El Real Zaragoza vence a domicilio al Binéfar con un gol de Monserrate

El Real Zaragoza no falló en el siempre complicado campo de un Binéfar que le puso las cosas muy difíciles a los blanquillos, que se acabaron llevando los tres puntos con un solitario gol de Monserrate. Con esta victoria el Real Zaragoza mete más distancia con el segundo clasificado, el Ebro, que no pasó del empate ante el Alcañiz e incluso comenzó por debajo en el marcador para empatar después. El Monzón sorprendió a domicilio al San José para confirmar su buen momento de forma y asaltar el tercer puesto.

Se acercan las jornadas decisivas y se calienta más si cabe el grupo segundo, después de un nuevo paso atrás del Montecarlo, que no fue capaz de pasar de la igualada con el Huesca. Las diferencias con los oscenses se mantienen, pero el Stadium Casablanca fue el vencedor silencioso de la jornada. Descansó pero está a un partido de distancia de los rojillos, y con uno menos jugado. Acabó pidiendo la hora El Olivar en un partido que tenían casi ganado antes del descanso, pero en el que una buena reacción del Calatayud estuvo a punto de costarle un sofocón a los olivareros. Segunda victoria en casa de la Escuela de Ejea, que con el doblete de Bogdan le alcanzó para derrotar a la Unión.

El Juventud dejó pasar la oportunidad de seguir enganchado a la lucha por los primeros puestos y fue derrotado en su feudo frente al Amistad en un partido en que se dejó remontar tras ir ganando 2-0. El Racing Zaragoza sigue metiendo presión al líder, el Balsas Picarral, que le tocó descansar esta jornada. Los locales vencieron con al Atlético Teruel en un partido que se convirtió en un festival goleador y en el que los dos equipos estuvieron en todo momento en el partido con un tanteo muy próximo. El Teruel venció con contundencia al Escalerillas en un partido muy igualado que los turolenses no sentenciaron hasta el tramo final del partido.

Grupo 1

Partido de la jornada: FB BINÉFAR 0 REAL ZARAGOZA 1

El Binéfar le puso las cosas muy difíciles al Real Zaragoza en Los Olmos. Un solitario gol de Monserrate en el ecuador del primer periodo fue suficiente para alargar el pleno de victorias del conjunto blanquillo, que va como un cohete hacia el título de campeón del grupo 1. El partido comenzó con mucha disputa pero con el paso de los minutos el Zaragoza se hizo con el control del balón y comenzó a generar peligro. Monserrate acertó para poner por delante a su equipo y el cuadro visitante tuvo ocasiones para ampliar distancias pero el Binéfar realizó un gran esfuerzo defensivo para no encajar. Tras el descanso, el guión del partido no cambió y los locales supieron tener paciencia para no lanzarse a lo loco en busca del empate. Con el paso de los minutos lo intentaron, pero el Real Zaragoza supo poner el candado y mantener la ventaja adquirida en la primera mitad.

FB Binéfar: Enric, Iker, Juan (Almerge, 61), Isaac, Óscar (Fofana, 47), Lacambra, Roberto, Amin (Pau, 61), Pablo, César y Alpha.

Real Zaragoza: Javier, Pablo (Ian, 41), Valentín (Tolosa, 55), Alejandro, Rubén (Adrián, 59), Álvaro, Lucas, Iker (Fabrice, 55), Adrián, Dos Santos (Guillermo, 41) y Monserrate.

Goles: 0-1, min. 25: Monserrate.

Árbitro: Losfablos Mestre. Sin amonestados.

SAN JOSÉ 0 FB MONZÓN 1

San José: David, Daniel (Alexis, 78), Riciard, Íñigo (Álvaro, 73), Denis, Gabriel, Jorge (Brandon, 64), Abad (Eddine, 47), Adam (Ahmadou, 47), Raúl y Velasco.

FB Monzón: Neizan, Óscar, Daniel, Ferrer, Solanilla (Miguel, 53), Guarne (Víctor, 67), Badía (Alberto, 80), Marcos, Mario (Fraguet, 77), Mauro y Samuel (Satué, 64).

Goles: 0-1, min. 39: Mario, de penalti.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a Gabriel; y Daniel.

EBRO 1 ALCAÑIZ 1

Ebro: Asier (Diego, 41), Oleg (Alejandro, 73), Bielsa (Eder, 73), Elvis (Artigas, 41), Cebollada (Adrián, 41), Ignacio, Escanero, Sakho (Wallid, 41), Subías, Héctor y Rubén (Rolando, 58).

Alcañiz: Raúl, Sergio, Tomás (Abdelkrim, 79), Conesa, Moha (Nacho, 66), Bielsa, Julen, Hugo, Alquézar (Téllez, 58), Marcuello y Cebrián.

Goles: 0-1, min. 50: Tomás, de penalti. 1-1, min. 80: Escanero.

Árbitro: Hörndler Gil. Amonestó a Bielsa, Téllez y Cebrián.

Grupo 2

Partido de la jornada: MONTECARLO 1 HUESCA 1

El Montecarlo y el Huesca empataron en un partido muy bonito para el espectador con muchas ocasiones por parte de los dos equipos. Comenzó dominando el Huesca los primeros minutos pero con el avance del primer periodo el Montecarlo le arrebató a su rival la posesión. El cuadro rojillo gozó de numerosas transiciones que no llegaron a concretar. El Huesca se adelantó en el marcador por medio de José tras una jugada a balón parado que pillo a contrapié a Iván, guardameta local. Poco después y tras un robo del cuadro local tras presión, Del Cerro pilló adelantado a Luis, guardameta visitante, y realizó un disparo sutil que supuso el empate. Con el empate y con la sensación de que el Montecarlo podía haberse marchado con ventaja en el marcador se llegó al descanso. Tras el receso, el partido continuó con multitud de ocasiones para unos y otros hasta que llegó el minuto 60, cuando ambos equipos bajaron la intensidad y se conformaron con el punto conseguido.

Montecarlo: Iván, Portero, Igor (Gracia, 66), Héctor, Del Cerro, Noé, Jorge (Miguel, 53), Alejandro (Pablo, 59), Rubén, Hugo y Álex.

Huesca: Luis, Moha, Marcos (Lorien, 59), Jorge, José (Fernando, 74), Raúl (Francho, 51), Alamañac (Eloy, 69), Iker (Fañanás, 71), Alejandro, Izan (Javier, 76) y Juan.

Goles: 0-1, min. 34: José. 1-1, min. 37: Del Cerro.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Miguel; Alamañac, Francho, Iker y Eloy. Expulsó por doble amonestación al local Álex (80’).

EL OLIVAR 3 EFB CALATAYUD 2

El Olivar: Daniel, Mario, Aarón, Pablo, Alexey (Raúl, 44), Zalaya, Guallar (Andaluz, 44), Romanillos, Miguel Ángel, Yago (Sergio, 62) y Aparicio.

EFB Calatayud: Hugo, Manuel (Mateo, 61), Taus, Víctor, Marian (Gonzalo, 41), Hugo, Marcos, Gael (Pinilla, 49), Diego, Adrián y Anadón (Sergio, 76).

Goles: 1-0, min. 8: Zalaya. 2-0, min. 10: Alexey. 3-0, min. 36: Yago. 3-1, min. 47: Gonzalo. 3-2, min. 77: Víctor, de penalti.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Pablo; y Gonzalo.

EFB EJEA 2 UNIÓN LA JOTA VADORREY 1

EFB Ejea: Manuel, Iker (Aznárez, 63), Pablo, Daniel, Bogdan (Toyas, 79), Alberto, Álvaro, Kirilov, Fernando, Pascual (Raúl, 78) y David.

Unión la Jota Vadorrey: Martín, Javier (Teller, 45), Gea (Nicolás, 68), Foz, Villarroya (Iván, 45), Andrés, Adrián (Lucas, 58), Alberto, Daniel, Jordán y Anadón (Eduardo, 66).

Goles: 1-0, min. 34: Bogdan. 2-0, min. 46: Bogdan. 2-1, min. 62: Alberto.

Árbitro: Bueno Navarro. Amonestó a Pablo, David, Aznárez; y Gea. Expulsó por doble amonestación al visitante Teller (75’).

Grupo 3

Partido de la jornada

SANTO DOMINGO JUVENTUD 2 AMISTAD 3

El Amistad remontó un 2-0 en contra para llevarse los tres puntos del campo del Joaquín González. El partido comenzó con un tempranero gol de Arturo en la primera jugada del partido, que ponía las cosas muy difíciles para el conjunto rojillo. Más todavía cuando al cuarto de hora Alejandro amplió distancias para poner el 2-0. Sin embargo, Guillermo redujo distancias antes del descanso para meter al Amistad en el partido. De ahí al descanso, el marcador no se movió y el partido estuvo muy igualado. Tras el descanso y unos primeros minutos de mucha disputa, de nuevo Guillermo acertó para poner el empate en el marcador. Tras el gol del empate el partido entró en una fase en la que cualquier cosa pudo pasar y hubo ocasiones para los dos equipos, pero fueron de nuevo los visitantes quienes, por medio de Aarón, acertaron para ponerse por delante y consumar la remontada. Los últimos minutos el Juventud buscó el empate con más corazón que cabeza pero no llegó.

Santo Domingo Juventud: Iker, Pablo, Aarón, Sergio (Izan, 62), Marcos, Alejandro (Daniel, 53), Hugo (Millán, 68), Arturo, Marco, Mario (Samper, 41) y Orós.

Amistad: Sarroca, Maza, Marco (Moisés, 76), Alfonso (Pasamón, 60), Erik, Álvaro, Guillermo, Marzal (Aarón, 73), Diego (Usar, 54), Ireneo (Gabriel, 73) y Marcos (Juan, 54).

Goles: 1-0, min. 1: Arturo. 2-0, min. 15: Alejandro. 2-1, min. 21: Guillermo. 2-2, min. 60: Guillermo. 2-3, min. 75: Aarón.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Iker; y Erik. Expulsó por doble amonestación al local Marco (60’) y por roja directa al local Orós (80’) y al visitante Guillermo (80’).

RACING ZARAGOZA 5 ATLÉTICO TERUEL 3

Racing Zaragoza: Jorge, Andrés (Molinas, 66), Cajal (Lorente, 54), Divasson (Nicolás, 59) (Franco, 68), Pablo, Regidor, Íñigo, Villarroya, Daniel (Marcos, 54), Echegoyen (Pedro, 72) y Berdejo.

Atlético Teruel: Diego (Aitor, 41), Roberto (José Antonio, 56), Escuder, César, Adrián, Dolz (Carlos, 73), Luis (Santiago, 56), Guillermo (Moliner, 50), Marcos (Héctor, 65), Mustafá y Óscar (Unai, 75).

Goles: 1-0, min. 5: Diego, en propia puerta. 1-1, min. 16: César. 2-1, min. 18: Marcos, en propia puerta. 2-2, min. 24: Roberto. 3-2, min. 43: Regidor, de penalti. 4-2, min. 59: Divasson. 4-3, min. 60: Adrián. 5-3, min. 69: Villarroya.

Árbitro: Magdalena Muñoz. Amonestó a Santiago.

TERUEL 3 ESCALERILLAS 0

Teruel: Pablo, Álvaro (Jorge, 43), Hugo, Adrián (Martín, 45), Carlos (Ignacio, 60), Lucas (Fabio, 73), Emilio, Christian, Fernando, Alejandro (Corella, 71) y Javier.

Escalerillas: Diego (Lozano, 41), Luis (Castro, 71), Aarón, El Hadji (Da Silva, 75), Javier, Adrián (Raúl, 75), Ángel, Fahim (Mousa, 46), Hugo, Bangally y López (Ibrahima, 70).

Goles: 1-0, min. 29: Carlos. 2-0, min. 59: Martín. 3-0, min. 70: Hugo.

Árbitro: Hernández Acuña. Amonestó a Adrián, Emilio; Adrián, Hugo, y Ángel. Expulsó con roja directa a Lozano (68').