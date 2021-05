El Cariñena remonta en Almudévar para aferrarse a la salvación

Partido de la jornada: ALMUDÉVAR 3 CARIÑENA 5.

Partido eléctrico y algo loco en el que el Cariñena remontó la ventaja del Almudévar. Fue un partido muy igualado, con dos propuestas diferentes, el Almudévar jugó al fútbol, tocó bien el balón y el Cariñena más físico y con mucho fútbol directo. En la primera mitad fue mejor el Almudévar, se adelantó con goles de Salcedo y Aldair y al filo del descanso Patrick acortó distancias, metiendo a su equipo en el partido.

La salida del Cariñena tras el paso por vestuarios marcó el devenir del partido

En la segunda mitad salió muy fuerte el Cariñena y el Almudévar estuvo flojo en defensa. Ibra empató el partido nada más salir. Reaccionó el Almudévar y tuvo tres claras ocasiones de gol, el portero Jorge evitó la más clara en un mano a mano con Aldair y en el 55´, un defensa del cariñena sacó con ayuda de la mano un balón que se colaba, se reclamó penalti, que no fue sancionado. Acto seguido, el Cariñena sacó provecho con dos goles seguidos. El 2-4 era ya una losa difícil de superar. Ainoza acertó para poner el tercero para el Almudévar y de nuevo el equipo local realizó unos minutos de buen fútbol bien tuvo ocasiones para empatar, el meta Jorge lo impidió, se la jugó en el 76´, el técnico local, jugando con defensa de tres y con 3 puntas, lo intentó el equipo, pero no salió bien la jugada, además el Cariñena metió el gol definitivo que le daba la victoria.

Ficha técnica

Almudévar: Siro, Gumiel, Luisja (Jabato, 76), Ainoza, Bailo, Nacho (P. Moreno, 76), Tambo (Junior, 59), Marqués, Aldair, Salcedo y Noah.

Cariñena: Jorge, Utrilla, Marín, López, Pedro, Barri, Sidi, Patrick (Rubén, 60) , Diego (Castilla, 45), Ibra y Cortés.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Aldair; Marín, Utrilla, Patrick, Ibra y Cortés.

Goles: 1-0, min. 25: Salcedo, de penalti. 2-0, min. 31: Aldair. 2-1, min. 42: Patrick. 2-2, min. 46: Ibra. 2-3, min. 56: Barri. 2-4, min. 58: Barri. 3-4, min. 70: Ainoza. 3-5, min. 84: Rubén.

SARIÑENA 0-0 FRAGA: Empate sin consuelo entre el Sariñena y el Fraga.

Sariñena: Javito, Navarro, David Martínez, David Villellas, Cota (Huerva, 87), Fonsi, Álex Villalba (Mercadal, 75), Almerge, Jordi Ferrer, Murillo (Cotoño, 80) y Albajara.

Fraga: Marc Puigvert, Sergio García, Genís, Ormo, Ramón, Leo (Jorge Gómez, 71), Lamin, Sasha, César, Bernabé (Jiménez, 81) y Pirla (Cabistañ, 86).

Árbitro: Haghiac. Amonestó al visitante Bernabé.

Comentario: El Sariñena perdió una buena oportunidad de dejar la permanencia sentenciada mientras que el Fraga consumó su descenso a Regional Preferente de forma matemática. Ambos empataron sin goles y el punto, dado lo que supone, supo de poco a ambos, que tuvieron sus oportunidades para marcar. Los locales llevaron más tiempo el peso del partido y tuvieron acercamientos en el primer cuarto de hora, aunque el que tuvo que intervenir fue Javito en sendas acciones de César y Leo. El choque se igualó, pero el Sariñena volvió a hacerse con el balón en la recta final de la primera parte, en la que volvió a gozar de varias aproximaciones, con Jordi Ferrer teniendo la ocasión más clara. Una vez reanudado el juego, el cuadro local aumentó su posesión y sus llegadas, pero se encontró con un gran Marc, quien, con sus intervenciones, evitó que pudiera adelantarse el Sariñena. La tuvo el Fraga a diez minutos para el final, pero Javito salió ganador del duelo y de nuevo apareció Marc para privar a Huerva del 1-0.

VILLANUEVA 0-2 MONZÓN: El Monzón acaricia la permanencia con una nueva victoria, esta vez en Villanueva.

Villanueva: Lairla, Ballarín, Corellano, Vidal, Peralta (Mompel, 73), Zumeta (Alcaine, 60), Prat, Ligorred, González (Lafuente, 46), Cebrian (Cavero, 73) y Abad (Lahuerta, 73).

Monzón: Claver, Campo (Mesa, 67), Ramírez, Vieira, Puyer (Carrasco, 75), Rausell, Solanilla, Domingo, García, Díaz (Patsiavouras, 85) y Llopis.

Goles: 0-1, min. 60: Vieira, de penalti. 0-2, min. 89: Carrasco.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los locales Ligorred, Prat, Lairla, Corellano y Lafuente.

Comentario: El Monzón no pasó muchos apuros en su visita al Enrique Porta, donde se midió al Villanueva. Durante los primeros 45 minutos el dominio fue del conjunto visitante, que hizo méritos para marcharse al vestuario con ventaja. Sin embargo, la oportunidad más clara llegó al filo del descanso por parte del Villanueva, pero no se acabó de materializar. Ya en la segunda mitad, el control del juego siguió siendo del Monzón, pero sin tantas ocasiones. No obstante, un penalti en el minuto 60 transformado por Vieira adelantó en el marcador a los visitantes. A partir de ese momento no se pudo ver a un dominador claro y la brillantez en el juego pasó a un segundo plano. Cuando el partido ya agonizaba, Carrasco anotó el definitivo 0-2.

ROBRES 2-1 TAMARITE: El Robres vence al Tamarite, que certifica su descenso.

Robres: Alejo, Javí Pérez, Pol Blay, Muñoz, Gil (Aísa, 54), Lizer (Uche, 54), Chárlez, Pumareta (Cabrero, 66), Herrero, Espiérrez y Rey.

Tamarite: Salas, Varilla, Vales, Espinosa (Guillem, 64), Casals (Trota, 66), Sales, Berbegal, Balue, Bernardó (Edu Cons, 46), Ricky y Flo.

Goles: 0-1, min. 18: Balue. 1-1, min. 34: Pumareta. 2-1, min. 88: Cabrero.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Pumareta, Fran Barrio, Chárlez, Javier Genovés; Vales, Edu Cons, Trota y Espinosa. Expulsó por doble amonestación a Sales en el 40'.

Comentario: No fue nada fácil para el Robres llevarse los puntos ante un Tamarite, que, a pesar de jugar más de medio partido con un hombre menos, peleó hasta el pitido final, pero se certificó su descenso a Preferente. Los monegrinos no firmaron su mejor partido y sufrieron para llevarse los puntos ante un rival muy ordenado que se adelantó en un saque de esquina al segundo palo que Balue cabeceó a la red. Casals tuvo una oportunidad un minuto después, pero fue el Robres el que igualó en otro córner de Pol Blay que remató Pumareta. Casals estrelló el balón al palo en un mano a mano y los literanos se quedaron con diez antes del descanso por la segunda amarilla a Sales. En el segundo acto, el Robres pasó a dominar y el Tamarite se defendió con un espectacular Salas en portería, que evitó el 2-1 de Chárlez con una manopla salvadora. El gol de la victoria del Robres llegó casi al final en un despiste en la entrega del meta visitante, que dejó el balón a Cabrero con todo a favor para marcar con el exterior. Así, los amarillos siguen invictos en esta segunda fase y el Tamarite confirma su descenso de categoría tras un año complicado.

ÉPILA 1-0 VALDEFIERRO: Un solitario gol de Luis Costa vale tres puntos.

Épila: Fabre, Garrido, Gil, Rupérez, Obere, Hamza (Redondo, 46), Luis Costa, Falo (Turrubia, 72), Roncal, Marcos (Chafiq, 90) y Valero.

Valdefierro: Artero, Keinel (Dani, 71), Serrano, Berrogain (Diego, 61), Lorente, Muñoz (Hassani, 71), Cardiel, Sanz (Sainz, 61), Gazzoni, Isern (Mena, 61) y Refusta.

Goles: 1-0, min. 12: Luis Costa

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó al local Obere; y a los visitantes Lorente, Refusta, Sanz y Hassani. Expulsó Luis Costa en el 14'.

Comentario: El Épila acaricia la salvación tras vencer por la mínima al Valdefierro. El cuadro local saltó al verde con ganas de mandar, prueba de ello fue la primera ocasión de Marcos, que con todo a favor remató arriba. Los hombres de Luis Leal seguían buscando el gol con vehemencia. En una de estas, el árbitro señaló penalti por mano de un zaguero visitante. Luis Costa asumió la responsabilidad y engañó a Artero con un lanzamiento raso a la derecha. Sin embargo, el propio Luis Costa iba a ser expulsado pocos minutos más tarde, dejando a su equipo con un hombre menos con más de setenta minutos por delante. Pese a la inferioridad numérica, eran los locales los que llevaban peligro en campo contrario. Hamza pudo anotar con una sutil vaselina, pero su remate se estrelló contra el larguero y, además, el ariete sufrió una lesión muscular al disparar y tuvo que pedir el cambio. Tras el paso por vestuarios el guion no cambió, pues el Valdefierro no incomodaba a los locales y las únicas acometidas llegaban por el bando azulón. Artero salvó a los suyos con una parada de mucho mérito y el encuentro se tranquilizó, pues el Épila pasó a no asumir riesgos y el Valdefierro no fue capaz de encontrar espacios en el entramado defensivo epilense. Al final, tres puntos vitales para un Épila que cada vez ve más cerca la ansiada permanencia.