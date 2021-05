El Santa Anastasia abre brecha en el liderato a costa del San José

SANTA ANASTASIA 2-1 SAN JOSÉ

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Les, Almuzara, Oliva (Gericó, 88), Cortés, Artaso (Dapaah, 27), Recio (Viñas, 67), Asensio, Biota (Miana, 79) y Maqueda.

San José: Gracia, Corcodel, Cea, García, Sory (Daniel, 46), Barriendos, Soria, de los Ríos (Gómez, 61), Soláns (Fonseca, 86), Gallego (Rodríguez, 46) y Vidal (Barbero, 57).

Goles: 1-0 min. 28: Oliva, 2-0 min. 53: Dapaah, 2-1 min. 78: García, de penalti.

Árbitro: Zueras Bellosta. Amonestó a Oliva, Les; García y Corcodel.

Comentario: Victoria clave del Santa Anastasia para abrir brecha en el liderato del grupo 2, tras imponerse al San José. Desde el primer momento, los hombres de Carlos Gallizo entraron con mucho ritmo para manejar el timón del encuentro y no dar opciones al San José de sentirse cómodo en ningún momento. La asfixiante presión de los locales derivaba en rápidas recuperaciones e internadas por la banda que generaron cierto peligro en el momento de soltar el centro al interior del área. Casi media hora resistió el San José, hasta que en una de estas aproximaciones, Oliva aprovechó un rechace de la zaga defensiva para adelantar a los suyos. Justo antes del descanso, pudo caer el segundo, pero la acción en un mano a mano se marchó rozando el palo. En la segunda parte, el Santa Anastasia no aflojó y de esta forma Dapaah colocó el 2-0 tras un tiro cruzado. Los visitantes tuvieron más opciones y asumieron más riesgos con el marcador adverso. García convirtió un penalti a falta de 12 minutos y los locales sufrieron para contener el resultado, con dos grandes intervenciones del guardameta Aguilar en el tramo final.

MALLÉN 1-2 VILLA DE ALAGÓN

Mallén: Valenzuela, Láinez, Valiente, Pascual, Añaños (López, 76), Mena (Traore, 61), Eworo, Ávila (Biens, 81), Sandu, Moncada y Barrera (Catalán, 81).

Villa de Alagón: Lacabrera, Aladrén, Quílez (Castillo, 60), Iglesias, Ibáñez, Gutiérrez, Fernández (Teresa, 60), Garrido, Leonar (Osorio, 46), Lavilla y Bernal.

Goles: 1-0 min. 18: Ávila, 1-1 min. 53: Osorio, 1-2 min. 66: Bernal.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a Valiente, López, Traoré; Leonar y Castillo.

Comentario: Victoria del Villa de Alagón que le permite alcanzar la segunda posición del grupo, tras remontar a un Mallén que entró con ganas y se fue diluyendo conforme pasaron los minutos. Ávila adelantó a los hombres de Óscar Rodrigo, aprovechando una jugada a balón parado. El Mallén siguió buscando el segundo ante un Villa de Alagón que no estaba fresco y la falta de ideas se notó en los metros finales. Tras el descanso, la inercia cambió y los visitantes empezaron a meter balones en el área mallenera. Osorio cazó un rechace para empatar y Bernal, culminando una gran jugada colectiva, le dio la vuelta al partido. Valenzuela evitó el tercero en un par de ocasiones y el Villa de Alagón se mostró firme con la posesión en los minutos finales para no sufrir en el tramo final y conservar los tres puntos.

ZUERA 4-0 MAGALLÓN

Zuera: Gómez, López, Escusol, Mallada (Cartie, 63), García, Angoy (Gracia, 59), Hernández, Bernier, Perea (Cabanés, 44), Ibáñez, Rodrigo (Alconchel, 77).

Magallón: Peña, Aranda (Falcón, 39), Roy (Aznar, 77), García, Aibar, Pardo, Romanos, Segura (Royo, 57), Lasauca, Sancho (Zalaya, 62) y Arilla (Millán, 62).

Goles: 1-0, min. 8: Hernández; 2-0, min. 26: Rodrigo; 3-0, min. 54: Rodrigo; 4-0, min. 90: Cartie.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a los locales Rodrigo e Ibáñez; y a los visitantes Arilla y Pardo.

Comentario: Contundente victoria de un gran Zuera. Saltó mejor al tapete el conjunto local, que trataba de llevar peligro por banda. En una de estas, tras un gran centro lateral, apareció Hernández para rematar a gol y poner el primero en el marcador. El gol despertó al Magallón, que trató de nivelar la balanza con buenas posesiones. Sin embargo, Rodrigo iba a ampliar distancias tras aprovechar un rechace en el área. El paso por vestuarios mejoró a los visitantes, que cambiaron de sistema y pasaron a llevar más peligro. Pudieron recortar distancias desde los once metros, pero Jorge Gómez adivinó las intenciones de Sancho y atajó el lanzamiento de penalti. El fallo cayó como un jarro de agua fría en el conjunto visitante, que vio como Rodrigo ponía el tercero tras un mano a mano. El Zuera acabó por sentenciar el choque en el descuento con un remate de Cartie al segundo palo que cerró la goleada.

ALFINDÉN 3-1 MONTECARLO

Alfindén: Cuartero, Serbán (Íñigo, 76), Sarmiento (Serge, 55), Sanz, Pérez, Redrado (Gabriel, 66), Obón, Moreno (Gutiérrez, 79), Rodríguez, Garrido (Catalán, 76) y Vergara.

Montecarlo: Echeverría, Vicente, Latre, Ferrer, Marín, Ramón, Soler, Aparicio, Hanib, López y Omeñaca.

Goles: 1-0, min. 27: Vergara. 1-1, min. 35: Vicente, de penalti. 2-1, min. 86: Vergara. 3-1, min. 89: Pérez.

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó a Garrido, Obón, Redrado, Gutiérrez y Gabriel; Marín, Hanib y Soler.

Comentario: El Alfindén se llevó los tres puntos en su recibimiento al Montecarlo gracias a su dominio durante buena parte del partido. Los locales comenzaron mejor, con la posesión en su haber y en un centro lateral que remató Vergara hicieron el primero. Sin embargo, cuando mejor estaba los jugadores de Menjón, un penalti que transformó Vicente para los de La Paz supuso el empate. Tras el descanso, el Alfindén continuó con su dominio, intentando hacer daño con ataques por bandas, hasta que en un mano a mano Vergara marcó cuando ya el partido llegaba casi a su fin. En los minutos restantes, los de Fernando Blázquez se lanzaron a por el partido, aunque al contragolpe Pérez puso el definitivo (3-1).

DELICIAS 3-2 SANTA ISABEL

Delicias: Jiménez, Gracia, Millán, Nguema (Lucientes, 77), Pilaces, Pascual, Luis, Esteban, Pardos (Foz, 73), Fernández y Barrachina (Aldea, 64).

Santa Isabel: Parra, Megía, Meavilla, López, Lipe, Chaves, Agorreta, Aldea (Días, 65), Peña (Dionisio, 75), Ndiaye (Dos Santos, 87) y Alonso.

Goles: 1-0, min. 61: Gracia. 2-0, min. 65: Nguema. 2-1, min. 80: Dos Santos. 3-1, min. 89: Luis. 3-2, min. 90: Alonso.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a los visitantes Meavilla y Sánchez.

Comentario: El Delicias se lleva un partido con una segunda mitad frenética. El choque comenzó con poca intensidad, pues la elevada temperatura y el buen hacer defensivo de los visitantes impedía que ninguno de los dos conjuntos llegase con peligro a campo contrario. La primera mitad pasó sin pena ni gloria, a excepción de dos zurdazos de Rubén Alonso que despejó Isaac Jiménez con dos intervenciones de mucho mérito. Tras el paso por vestuarios, el guion del encuentro cambió por completo. Los locales comenzaron a llevar el peso del partido y a los pocos minutos de juego, tras una jugada ensayada, Nacho Gracia ponía el primero en el casillero local. Escasos instantes después, Alfonso Nguema se inventó una jugada de fantasía para superar a la zaga visitante y, con un disparo ajustado, perforar la portería defendida por Parra. El Santa Isabel no bajó los brazos y Dias Dos Santos recortó distancias tras una buena contra. Sin embargo, los locales no estaban por la labor de dejar escapar los tres puntos e Iván Luis puso la puntilla con una espectacular volea cruzada. Pese a ello, los visitantes siguieron buscando la heroica y lograron acercarse con un tremendo golazo de Rubén Alonso, aunque no hubo tiempo para más y los puntos se quedaron en el zurrón del Delicias.

