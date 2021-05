El Real Zaragoza alevín golea al Balsas para proclamarse campeón de grupo

Hasta aquí llegó la Alevín Preferente 2021. Dos meses y medio de competición que para unos se habrá hecho cortísima, y para los que peor le hayan ido las cosas, seguro que se les ha hecho bastante larga. Real Zaragoza, Ebro y Oliver han sido los vencedores de cada grupo respectivamente.

Solo faltaba por coronar al ganador del primero de ellos, y los blanquillos protagonizaban una exhibición demoledora en un primer tiempo descomunal, donde anotaron siete veces en media hora. Aunque se quedó a las puertas, hay que enmarcar con letras de oro el temporadón hecho por el Amistad, que ha obligado a los zaragocistas a no despistarse ni un ápice, además de ser el único que les ha podido derrotar. Solo el tener el gol average particular perdido les ha impedido hacer historia, pero los pupilos de Rafael Latapia tienen que irse con la cabeza bien alta. Alegría a última hora para el Alcañiz, que no se fue con su cuenta de puntos a cero, ganando a un Stadium Casablanca que redondea unos meses para olvidar cuanto antes.

El Ebro no quiso despedirse sin otra goleada. Casi seis goles a favor de promedio han logrado los arlequinados, con un brutal Amadou, que ha firmado 24, doblando a su siguiente competidor por ser el máximo artillero. Segunda plaza, aunque bastante lejos del primero, para el Hernán Cortés, que selló tablas en Calatayud y tercero concluyó el Santo Domingo Juventud. En el partido restante, el Actur aguó las posibilidades de llevarse al menos un triunfo del San Gregorio, que se despide sin conseguirlo.

Salvó a última hora su condición de invicto el Oliver. Ya con la liga en el bolsillo, se vieron sorprendidos por dos veces por el Racing Zaragoza, y cuando todo apuntaba a la primera derrota, un postrero tanto de Batanero, sirvió para puntuar. Buena campaña también para el Montecarlo, segundo, solo con el lunar de los duelos directos ante el Oliver, donde capturaron un punto de los seis en juego y por ahí se escapó la opción del campeonato, aunque en el resto de liga fueron tremendamente regulares. En el duelo entre los dos últimos, el Valdefierro no pasó por apuros y goleó a un San José que se va con unos números muy pobres.

Grupo 1

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 9 BALSAS PICARRAL 0

El Real Zaragoza alevín no falló. Una victoria ante el Balsas Picarral le otorgaba el título de campeón del grupo 1, dependiendo de sí mismo. Su máximo rival, el Amistad, equipo que le ha echado un pulso durante toda la temporada y a punto ha estado de ganárselo, también sumó tres puntos, pero ante el empate de puntos entre ambos equipos, el Real Zaragoza queda campeón por la norma del gol-average particular. De esta manera y conscientes de que había un título en juego, y teniendo el cuenta el rival al que se enfrentaban, el Balsas Picarral, que ha competido durante todo el año muy bien contra los de arriba, el Real Zaragoza saltó al césped muy metido y dominando a su rival desde el primer minuto. La intensidad y el acierto de cara a portería pilló por sorpresa al Balsas Picarral, que nada pudo hacer ante la avalancha blanquilla y el 7-0 que reflejaba el marcador al descanso. La segunda parte, más tranquila, el Real Zaragoza siguió dominando y solo tuvo que maquillar el resultado hasta el 9-0 final.

Real Zaragoza: Andrés, Bellmunt, Fortún, Iker Martos, Gerard, Fernando, Lemaitre, Melero, Caso, Hugo Moral y Sergio. También jugaron: Álvaro, Jesús, Crespo, Pablo, Diego, Iker Royo y Marcos.

Balsas Picarral: Javier, David, Jorge, Iago, Derick, Sampablo, Brualla, Hugo, Serrano, Comisaña e Iker. También jugaron: Héctor, Garcés, Lozano, Marco, Sergio, Juan e Iván.

Goles: 1-0, min. 4: Sergio. 2-0, min. 6: Fernando. 3-0, min. 7: Caso. 4-0, min. 9: Caso. 5-0, min. 12: Hugo Moral. 6-0, min. 18: Gerard. 7-0, min. 24: Jesús. 8-0, min. 31: Álvaro. 9-0, min. 37: Jesús.

Árbitro: Abdelaziz Benamar. Sin amonestados.

AMISTAD 6 UNIÓN LA JOTA VADORREY 1

Amistad: Erik, Mateo, Pablo, Saúl, Alberto, Leandro, Ismail, Iker, Teo, Marcos y Ángel. También jugaron: Umar, José, Unai, Jorge, Hugo y Lucas.

Unión la Jota Vadorrey: Pablo, Álvaro, Abella, Alejandro, Marcos, Guillén, Mario, Abello, Samuel, Rubén y Saúl. También jugaron: Iván, Nicolás, Gabriel, Jonás e Iván.

Goles: 1-0, min. 8: Ismail. 2-0, min. 12: Saúl. 3-0, min. 19: Saúl. 4-0, min. 20: Ismail. 5-0, min. 41: Ismail. 6-0, min. 51: Ismail. 6-1, min. 53: Marcos, de penalti.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Sin amonestados.

ALCAÑIZ 3 STADIUM CASABLANCA 1

Alcañiz: Aarón, Balint, Héctor, Rubén, Lizana, Víctor, Diego, Darío, Petre, Emilio y Lucas. También jugaron: Bono, Olver, Jacobo, Álvaro, Jaime, Denis y Luis.

Stadium Casablanca: Alejandro, Ignacio, Jorge, Hugo, Nicolás, De Vicente, Miguel, Max, Vidal, Ramos y Blanco. También jugaron: Vaquero, Samuel, Lostres, Jesús, Calvo e Izan.

Goles: 1-0, min. 17: Jacobo. 1-1, min. 28: Izan. 2-1, min. 55: Denis. 3-1, min. 59: Jaime.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Vaquero y Miguel.

Grupo 2

Partido de la jornada: EBRO 8 SANTO DOMINGO JUVENTUD 0

Qué mejor manera de acabar la temporada para el Ebro que de la misma manera que la empezó y de la misma manera que en todas y cada una de las jornadas tras su pleno de victorias en el presente curso: sumando tres puntos con un gran juego colectivo y un gran acierto de cara a portería. De nuevo el conjunto arlequinado saltó al césped como un vendaval, pese a que ya no se jugaba nada a efectos clasificatorios más que el mérito de hacer una temporada perfecta, y así fue. No habían transcurrido ni 5 minutos cuando el goleador local Amadou ya había acertado en dos ocasiones. Ismael, Borao y Anthony pusieron tierra de por medio antes del descanso ante un Juventud que no fue capaz de sobreponerse a la superioridad local. Tras el descanso, Amadou acertó en otras tres ocsaiones para firmar su repoker y terminar la temporada con una cifra record: 24 goles en 10 partidos. Unos números que sin duda, han ayudado de sobremanera a las cifras conseguidas por el conjunto arlequinado.

Ebro: Vaquero, Izan, Diego, Héctor, Alejandro, Ismael, Mario, Anthony, Hugo, Amadou y Borao. También jugaron: Cristian, Amador, Roy y Reda.

Santo Domingo Juventud: Lucas, Diego, Guillermo, Rodrigo, Pablo, Leo, Darío, Lamine, Aboubacar, Darius y Aston. También jugaron: Eric, Izan, Iguaz y Miguel.

Goles: 1-0, min. 4: Amadou, de penalti. 2-0, min. 5: Amadou. 3-0, min. 6: Ismael. 4-0, min. 15: Borao. 5-0, min. 25: Anthony. 6-0, min. 35: Amadou. 7-0, min. 38: Amadou. 8-0, min. 58: Amadou.

Árbitro: Ordax Peralta. Sin amonestados.

SAN GREGORIO 1 ACTUR PABLO IGLESIAS 4

San Gregorio: Miguel, Marcos, Adrián, Alberto, Stefan, Romero, Mario, Lakamin, Rayan, Sika y Lucas. También jugaron: Pablo, Val, Jorge y Enache.

Actur Pablo Iglesias: Iván, Cristian, Darío, Samuel, Rafael, Hugo, Alejandro, Roque, Luis Mario, Alberto y Reda. También jugaron: Diego, Marcos, Cañete y Víctor.

Goles: 0-1, min. 22: Roque 0-2, min. 23: Alejandro. 1-2, min. 38: Mario. 1-3, min. 55: Alejandro. 1-4, min. 60: Cañete.

Árbitro: Tapia Bernal. Amonestó a Mario.

EFB CALATAYUD 1 HERNÁN CORTÉS 1

EFB Calatayud: Langa, Guillermo, Júdez, Pablo, Jorge, Anadón, Adrián, Latorre, Alejandro, David y Ramón. También jugaron: Gabriel, Alberto, Wael y Callejero.

Hernán Cortés: Jaime, Javier, Juan, Adrián, Aquino, Alcoceba, Lahuerta, Lozano, Gleymmis, Dylan y Yusufu. También jugaron: Alejandro, Diego, Mario, Jabonero y Samuel.

Goles: 0-1, min. 17: Alcoceba. 1-1, min. 20: Jorge.

Árbitro: Jiménez Milla. Expulsó con roja directa a Alberto (57’).

Grupo 3

Partido de la jornada: OLIVER 2 RACING ZARAGOZA 2

El Racing Zaragoza estuvo cerca de darle un susto al Oliver, que ya es campeón desde la pasada jornada. El conjunto local, ya matemáticamente primero del grupo saltó al césped con la ambición de acabar la liga invicto, mientras que el Racing Zaragoza, sin nada que perder, trató de darle un susto a los locales. El partido comenzó con una fuerte y alta presión del Racing Zaragoza en el campo del Oliver. Alberdi, a los 10 minutos de partido, puso por delante al Racing Zaragoza tras una pérdida del Oliver en zona de construcción, en la primera ocasión clara del partido para los visitantes. Hasta el descanso, el Oliver dominó pero no pudo encontrar la portería defendida por Iker, llegándose al descanso con ventaja mínima para el cuadro visitante. Tras el receso, continuó la misma tónica del final de la primera parte: el Oliver buscando el empate con numerosos acercamientos peligrosos y el Racing Zaragoza realizando un gran esfuerzo defensivo para mantener la ventaja, replegado en campo propio. En dos minutos locos, Batanero empató el choque con un golazo de falta directa pero apenas un minuto después tras el saque de centro, Alberdi aprovechó una indecisión defensiva de la zaga local puso de nuevo por delante a su equipo firmando, además, su doblete particular. Cuando todo parecía indicar que los tres puntos se marchaban para el cuadro visitante y tras un dudoso gol anulado al conjunto local, Batanero acertó tras un robo en el área visitante para poner un justo reparto de puntos que permite mantener la condición de invictos al Oliver.

Oliver: Daniel, Mongero, Iván, Hugo, Jorge, Mateo, Samuel, Marco, Raúl, Sola y Díaz. También jugaron: Alejandro, Diego, Joel, Laserrada, Iñaki, Pascual y Batanero.

Racing Zaragoza: Iker, Diego, Guillermo, Samuel, Neizan, Izan, Bruno, Juan, Daniel, Lahuerta y Alberdi. También jugaron: Erik, Nicolás, Zico y Aznar.

Goles: 0-1, min. 10: Alberdi. 1-1, min. 48: Batanero. 1-2, min. 49: Alberdi. 2-2, min. 60: Batanero.

Árbitro: Seguí Ares. Sin amonestados.

EL OLIVAR 3 MONTECARLO 4

El Olivar: Sergio, Martín, Erik, Raúl, Hugo, Siraz, Arranz, Juan, Leo, Taufiq y Martínez. También jugaron: Diego, Aitor, Adrián y Álvaro.

Montecarlo: Bruno, Otín, Leo, Óscar, David, Alejandro, Hugo Pérez, Guillermo, Marín, Quintino y Hugo Gasca. También jugaron: Marco, Jaime, Adrián, Pedro y Ángel.

Goles: 1-0, min. 11: Martín. 1-1, min. 14: Marín. 1-2, min. 23: Martín, en propia puerta. 1-3, min. 30: Quintino. 2-3, min. 33: Leo. 2-4, min. 38: Guillermo. 3-4, min. 47: Arranz.

Árbitro: Járboles Orós. Sin amonestados.

VALDEFIERRO 5 SAN JOSÉ 0

Valdefierro: Sinuhé, Rubén, Víctor, Sergio, Omar, Anquela, Hugo, Fran, Mauro, Nicolás y César. También jugaron: José Javier, Wisdom. Carlos, Iker, Alexander, Óscar e Ignacio.

San José: Daniel, Nicolás, Juan, Luis, Martín, Asier, Muela, Matteo, Rayco, Iván y Tache. También jugaron: Denis, Rodrigo, Gonzalo y Calmache.

Goles: 1-0, min. 6: Hugo. 2-0, min. 22: Ignacio. 3-0, min. 29: Ignacio. 4-0, min. 32: Anquela. 5-0, min. 35: César.

Árbitro: Atrián Codes. Amonestó a Wisdom; y Matteo.