que con una buena defensa y efectividad en ataque selló una victoria que le deja muy cerca de la permanencia en Tercera División. Fue un encuentro en el que los rojiblancos tuvieron más la pelota, aunque les costó crear ocasiones, mientras que los visitantes se guardaron bien para salir a la contra y buscar peligro en acciones a balón parado y en dos acciones puntuales se puso por delante.

El Monzón salió a mandar en un choque que sería muy trabado. El conjunto local no podía superar la defensa rival y fue el Épila el que golpeó primero con un golazo de Luis Costa, que volvía al Isidro Calderón, esta vez con otra camiseta, y lo hacía a lo grande. No se vino abajo el Monzón, que siguió mandando en juego pero sin tener muchas ocasiones. Pese a todo, Marcio logró empatar antes de la media hora, pero poco después, Redondo volvía a adelantar a los visitantes. En la segunda parte, los rojiblancos se lanzaron en busca de al menos un punto, pero no acertaron en las pocas oportunidades que tuvieron, la más clara un palo.

