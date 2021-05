Un aguerrido Teruel rescata un empate ante el Balsas Picarral

Gran victoria del Ebro ante un Oliver que aguantó más de una hora el potencial ofensivo del conjunto arlequinado. Los de La Almozara siguen la estela del líder, un Real Zaragoza que solo ha conocido la victoria en sus enfrentamientos. El San José, tras una gran victoria a domicilio en el feudo del Alcañiz, buscará recortar distancias con la cabeza de la clasificación. Por su parte, el Monzón asestó un duro golpe al Binéfar en el duelo por la media tabla.

Meritoria victoria de un Montecarlo que se agarra al liderato. Los del barrio de La Paz realizaron un partido muy serio y golearon a un Calatayud que todavía no ha conseguido sumar en esta temporada. El Stadium Casablanca sufrió más de lo esperado en su duelo con el Ejea, que peleó por el empate hasta el pitido final. La Unión se llevó un igualado encuentro gracias a un gol de Adrián en los compases finales, algo que les permite superar al Olivar en la tabla clasificatoria.

Sorpresa en el Picarral, donde un Balsas que solo había perdido dos puntos, se dejó otros dos por el camino, con un empate que no estaba en los pronósticos ante el Teruel, en un final emocionate y trepidante, en el que zaragozanos y turolenses lograban anotar. Sacó provecho de ese pinchazo el Racing Zaragoza, que en otro duelo ajustado se imponía a un Escalerillas que luchó hasta la extenuación y hasta el final por obtener al menos un punto. Si que cumplió con la vitola de favorito el Santo Domingo Juventud, que arrancó perdiendo en el campo del Atlético Teruel, pero con el paso de los minutos, terminó remontando de forma cómoda.

Grupo 1 Partido de la jornada

ALCAÑIZ 1 SAN JOSÉ 5

El San José no da opción al Alcañiz y se apunta a la batalla por la zona noble de la tabla. El encuentro comenzó con ambos equipos bien plantados sobre el terreno de juego. Tras unos minutos de tanteo, el San José consiguió abrir el marcador gracias a un buen remate de Gabriel. La primera mitad discurrió sin demasiadas oportunidades y el choque llegó al ecuador con todo por decidir. Tras la reanudación, el cuadro turolense salió mejor al tapete, logrando la igualada a los pocos minutos. Sin embargo, los azulones, lanzados en busca del tanto de la victoria, volvieron a cambiar el signo del partido con un tanto de Íñigo. El gol cayó como un jarro de agua fría en los locales, que vieron como Eddine y Jorge sentenciaban el partido en solo tres minutos. Aún tuvo tiempo el San José para poner la puntilla a un Alcañiz que compitió bien, pero acabó goleado.

Alcañiz: Iker, Daniel (Fuster, 47), Sergio, Tomás, Conesa, Bielsa, Abdelkrim (Alquézar, 47), Hugo, Téllez (Popa, 72), Víctor (Mohammed, 25) y Marcuello.

San José: Alberto, Daniel, Riciard, Denis (Álvaro, 78), Gabriel (Alexis, 70), Héctor (Íñigo, 47), Adam (Jorge, 51), Porroche, Brandon, Eddine y Velasco.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Denis.

Goles: 0-1, min. 17: Gabriel. 1-1, min. 44: Tomás. 1-2, min. 62: Íñigo. 1-3, min. 70: Eddine. 1-4, min. 73: Jorge. 1-5, min. 80: Eddine.

MONZÓN FB 4 FB BINÉFAR 1

Monzón FB: Neizan, Óscar, Daniel, Alberto (Samuel, 65), Ferrer (Fraguet, 67), Satué (Mauro, 65), Guarne, José Manuel (Solano, 62), Suelves, Miguel y Víctor (Solanilla, 55).

FB Binéfar: Tiago, Mario, Juan (Iker, 58), Isaac, Óscar, Lacambra, Almerge, Roberto, Pablo (Amin, 58), César (Mamadou, 70) y Fofana (Saibou, 70).

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó a Alberto.

Goles: 0-1, min. 26: Lacambra. 1-1, min. 32: Guarne. 2-1, min. 48: Guarne. 3-1, min. 55: Guarne. 4-1, min. 59: Satué.

OLIVER 0 EBRO 2

Oliver: Imanol, Mikel (Carlos, 64), Peregrina, Rodrigo, José, Dennis, Palacios, Diestre (Pau, 40), Esteban, Adrián (Bak, 53) e Ignacio (Lebrero, 73).

Ebro: Diego, Oleg, Víctor, Ignacio (Elvis, 68), Escanero (Cebollada, 52), Iván (Arcos, 68), Adrián, Subías (Sakho, 70), Wallid, Héctor (Marcos, 55) y Rubén.

Goles: 0-1, min. 70: Sakho; 0-2, min. 73: Cebollada.

Árbitro: Pérez Gutiérrez. Amonestó a los locales Dennis, Esteban, José y Rodrigo; y a los visitantes Oleg, Ignacio y Cebollada.

Grupo 2 Partido de la jornada

EFB CALATAYUD 1 MONTECARLO 5

Cómoda victoria de un Montecarlo implacable. El conjunto rojillo salió al césped como una apisonadora, prueba de ello fue el primer tanto de Miguel, que solo tardó un minuto en encontrar las redes de la meta local. Los del José Luis Violeta no tardaron demasiado en poner el segundo en el electrónico, pues Miguel volvió a perforar la portería defendida por Tejero. En el ecuador de la primera mitad llegó el tercero, obra de Álex. Sin embargo, los bilbilitanos trataron de contestar con buen gol de Marcos. El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque, pues eran los rojillos los que dominaban el cuero. Del Cerro no perdonó ante Tejero y Jorge, ya en los instantes finales, puso el quinto en el marcador, cerrando así el resultado.

EFB Calatayud: Tejero, Manuel (Marian, 51), Taus, Víctor, Hugo, Gonzalo (Benedí, 46), Marcos, Diego, Daniel, Pinilla (Gael, 56) y Anadón.

Montecarlo: Iván, Héctor, Del Cerro (Noé, 58), Pablo, Jorge, Miguel (Igor, 63), Alejandro, Abenia, Hugo, Daniel (Portero, 65) y Álex.

Árbitro: Alexandru Burcin. Amonestó a Víctor, Anadón; Héctor.

Goles: 0-1, min. 1: Miguel. 0-2, min. 8: Miguel. 0-3, min. 22: Álex. 1-3, min. 28: Marcos. 1-4, min. 50: Del Cerro. 1-5, min. 75: Jorge.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 2 EL OLIVAR 1

Unión la Jota Vadorrey: Jorge, Javier, Gea, Foz, Edu (Ramos, 55), Nicolás (Daniel, 65), David (Anadón, 50), Andrés (Adrián, 63), Alberto, Teller y Diego.

El Olivar: Javier, Andaluz, Aranda, Baro (Aarón, 47), Muñoz, Bernal (Zalaya, 47), Alexey, Guallar (Yago, 63), Pablo, Salvador y Aparicio.

Árbitro: Cenis Martínez.

Goles: 1-0, min. 25: Diego; 1-1, min. 31: Alexey; 2-1, min. 74: Adrián.

STADIUM CASABLANCA 2 EFB EJEA 1

Stadium Casablanca: Escalona, Fernando, Luis (Raúl, 40), Iker, Abraham (Óscar, 66), Carlos, Adrián, Hugo, Pablo (Álvaro, 44), Iván y Alejandro.

EFB Ejea: Manuel, Pablo, Daniel, Bogdan, Alberto (Toyas, 41), Álvaro (Mena, 58), Kirilov, Fernando, Óscar (Andrés, 62), Pascual y David.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a Óscar; David.

Goles: 1-0, min. 73: Iker, de penalti. 2-0, min. 74: Carlos. 2-1, min. 76: Bogdan.

Grupo 3 Partido de la jornada

BALSAS PICARRAL 2 TERUEL 2

Un aguerrido Teruel suma un empate de su visita al feudo del líder. El Balsas saltó al tapete con ganas de mandar en la medular, pero el Teruel no estaba por la labor. Sin embargo, los locales encontraron portería a los pocos minutos de juego con un buen tanto de Laborda. Los minutos pasaban y el marcador no se movía. Tras la reanudación, los locales aguantaban el resultado, pero no encontraban la forma de sentenciar el choque. El Teruel siguió peleando y encontró premio a falta de siete minutos con un tanto de Molina. Sin embargo, los locales no se vinieron abajo y volvieron a ponerse en ventaja en el tiempo añadido. Y cuando el choque parecía finiquitado apareció Lucas para, desde los once metros, anotar y desatar el júbilo en el banquillo turolense.

Balsas Picarral: Iker, Javier, Juan (Aarón, 73), Zidane, Lorien, Owen, Diego, Germán, Laborda (Polo, 29), Álvaro y Saúl.

Teruel: Pablo, Jorge (Álvaro, 64), Hugo, Adrián (Molina, 54), Ignacio, Lucas, Emilio, Christian, Fernando, Alejandro y Javier.

Árbitro: Alfredo Ramo. Amonestó a Juan, Polo; Hugo.

Goles: 1-0, min. 13: Laborda. 1-1, min. 69: Molina. 2-1, min. 80: Lorien. 2-2, min. 80+3: Lucas, de penalti.

ATLÉTICO TERUEL 1 SANTO DOMINGO JUVENTUD 3

Atlético Teruel: Aitor, Yeray (Quero, 68), Carlos (César, 6), Héctor (José Antonio, 68), Escuder, Torner, Dolz, Germán (Roberto, 9), Marcos (Alda, 71), Mustafá y Óscar (Pablo, 67).

Santo Domingo Juventud: Juan Antonio, Pablo, Aarón, Sergio (Daniel, 47), Peña, Alejandro (Millán, 61), Hugo, Arturo, Mario (Marco, 41), Orós y Samper.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Mustafá; Aarón, Samper y Marco.

Goles: 1-0, min. 5: Mustafá. 1-1, min. 7: Arturo. 1-2, min. 55: Hugo. 1-3, min. 60: Hugo.

ESCALERILLAS 2 RACING ZARAGOZA 3

Escalerillas: Daniel, Luis, Aarón (Barrado, 63), El Hadji, Olivera (Da Silva, 59), Adrián, Mousa (Hugo, 49), Ángel, Fahim, Raúl (Ibrahima, 41) y Bangally.

Racing Zaragoza: Jorge, Echegoyen, Juan, Andrés (Ignacio, 47), Cajal (Ríos, 54), Regidor, Íñigo, Villarroya (Nicolás, 75), Daniel (Álvaro, 63), Aladrén (Conte, 63) y Berdejo.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a El Hadji, Fahim; Ignacio.

Goles: 0-1, min. 15: Villarroya. 0-2, min. 26: Villarroya. 1-2, min. 44: Bangally. 1-3, min. 79: Conte. 2-3, min. 80: El Hadji.

