Un buen Santo Domingo Juventud doblega a domicilio al Huesca juvenil

HUESCA 1 - 2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Victoria del Santo Domingo Juventud en su visita a Huesca por (1-2). Partido extraño el visto en San Jorge, ya que no se había hecho más que sacar de centro y en tres toques un centro al punto penalti es rematado a gol por el delantero zaragozano Gómez. Sin embargo, en 7 minutos, los oscenses consiguieron el empate en jugada por banda y pase atrás para que Tounkara pusiese el partido en tablas y vuelta a empezar.

El Juventud se mantuvo muy encerrado atrás y esperaba los contragolpes. De hecho, en el 22 tuvo una doble ocasión que Mario y aunque la defensa solventaron bien. Sin más ocasiones claras se llegó al descanso.

Jaime Gumiel logró el tanto de la victoria en el minuto 77

Tras el paso por vestuarios, misma tónica: los locales moviendo el balón continuamente y los visitantes esperaron replegados. Así fue hasta el 80, cuando en un saque de banda se fue en velocidad su delantero, se internó dentro del área y su disparo cruzado entró en el fondo de la red, haciendo el (1-2). De ahí al descuento, el Huesca colgó balones al área en busca del empate pero el equipo naranja se defendió bien.

Huesca: Franco, Berdaji (Sierra, 74), Torguet (Monge, 64), Aznar (Vinue, 46), Calvo, Mairal, Fernández (Bellón, 64), Tounkara, Sampériz, López y Hernández (Puente, 46).

Santo D. Juventud: Barrul, Pérez, Pardo, Moreno, Bravo (Laínez, 72), Posa (Giménez, 75), Escartín, Plaza, Mballo, Gómez (Gumiel, 66) y Lizáldez.

Goles: 0-1, min 1: Gómez. 1-1, min 8: Tounkara. 1-2, min 77; Gumiel.

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a Sampériz; Gumiel y Malpica.

BALSAS PICARRAL 2 - 6 IPC LA ESCUELA: El IPC se mantiene en la pugna por el liderato tras doblegar al Balsas Picarral

Balsas: Calles, Del Rincón (Makoudi, 74), Muñoz, Mazas (Urrea, 38), Hernández, Lobede, Fraile, Saiz (Hernández, 58), Oyarzabal (Niabaly, 46), Jiménez (Mayor, 74) y Hernández.

IPC La Escuela: Sorinas, Bautista, Benedet, Torres, Sam (Deich, 72), Diallo, Bernués, Fuller (Villagrasa, 60), Bautista (Vargas, 80), Tella (Estrada, 80) y Maunsell (Escario, 60).

Goles: 0-1, min 13: Torres. 0-2, min 20: Fuller. 1-2, min 31: Jiménez. 1-3, min 44: Fuller. 2-3, min 59: Jiménez. 2-4, min 65: Sam. 2-5, min 69: Diallo, de penalty. 2-6, min 76: Torres.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó al local Del Rincón y al visitante Torres. Expulsó a Hernández.

Comentario: El IPC La Escuela se mantiene esta semana en la pelea por el primer puesto de la tabla con el Montecarlo tras doblegar al Balsas Picarral por un claro (2-6). Los visitantes llegaron al feudo del Balsas conociendo la importancia de los tres puntos y el dominio de estos fue claro desde el primer momento. El IPC, con un juego de largas posesiones como el que suele realizar, generó peligro sobre la meta de Alejandro Calles. Los de Javier Urrea, con un doblete de Fuller y un tanto de Torres, dejaron el partido más que sentenciado antes del descanso, pese al tanto de Jiménez. En la segunda mitad, recortaron diferencias de nuevo los locales con un tanto de Jiménez, aunque Sam, Diallo y Torres pusieron el definitivo (2-6).

SAN GREGORIO 4 - 0 EBRO: El San Gregorio domina y golea al Ebro.

San Gregorio: Moya, Tenorio, Algas, Pérez (Navarro, 77), Sucunza, Juberias, Zazurca (Kuninaga, 68), Navarro, Fernández (Anglés, 65), Alejandre (Novillo, 68) y Celiméndiz (Chouaf, 77).

Ebro: Foronda, Pérez, Pardos (Nivela, 46), Cebrián (Fuentes, 58), Asensio, Porroche (González, 46), Slavov, Marí, Villanueva, Alegre (Nalda, 66) y Laborda (Rodrigo, 58).

Goles: 1-0, min 37: Fernández. 2-0, min 45: Fernández. 3-0, min 55: Juberias. 4-0, min 65: Celiméndiz.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a González.

Comentario: El San Gregorio se llevó los tres puntos tras dominar y golear al Ebro por (4-0). Arrancó el choque con respeto e igualdad entre ambos conjuntos, con un equipo local bien posicionado, mientras que el Ebro llevó el peso de la posesión. Sin embargo, cuando se superó el primer cuarto de hora, los rojillos se hicieron con el dominio. Dos ocasiones de Fernández antes del primer gol de este fue un serio aviso para lo de Alejandro Pueyo. Abrió Fernández el marcador en una falta lateral y, poco después, aprovechando un rechace logró su doblete poniendo tierra de por medio antes del descanso. En la segunda mitad, el Ebro saltó mejor al terreno de juego, aunque con más corazón que cabeza no logro perforar la meta local. Al contragolpe, Juberias sentenció con un gol que fue un duro golpe para los blanquiazules. De cabeza en una jugada a balón parado, Celiméndiz cerró la goleada.

REAL ZARAGOZA 8–0 ALCAÑIZ: El Alcañiz encaja una dura goleada ante el Real Zaragoza.

Real Zaragoza: De Cea, Cardiel, Montesinos (De Roque, 46), Izquierdo (Esteban, 46), Moreno, Lahoz (Gutiérrez, 50), Serrano, Fadel (Terrer, 50), Sans, Lobede (Julia, 50)y Andrés.

Alcañiz: Popescu (Fraga, 46), Pueyo (Llombart, 46), Mchich (Blasco, 46), Andreu (Escriche, 46), Urrios, Casado, Tello, Cabrián, Geacarel (Bosque, 46), González y Ariño.

Goles: 1-0, min 3: Sans. 2-0, min 4: Montesinos. 3-0, min 27: Serrano. 4-0, min 29: Moreno. 5-0, min 38: Sans. 6-0, min 41: Sans. 7-0, min 77: Julia. 8-0, min 85: Esteban.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Casado.

Comentario: El Real Zaragoza juvenil goleó con una gran contundencia al Alcañiz, en un choque que controlaron de principio a fin y que sentenciaron ya prácticamente antes de los cinco minutos. Sans y Montesinos pusieron en el minuto tres y cuatro los dos primeros goles, y aún tuvo tiempo para poner otros cuatro, por medio de Sans, que consiguió el triplete, Moreno y Serrano. En el descanso, el entrenador local dio un cambio notable al equipo con cinco cambios, y que permitió detener el poderío y eficacia ofensiva zaragocista, aunque también el ritmo decreció en el segundo tiempo. Juliá y Esteban cerraron la goleada con otros dos goles más en los últimos compases.

MONTECARLO 4-1 ST CASABLANCA: El Montecarlo no falla ante el Casablanca

Montecarlo: Miralles, Martínez, Lóbez (Gallego, 64), Pérez, Velasco, García (Sanz, 88), Aznar, Val, Rodríguez (Abadia, 77), Gotor y Gracia.

St. Casablanca: Fernández, Delgado (Ramírez, 55), Hernández, Aliaga (Lera, 45), Teresa (Fernández, 45), Jiménez (Liso, 60), Lozano, Mene, Perales (Glera, 45), Cortés y Ankudinov.

Goles: 1-0, min 5: Pérez. 2-0, min 38: Aznar, de penalti. 2-1, min 39: Ankudinov. 3-1, min 46: Aznar. 4-1, min 89: Aznar.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Miralles, Fernández, Aliaga, Ankudinov y Ramírez.

Comentario: Impecable victoria del Montecarlo ante el Stadium Casablanca por (4-1). Los de Nestor Paricio mostraron una gran versión de su juego y no dieron opciones a un Casablanca que se vio superado por la eficacia ofensiva de los del José Luis Violeta. Abrió el marcador Pérez nada más comenzar el partido, tan solo a los cinco minutos. Poco antes del descanso, Aznar amplió diferencias, aunque Ankudinov pareció que volvía a dejar abierto el partido. En la segunda mitad, nada más arrancar, los locales ampliaron diferencias y encarrilaron el partido con otro gol de Aznar, aunque no fue el último. En el descuento, logró el triplete y acabó con toda posibilidad local.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-3 AMISTAD: Victoria a domocilio del Amistad ante el Actur

Actur PI: Martínez, Pérez, Sánchez, Echevarría (Alhajas, 25), Herrero, Larraga, Román, Álvarez (Pérez, 67), Villarroya (Opoku, 67), Sanjuan y Bouayadi.

Amistad: Sisamón, Vallespín (Gil, 11), Moreno, Álvarez (Montañés, 69), García, Orga, Romanos, Antero, Labuena (Rico, 86), Marcos (Liarte, 86) y Petrisor.

Goles: 0-1, min 16: Romanos. 0-2, min 40: García. 0-3, min 60: Petrisor.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Sánchez, Aguilar; Vallespín, Álvarez y Gil.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias no pudo con un buen Amistad, que no dio opciones al cuadro de Enrique Izuel. El cuadro visitante fue mejor en el comienzo del partido, con largas posesiones y generando peligro a balón parado. Romanos abrió el marcador en el minuto 16. Con el paso de los minutos, los rojillos incrementaron su intensidad. José Luis García amplió diferencias para llevar la tranquilidad a los locales. Tras el descanso, los locales intentaron igualar la contienda con una salida intensa, pero no lograron asustar a la zaga rival. El gol de Petrisor a la hora de partido dejó todo resuelto a falta de media hora e partido.

