El Montecarlo pierde ante el Alcañiz y el IPC La Escuela es el nuevo líder

ALCAÑIZ 3-1 MONTECARLO

Dura derrota del líder, el Montecarlo, ante un buen Alcañiz. El equipo de Ángel Espejo salió con ganas de gol y ya en el minuto dos, cuando todavía no se habían asentado las líneas de ambos equipos, Blasco cogió un rechace de la defensa dentro del área y de un zurdazo abrió el marcador. El Montecarlo se lanzó al ataque con fuerza y logró varios acercamientos a la portería local, que puso en peligro su ventaja. En el minuto 28, una buena acción por banda izquierda y llevada a la derecha por Bosque la finalizó Taboada con un tiro cruzado a la izquierda del portero. El Montecarlo siguió apretando y fruto de sus llegadas logró recortar distancias en el 43, con un remate a tras un centro raso desde la banda derecha.

La segunda parte empezó con dominio visitante, pero a los cuatro minutos del comienzo, un balón disputado por Llombart acabó en un centro al área y Tello lo empujó a gol poniendo el 3-1 en el electrónico.

El gol fue un duro golpe para los visitantes, que ya no estuvieron cómodos en el campo en ningún momento. El Alcañiz, bien organizado y saliendo al contragolpe, tuvo alguna ocasión para ampliar la ventaja, pero las defensas de ambos equipos estuvieron seguras y ya no se movería el marcador. Los minutos finales no fueron de mucha intensidad para ninguno de los dos equipos

Alcañiz: Fraga, Pueyo, Mchich, Escriche, Bosque (Casado, 69), Tello (González, 58), Dobato, Taboada (Urrios, 78), Ariño, Blasco (Aguilar, 78) y Llombart (Cebrián, 69).

Montecarlo: Miralles, Martínez, Lóbez, Pérez (Gallego, 16), Velasco, García, Aznar, Val, Abadía (Rodríguez, 46), Gotor y Gracia.

Goles: 1-0, min 2: Blasco. 2-0, min 28: Taboada. 2-1, min 43: Aznar. 3-1, min 49: Tello.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a Ariño; y Lóbez.

EBRO 5-0 ACTUR PABLO IGLESIAS: El Ebro golea al Pablo Iglesias en una segunda parte para enmarcar

Ebro: Antón, Pérez, Fuentes, González (Gil, 79), Porroche, Slavov, Marí (Cebrián, 59), Villanueva, Nalda, Alegre y Nivela (Laborda, 67).

Actur PI: Martínez, Beamonte, Pérez, Sánchez, Catalán, Herrero (Aguiar, 39), Larraga (Embid, 75), Román, Álvarez, Villaroya (Apoku, 77) y Boudaoud (Alhajas, 75).

Goles: 1-0, min 57: Alegre. 2-0, min 71: Slavov. 3-0, min 74: Beamonte, en propia puerta. 4-0, min 79: Slavov. 5-0, min 83: Slavov.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a González, Laborda; y Villaroya.

Comentario: Victoria por goleada del Ebro en su recibimiento al Pablo Iglesias. El Ebro avisó nada más comenzar el partido con dos acciones, aunque con el paso de los minutos los rojiblancos se metieron en el partido. Ambos conjuntos alternaron juego trenzado y juego más directo, aunque llegó con algo más de claridad los blanquiazules. El visitante Michel Herrero envió un disparo al palo en la acción más clara del primer tiempo, aunque tuvo que ser sustituido por lesión. En la segunda mitad, el Ebro estuvo más acertado y abrieron el marcador a balón parado. En un mano a mano de Slavov hicieron el (2-0), lo que hizo que el Pablo Iglesias bajase los brazos. En dos contragolpes llegaron otros dos goles más, con la firma de Slavov, que logró el triplete, al que se sumó un tanto en propia meta de los visitantes.

AMISTAD 1-1 REAL ZARAGOZA: Empate con mérito del Amistad ante el Real Zaragoza

Amistad: Sisamón, Vallespín, Moreno, Álvarez (Marcos, 60) (Liarte, 66), García, Orga, Romanos, Antero, Labuena, Montañés y Petrisor.

Real Zaragoza: Abad, Cardiel, Montesinos (Serrano, 60), Izquierdo, Moreno, Lahoz, Royo (Lobede, 60), Fedel (Gutiérrez, 67), Sans, Julia (Gracia, 60) y Andrés.

Goles: 0-1,min 14: Andrés. 1-1, min 44: Romanos.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Montañés y Antero.

Comentario: Reparto de puntos tras un intensísimo encuentro entre el Amistad y el Real Zaragoza. En los primeros compasases de juego, los rojillos fueron mejores. Nada más comenzar dispusieron de una ocasión de peligro, en un mano a mano de Romanos que se fue desviado. Poco después, Montañés pudo marcar de cabeza, pero su disparo lo detuvo el portero. En un centro lateral, que era la primera llegada clara visitante, los zaragocistas aprovecharon un rechace para abrir el marcador. Los visitantes tuvieron más posesión y generaron peligro con un acercamiento de Sans. En una falta que golpearon los locales al filo del descanso, los blanquillos no la defendieron con contundencia y Romanos igualó la contienda. En la segunda mitad, el Real Zaragoza se hizo con el control: sin ocasiones al comienzo pero con mayor dominio y peligro con el paso de los minutos. En un balón por banda derecha los visitantes pudieron marcar, aunque el golpeo acabó en el palo. Sisamón, en varias ocasiones, fue clave para evitar que a los locales se les escapase el encuentro. Romanos, en un disparo cruzado, fue la única aproximación clara de los rojillos. A los locales les costó generar peligro en este segundo tiempo, pero en defensa se mantuvieron serios para llevarse un punto con mucho mérito.

ST. CASABLANCA 1-0 HUESCA S.D.: Victoria del Casablanca por la mínima ante el Huesca

Casablanca: Abadía, Delgado, Hernández, Lera, Aliaga, Lozano, Mene, Perales (Teresa, 45), Ramírez (Cortés, 67), Glera (Jiménez, 79) y Danil (Liso, 67).

Huesca S.D.: Franco, Balcacer, Torguet, Aznar, Calvo, Mairal (Puente, 69), Sampériz (Ferández, 80), Ntji, Luna, López y Sierra (Soria, 69).

Goles: 1-0, min 64: Glera.

Árbitro: Latorre Gracia. Amonestó a Ramírez, Delgado, Jiménez; y Mairal.

Comentario: Victoria del Stadium Casablanca ante la Sociedad Deportiva Huesca por (1-0). El encuentro fue, en líneas generales, muy igualado. Tan solo un gol de Javier Glera cuando se sobrepasaba la hora de juego deshizo el empate inicial. Los oscenses intentaron igualar la contienda en los minutos restantes, pero no lo consiguieron. El Huesca encadena dos derrotas consecutivas, mientras que el Casablanca logra su primera victoria en la fase de ascenso.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 1-1 BALSAS PICARRAL: Juventud y Balsas se reparten los puntos

Santo D Juventud: Barrul, Pérez, Pardo, Moreno, Bravo (Magarín, 55), Posa (Giménez, 68), Laínez (Lizáldez, 68), Escartín, Plaza (Mballo, 68), Gómez (Hernández, 61) y Gumiel.

Balsas Picarral: Calles, Muñoz, Rica (Gracia, 57), Mayor (Mazas, 87), Hernández, Lobede, Fraile, Oyarzabal (Niabaly, 70), Jiménez, Urrea y Duato (Hernández, 57).

Goles: 1-0, min 6: Escartín. 1-1, min 65: Mayor.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Bravo, Malpica, Moreno, Giménez; Hernández, Rica, Algas y Lobede. Expulsó a Gumiel (74’).

Comentario: El Santo Domingo Juventud se repartió los puntos con el Balsas Picarral tras un partido muy igualado y que se decidió en dos acciones puntuales, una para cada equipo. Comienzo inmejorable para los naranjas, con un tanto de Escartín a los seis minutos de partido que puso las cosas de cara para los locales. Este tanto inicial fue importante para los locales, que mantuvieron una intensa disputa con los de Diego Pérez durante toda la primera mitad. En la segunda mitad, el Balsas Picarral se lanzó a por el encuentro, con intento ofensivos a balón parado y balón en largo. Mayor igualó la contienda en el minuto 65, tras un buena arranque de segundo tiempo. En la recta final, ninguno de los dos equipos logró llevarse el partido, aunque ambos tuvieron aproximaciones al área rival.

IPC LA ESCUELA 3-0 SAN GREGORIO ARRABAL: El IPC La Escuela, líder tras doblegar al San Gregorio

IPC La Escuela: Sorinas, Hugo, Benedet, Iker, Torres, Sam (Villagrasa, 75), Diallo, Bernués (El Hamdi, 75), Fuller (Deich, 66), Maunsell (Escario, 32) y Vargas (Tella, 66).

San Gregorio: Zapata, Tenorio, Algas, Pérez, Sacunza (Zazurca, 46), Juberías (Alejandre, 61), Navarro, Fernández (Novillo, 51), Anglés (Estévez, 46), Navarro (Chouaf, 61) y Celiméndiz.

Goles: 1-0, min 47: Escario. 2-0, min 59: Fuller. 3-0, min 72: Tella.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a El Hamdi; Moya, Juan, Alejandro, Novillo y Tenorio.

Comentario: Victoria clave del IPC La Escuela ante el San Gregorio por (3-0) que le impulsa a lo más alto de la tabla tras la derrota del Montecarlo en su visita a Alcañiz. El San Gregorio y el cuadro oscense mostraron un gran nivel en la primera mitad, con igualdad máxima y donde los jugadores ofensivos no se impusieron a las defensas. En la segunda mitad, el IPC La Escuela dio un punto más de intensidad y, en su primer acercamiento, Escario anotó el primero de los oscenses. Antes de que los visitantes pudieran reaccionar, Fuller amplió diferencias, lo que fue un duro golpe anímico para los visitantes. Tella cerró la victoria que lleva al IPC a lo más alto de la tabla.

