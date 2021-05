El Cuarte se clasifica para la final del play-off tras empatar ante el Utebo

El Cuarte consiguió el pase a la final del play-off de ascenso a 2º División RFEF tras empatar frente al Utebo en un encuentro que tuvo que llegar a la prórroga para decidir cuál de los dos equipos pasaba de ronda.

El Cuarte supo reponerse al buen comienzo del Utebo

Durante la primera mitad los pupilos de Rubén Zapater se mostraron eficaces de cara a puerta. Y es que, antes de que pasaran los primeros diez minutos, Giménez inauguró el electrónico para adelantar al Utebo tras un buen centro de Castelreanas. En la recta final de la primera parte el conjunto visitante parecía que daba el golpe de gracia al Cuarte, tras una buena jugada de Rafinha que supuso el 0-2. Sin embargo, los verderoles, que no se caracterizan por dejarse batir fácilmente, lograron el tanto de la esperanza al filo del tiempo de descanso por mediación de Valdés, que sorprendió al meta visitante con un disparo con la pierna izquierda ajustado al palo.

Más información El Santa Anastasia es más líder al ganar al Villa de Alagón

Ya en un segundo tiempo sin mucho fútbol, el Cuarte tiró de empuje y corazón para que Valdés, anticipándose a Capapé, rematara con la cabeza un buen centro servido por Pérez desde la banda derecha, subiendo al marcador el empate a dos que llevaba a los dos equipos a jugar la prórroga.

No pasó mucho en el tiempo extra, ya que al Cuarte le valía el empate y el Utebo, pese a llegar más al área rival, no acababa de generar peligro. Los locales no se quisieron descubrir mucho y acabaron jugando con una línea de cinco, provocando que el Utebo apenas encontrara espacios para tratar de anotar el gol que daba la clasificación a la final. Con siete minutos por delante, los visitantes tuvieron que jugar en inferioridad numérica después de que Muñiz Muñoz interpretara que hubo agresión de Cavero a Valdés. Con el pitido final, el Cuarte consiguió el pase a la final del play-off de ascenso a 2º División RFEF.

Ficha técnica:

Cuarte: Buetas, Múzquiz (Esteban, 113), Solbes, Roldán (Rosell, 91), Valdés, Leciñena (Pérez, 80), Pérez, Ginoves, Molina, De Sus y Moreno (Ibáñez, 70).

Utebo: Abad, Capapé (Sánchez, 105), Alvira, Félez, Manau (Cavero, 105), Lafita (Marín, 60), Magallón, Giménez (Aznar, 78), Castelreanas, Rafinha y Osanz.

Goles: 0-1, min. 8: Giménez. 0-2, min. 40: Rafinha. 1-2, min. 43: Valdés. 2-2, min. 72: Valdés.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a Molina, Rosell y Valdés; Félez, Baldrés, Capape, Manau y Osanz. El visitante Cavero fue expulsado por tarjeta roja directa en el 113’.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición