El Biescas y el Tardienta muestran su potencial

PEÑAS OSCENSES 0-5 BIESCAS

Peñas Gaypu: Paco, Nacho, Iñigo (Vitín), Javi Lasaosa, Albe (Aarón), Víctor Muñoz (Lorien), Torrecilla (Anton), Sufian, Rafa (Juan), Alberto Muñoz y Chabi.

Biescas: Marcelo (Oliván), Aso (Sierra), Estarreado (Jorge Pérez), Fañanás (Samper), Richy, Fran Lardiés, Aniés (Miguel Lardiés), Osanz, Paúles, Dylan y Urieta.

Goles: 0-1 Minuto 4: Fañanás. 0-2 Minuto 38: Dylan. 0-3 Minuto 44: Dylan. 0-4 Minuto 58: Estarreado. 0-5 Minuto 89: Ureta.

Árbitro: Abardia Tosat.

Comentario: El Biescas logró un contundente triunfo en su visita al Peñas Gaypu para afianzarse en la primera posición del grupo a tres jornadas para el final, después de un choque en el que los visitantes controlaron de principio a fin y dominaron con claridad sobre los locales. Fue, además, un partido muy deportivo. El choque se puso de cara ya a los cuatro minutos para el líder del grupo con un tanto de Fañanás, después de un inicio en el que el Biescas había salido enchufado. Los peñistas aguantaron con el 0-1 durante prácticamente toda la primera parte, pero el conjunto biesquense encarriló el encuentro justo antes del descanso gracias a Dylan. El delantero visitante amplió la cuenta en el minuto 38 y puso el 0-3 a uno del 45.

La segunda mitad continuó con el mismo guion y el Biescas consiguió dos goles más. El cuarto de la tarde lo anotó Estarreado poco antes de la hora de juego y el quinto definitivo llegó en los compases finales del partido.

A lo largo de los noventa minutos, los oscenses intentaron llegar al área rival, pero no tuvieron mucha fortuna, ya que gozaron de tres oportunidades claras para haber maquillado el resultado, pero no las aprovecharon. El Biescas sigue primero y el Peñas lleva siete jornadas sin ganar.

MEQUINENZA 1-0 SIÉTAMO IPC

Mequinenza: Djiby, Albert (Pau Soler, 87), Eloy (Aaron, 87), Dueso, Jaouad, Pau, Joel (Diego, 65), Guillem, Abel (Mohamed, 57), Thomas y Félix.

IPC Siétamo: Jiménez, Lee (Ioannis, 62), Gurrea (Orozco, 87), Orue, Margalejo, Ala, Saravia, Enseñat (Mur, 62), Sekou, Mincho y Sanagustín (Hagie, 77).

Gol: 1-0, min. 72: Guillem.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Castro, Usón, Guillem; Sekou.

Comentario: El Mequinenza se impuso al IPC Siétamo en un buen encuentro de los locales ante un rival que puso el partido complicado. El Mequinenza fue el primero en avisar, ya en el primer minuto de juego, con una acción individual de Joel en la que estrelló el balón en el palo. El equipo anfitrión fue el dominador de la primera parte, en la que gozó de varias ocasiones más y no permitió que su rival le generara mucho peligro. En el segundo tiempo, el Siétamo intentó poner una marcha más, pero se encontró a un rival muy ordenado que no daba opciones. Rondaba el minuto 72 cuando llegó la jugada que acabó con el gol de la victoria de los verdes en una acción por la izquierda que iniciaba Thomas y que Guillem culminaba tras un pase de Mohamed. A partir de ese momento el Mequinenza jugó con cabeza desbaratando los intentos de generar peligro de los visitantes y a punto de sentenciar a siete minutos del final con una doble ocasión de Guillem y Diego que resolvió Jiménez. El marcador no se movería y los verdes se reencontraban con la victoria dos meses y medio después para sumar su segundo triunfo del curso.

TARDIENTA 4-0 PEÑA FERRANCA

Tardienta: Llorens, Bombín, Murillo, Okón, Figueras (Monge, 69), Pellicer, Hugo (Mohamed, 64), Luis Hernández, Serrano (Lorente, 80), Rodri (Pablo, 76) y Estudillo (Mendoza, 51).

Peña Ferranca: Puértolas (Tortajada, 78), Castillo, Naval (Buil, 46), Lasheras, Rausell, Eric Pla (Peruga, 56), Arroyos, Conde, William (Lalueza, 46), Trallero y Cabrero (Gabriel, 46).

Goles: 1-0, min. 22: Luis Hernández. 2-0, min. 34: Rodri. 3-0, min. 40: Bombín. 4-0, min. 60: Serrano.

Árbitro: Ezquerra Novales. Amonestó a Estudillo; Conde y Castillo.

Comentario: El Tardienta sigue al acecho del primer puesto tras imponerse a la Peña Ferranca. Los locales dominaron durante todo el encuentro ante un rival que, pese a las bajas, dio la cara, pero no pudo aguantar ante un equipo que cuajó una gran actuación y que pudo acabar incluso con más ventaja. El Tardienta tuvo muchísimas ocasiones y dominó el balón, y consiguió una victoria que le mantiene en la pelea por el ascenso. Pese al dominio, los locales no abrieron el marcador hasta el minuto 22 en un córner, en el que Luis Hernández remató en el segundo palo para anotar. Rodri aprovechó un centro desde la izquierda del propio Hernández para cazar un balón muerto y hacer el 2-0. Y, antes del descanso, Bombín hizo el tercero, un tanto espectacular, ya que recorrió todo el campo, hizo una pared con Pellicer y se quedó solo ante Puértolas para marcar. En la segunda parte llegó el cuarto con un balón desde la derecha de Rodri que controló Serrano para volear el cuero a la red. En la recta final, la Ferranca tuvo algún acercamiento al área rival, pero no pudo acortar distancias.

