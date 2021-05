El Real Zaragoza Juvenil saca un empate ante el Espanyol y depende de sí mismo

Partido de la jornada: ESPANYOL 2-2 REAL ZARAGOZA.

Aprobó con muy buena nota el Real Zaragoza la primera de las finales para intentar conquistar el trono de este complicadísimo grupo 3. Los de Javier Garcés empataron en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y siguen dependiendo de ellos mismos para proclamarse campeones.

Como no podía ser de otra forma, dos plantillas de tanto nivel, protagonizaron un partido muy entretenido, de alta intensidad y calidad. A un ritmo frenético, golpeaba primero el conjunto barcelonés por mediación del defensa Lachevre. Poco duró la alegría al bando local, porque tres minutos después, Pablo Cortés, con un golazo, devolvía la paridad al tanteador. Antes de enfilar el camino a los vestuarios iba a adelantarse por segunda vez el Espanyol, esta vez desde los once metros y con el sello goleador de Mateo.

La derrota enterraba casi todas las opciones blanquillas, por lo que el juvenil zaragocista fue a por todas, subió las revoluciones y tras varias intentonas que no fructificaron, lograron que se pitara la segunda pena máxima de la tarde, esta vez a favor. Carbonell iba a asumir los galones de mando, ejecutando con acierto y estableciendo el resultado que ya no se alteraría.

El próximo sábado a las 12.00, cita imperdible con el incomparable marco de La Romareda como testigo y el FC Barcelona como rival. Una final, que de ganarla, auparía al Real Zaragoza a la primera plaza.

Ficha técnica

Espanyol: Iker, Lachevre (Alemán, 75), Gorjón, Martí (Luka, 81), Rami (Ferrán, 87), Mateo, Roca, Miranda, Burlamaqui, Dacosta (Grabulosa, 81) y Lancho.

Real Zaragoza: Calavia, Luna (Chema, 86), Sebastián, Rubi, Ángel, Vaquero (Serrano, 71), Cortés (Kombe, 82), Jay, Cuenca (Betes, 86), Carbonell y Mata (Nieto, 71).

Árbitro: Brull Acerete (Comité catalán). Amonestó a Roca, Burlamaqui, Martí; Carbonell, Rubi y Nieto.

Goles: 1-0, min. 32: Lachevre. 1-1, min. 35: Cortés. 2-1, min. 44: Mateo, de penalti. 2-2, min. 79: Carbonell, de penalti.

MALLORCA 3-2 STADIUM CASABLANCA: El Stadium Casablanca cae derrotado en Mallorca y confirma su descenso de categoría.

Mallorca: Salvá, Dani, Plomer, Óscar, Estévez, Torregrosa (Quintanilla, 69), Santos, Tomeu, Pau (Quevedo, 49), David y Marcos (Ginard, 59).

Stadium Casablanca: Rodríguez, Andrés (Coloma, 26), Sanz, Said (Soto, 73), Baciero (Trullén, 46), Caro (Izan, 62), Marcos, Aznar, Tena (Cortés, 73), Horno y Briz

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité balear). Amonestó a Estévez, Ginard; Baciero, Izan, Coloma y Marcos. Expulsó con roja directa al portero local, Salvá (49’) y al portero visitante, Rodríguez (72’)

Goles: 1-0, min. 14: Pau. 2-0, min. 23: Óscar. 3-0, min. 45: Santos. 3-1, min. 50: Said, de penalti. 3-2, min. 61: Tena.

Comentario: El Stadium Casablanca consumó el descenso a Liga Nacional Juvenil tras tres campañas consecutivas compitiendo en la máxima división del fútbol formativo, tras caer derrotado en Mallorca, en un partido que tuvo de todo. Una primera parte para olvidar, una segunda en la que no faltó mucho para empatar, y los porteros de ambos equipos que se fueron antes de hora a la caseta. Los errores defensivos fueron una pesada losada para los de Carlos Basarte, que encajaban tres goles a balón parado. El primero, en un saque de esquina con balón prolongado al segundo palo y rematado a placer por Pau. Otro córner se convertiría en el 2-0. Óscar, completamente libre de marca, cabeceaba a placer ante el despiste general. Al filo del minuto 45, otro mazazo. Falta servida por Dani, y Santos que le da tiempo a controlar con el pecho, girarse y batir a Rodríguez por su derecha. Si a todo ésto se le añade la lesión de Andrés, el primer acto fue una pesadilla total para el Stadium. Sabedores de que estaba todo perdido, los verderoles salieron sin complejos al regreso del duelo, y a punto estuvieron de empatar. Pronto se vieron con un jugador más al ser expulsado Salvá, que en un error, no blocaba el balón y hacía un clamoroso penalti que anotaría Said. Con el meta suplente aún sin tono, Tena agarraba un fuerte disparo, que Quevedo no atinaba a despejar. Se abría un nuevo partido con el 3-2. Tuvo la igualada Sanz, pero su chut cercano salió centrado en posición ventajosa. Cuando se rozaba el empate a tres, una surrealista expulsión de Rodríguez, que dudó en salir a una pelota en largo, pero que cuando lo hizo fue empujado por el delantero bermellón, y ante el asombro de todos, el colegiado no solo no pitaba falta a favor del Stadium sino que expulsaba al cancerbero. Ahí se esfumaron los sueños del cuadro del Canal, que ahora deberá volver a intentar el retorno a la División de Honor.

EUROPA 2-0 EBRO: El Ebro cae ante el Europa en un partido con efectos clasificatorios intrascendentes.

Europa: Pablo, Nieto, Ferri, Pereira (Peñalba, 67), Ibar, Montoya (Pueyo, 46), Biel, Marçal, Arnau (Uri Muñoz, 67), Eric Nin (Manel, 46) y Alexis (Elhadji, 46).

Ebro: Antón, Abenia, Lorente, Danda, Rivas (Bosqued, 61), Hugo (Pablo, 46), Moha (Barrios, 71), Sastre, Peke, Camilo (Usón, 61) y Coman (Franco, 61).

Árbitro: Serradelarca Serra (Comité catalán). Amonestó a Peñalba; Danda. Expulsó por doble cartulina amarilla a Usón (80’).

Goles: 1-0, min. 47: Marçal. 2-0, min. 90: Elhadji, de penalti.

Comentario: Último desplazamiento de la temporada para el Ebro, sin ningún tipo de trascendencia clasificatoria, más allá del intentar sumar tres puntos más, aunque esta vez no pudo ser, ya que la victoria se quedó en el barcelonés barrio de Gracia. El que ninguno se jugase nada quedó plasmado en un primer tiempo de tonalidad gris, en el que apenas si hubo peligro reseñable. Solo una falta de entendimiento entre el entramado defensivo y Antón, estuvo a punto de costar un gol. Tuvo que ser Lorente el que evitase males mayores para los de Óscar Puig, que respondieron con un chut de Abenia, que en postura forzada, mandó la pelota al lateral de la red de Pablo. La vuelta del intermedio no le pudo sentar peor a los arlequinados (ayer de naranja), que veían como el Europa se ponía por delante en una falta lateral mal defendida, que Marçal remataba de cabeza al fondo de las mallas. Tuvo más protagonismo con la posesión el Ebro, mientras que el Europa reculó buscando alguna contra peligrosa. El quedarse en inferioridad por la expulsión de Usón, que solo disputó 19 minutos, no amedrentó a los aragoneses, que pudieron rascar el empate en el 88, con un trallazo que solo el larguero impidió que se convirtiera en el 1-1. Al filo del tiempo reglamentario, derribo a Biel dentro del área y consiguiente penalti, que iba a materializar Elhadji. En quince días, despedida y cierre de este exitoso año, recibiendo en el Carmen al Girona.

SAN FRANCISCO 2-2 HUESCA: El Huesca saca un valioso empate ante el San Francisco y se jugará la permanencia en la última jornada.

CD San Francisco: Ferrán, Pascual, Pere (Marco, 85), López, Barber, Salama, Ramis (Yacouba, 77), Vila, Llopart (González, 66), Cerdá y Sempere (Gysels, 85).

SD Huesca: Hernández, Periañez, Ramos, Anglada, Benárdez, Lajarín (Cortes, 70), Gayán (Barquilla, 72), Reques, Sola (Luna, 88), Rico (Raúl, 85) y Mallor.

Goles: 1-0, min. 28: Sempere. 2-0, min. 38: Llopart. 2-1, min. 49: Requés. 2-2, min. 74: Sola.

Arbitro: Aleksandar Ivaylov. Amonestó a Salama y Bernárdez.

Comentario: El Huesca empató ante el San Francisco para encarrilar la salvación pero tendrá que confirmarla la próxima jornada en casa ante el Mallorca. El partido comenzó con respeto mutuo por parte de ambos equipos, conscientes de lo que se jugaban. La primera ocasión clara fue para los oscenses con un disparo de Bernárdez que disparó tras un rechace de un corner y se fue fuera por poco. Sin embargo, golpeó primero el cuadro local con un gran gol de Sempere tras un disparo desde la frontal del área. Apenas 10 minutos después, Llopart amplió distancias tras finalizar una gran jugada trenzada entre Sempere y el propio Llopart, para dar una clara ventaja a los locales antes del descanso. Tras el descanso, el Huesca cambió de cara y fue a por el partido desde el inicio. Requés redujo distancias a los pocos minutos de comenzar el segundo periodo, tras rematar un saque de esquina. El gol inyectó de moral a los oscenses que no descansaron en la búsqueda de un empate que llegó en el 74' por medio de Xavi Sola, que tras ganar en carrera a su marca realizó un fuerte disparo para poner justicia en el marcador. Tras el gol oscense ambos equipos se cerraron y buscaron sus opciones mediante juego directo y balón parado, pero apenas hubo acercamientos peligrosos y ambos equipos se conformaron con el empate.

CORNELLÁ 6-1 EL OLIVAR: El Olivar sale goleado de su visita a Cornellá.

Cornellá: Mourin, Urbina, Martín, Guerrero (Blanco, 63), Rayo, Jiménez (Pardilla, 63), Nikitas, Zaid (Vaquera, 68), Baldrich (Pereira, 55), Carmona (Alfaro, 68) y Sanmartí.

El Olivar: Montorio (Gil, 80), Losfablos, Gómez, García (Camañes, 59), Montaño (Martínez, 30), Baena (Ciriano, 59), Sebastián, Caparrós (Castán, 59), Láinez, Martínez y Candau.

Goles: 1-0, min. 21: Sanmartí. 1-1, min. 32: Martínez. 2-1, min. 43: Carmona. 3-1, min. 48: Baldrich. 4-1, min. 54: Carmona. 5-1, min. 59: Pereira. 6-1, min. 69: Vaquera.

Árbitro: Moreno Villaecija. Amonestó a Baena, García y Castán.

Comentario: El Olivar sin nada que jugarse y con la categoría ya perdida viajó hasta Cornellá donde su rival, que si que está todavía pendiente de la permanencia, tuvo más tensión y se acabó llevando el gato a al agua con mucha diferencia en el marcador final. El partido comenzó con mucha igualdad y con el Cornellá llevando la iniciativa en el juego y con El Olivar bien colocado sobre el césped. Sanmartí abrió el marcador en el 21' pero Martínez, pocos minutos después, igualó la contienda. Desde ese momento y hasta el descanso hubo mucha igualdad y ocasiones para los dos equipos. Carmona acertó justo antes del intermedio para darle una mínima ventaja al cuadro catalán. Tras el receso, se notó en exceso que los locales se estaban jugando la vida y el Olivar, en un partido para olvidar, encajó 4 goles en la segunda parte que condujeron hasta el resultado final.