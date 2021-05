Giner, La Almunia y Actur PI no fallan por arriba

GINER 2-0 CALATAYUD

Giner: Salinero, Llorente, Alfonso, Alloza (Sánchez, 46), Jiménez, Correa, Soko (Marzo, 83), Torres (Álvaro, 88), Tejero (Sabater, 75), Manuel y De Castro (Oliete, 87).

Calatayud: Sergio, Sellarés, Gracia, Jesús, Paulo André (Blanco, 82), Diego, Sergio, Robert, Becerril (Antón, 55), Jiménez (Ortega, 89) y Gil (David, 55).

Goles: 1-0, min. 60: De Castro. 2-0, min. 85: De Castro.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Correa, Manuel, Tejero, Alfonso; Sergio, Gil, Sellarés y Gracia.

Comentario: Sufrida victoria -la octava en nueve partidos- del Giner Torrero en un choque mucho más igualado de lo que refleja el 2-0 frente al Calatayud, donde ambos equipos tuvieron opciones para llevarse los tres puntos. La primera parte fue de tanteo, con los dos equipos a medio gas, dosificando esfuerzos bajo el calor y sin que se produjeran ocasiones en ninguna de las dos áreas, más allá de que los locales reclamaron un penalti. En la segunda parte, el Giner dio un paso al frente y se mostró con mayor control del juego y un claro protagonista: Carlos de Castro. Primero, dispuso de un mano a mano en el que tras golpear con el exterior se marchó fuera por poco. Todavía con 0-0 en el marcador, el meta local Salinero evitó el gol en línea de gol y en el posterior rechace, el lanzamiento del Calatayud se marchó al larguero. A partir de entonces, llegó la auténtica exhibición de De Castro. Primero empujando a gol un gran pase de la muerte con el portero ya vencido, y a falta de cinco minutos sentenció el partido al marcharse de cuatro adversarios y definir con calidad ante la salida de Cristóbal.

ZARAGOZA 2014 1-4 ACTUR PABLO IGLESIAS

Zaragoza 2014: Mayo, Camacho, Ruberte, Marco (Cortés, 33), Pérez, Xabier, Diop, Adrián (Hernández, 66), Gracia (Spasic, 46), Sánchez (Marko, 84).

Actur Pablo Iglesias: Viorreta, Choren, Drammeh, Guillén, Marín, Piñero (Vilches, 61), Broto (Mahdi, 54), Salas, Daniel (Avellana, 79), Serrano (Diest, 69) y Buenacasa (Duato, 54)

Goles: 0-1, min. 9: Daniel. 1-1, min. 25: Marco. 1-2, min. 33: Serrano. 1-3, min. 75: Duato. 1-4, min. 75: Mahdi.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amarillas a Fernández, Sánchez y doble amarilla a Cortés.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias se llevó un cómodo triunfo por 1-4 frente a un Zaragoza 2014 que apenas inquietó la portería de Viorreta, y el triunfo visitante no corrió peligro en ningún momento. Desde el momento en que Daniel Marín adelantó al API, llegaron otras tres ocasiones muy seguidas para los hombres de Alfredo Alba; pero fue González a la contra quien empató en el ecuador de la primera parte. Este gol no amilanó a los visitantes, que se mantuvieron aplicando el mismo guion y Serrano aprovechando un rechace puso el 1-2 antes del descanso. En la segunda parte, el Actur Pablo Iglesias mantenía la inercia a su favor, con sucesivas ocasiones, pero la tranquilidad no les llegó hasta el minuto 75 cuando metió dos goles en un minuto. Primero de Duato con un tiro a la escuadra, y acto seguido de Mahdi culminando una brillante combinación del equipo.

MORATA 1-1 CASETAS

Morata: Morales, Juan, Jorge (Díaz, 62), Marín, Miguel, Entrena, Julio, Moreno, Adama (Molinero, 64), Saúl y Ndiaye.

Casetas: Laborda, Abad (Ernesto, 27), Borja, Ballestín, Gesse, Sanz, Julen , Kaká, Algaba, Vidal (Esapa, 56) y Navarro.

Goles: 1-0, min. 86: Molinero. 1-1, min. 91: Navarro.

Árbitro: Magdalena Muñoz. Amonestó a Jorge; Gesse y Sanz.

Comentario: Empate entre Morata y Casetas en un choque en el que los goles llegaron en el tramo final, después de que cada equipo fuera el dueño de una parte. Los locales se mostraron más ambiciosos en la primera parte, con buenas combinaciones y mucho trabajo y despliegue físico para tratar de robar tras pérdida. Dispusieron de una clara oportunidad poco antes del descanso que se marchó desviada por centímetros desde dentro del área. Poco a poco, con el paso de los minutos, el Casetas se hizo con el timón del encuentro en la segunda parte y generó dos claras ocasiones, en una de ellas se toparon con el palo. Cuando parecía que el 0-0 sería el resultado final, llegó el tanto de Molinero aprovechando una buena jugada colectiva y en los últimos coletazos del encuentro empató Navarro en una acción embarullada en el área local.

HERRERA 1-2 LA ALMUNIA

Herrera: Lázaro, Grasa, Ruiz, Ezquerra (Serrano, 69), Marco (Val, 69), Cepeda, Moreno (Aladrén, 79), Maqueda, Torcal, Bernad (Larraz, 62) y Puértolas.

La Almunia: Forcén, Martí, Latorre, Mballo, Joven, Clemente, Espinosa (Asensio, 60), Lahoz (Niang, 69), Martínez (Ezquerra, 89), Chueca (Gil, 83) y Gracia (López, 77).

Goles: 0-1 min. 49: Espinosa, 0-2 min. 54: Chueca, 1-2 min. 87: Torcal.

Árbitro: Jelti Salmi. Amarillas a Moreno, Rodríguez, Torcal, Puértolas, Marco; Lahoz y Cabeza.

Comentario: La Almunia sigue en la zona alta, al acecho del Giner, tras imponerse en el campo del Herrera con susto al final. La primera parte transcurrió sin apenas ocasiones, con los dos equipos sabiendo mantenerse sin apuros y anulando los envites del rival. Las acciones individuales de ambos conjuntos no dieron resultado y se llegó al descanso con el empate inicial. En la segunda parte, La Almunia fue más sólido y un tempranero gol de Espinosa de un ajustado remate le puso la situación de cara. El gol dejó aturdido al Herrera, de forma que los almunienses aprovecharon una pérdida para anotar el segundo. Con el 0-2, hubo pocas ocasiones, salvo con el susto del gol de Torcal para los locales que hizo que La Almunia tuviera que sufrir para contener la victoria ante los balones colgados del conjunto local.

DESCANSA: CALATORAO

