El Fraga deja escapar la victoria ante el Robres en diez minutos fatídicos

El Fraga vio como se escapaba en diez minutos aciagos una victoria que parecía segura y, de paso, las pocas posibilidades que tenía de salvar la categoría. Los fragatinos habían jugado 60 minutos de alto nivel y había reflejado su buen juego en el marcador, con un gol de César de penalti y otro de Lamín desde dentro del área tras un recorte y una gran jugada individual. Previamente, Lamín dispuso de otra oportunidad similar que se estrelló en la madera. Sin embargo, el Robres se encontró con dos lapsus defensivos del Fraga para llevarse un empate que dejó fría La Estacada. Aísa recortó distancias a través de un certero cabezazo desde dentro del área, mientras que Israel terminó sellando la igualada aprovechando una imprecisión de los locales que no acertaron a despejar.

Fraga: Marc, Sergio, Marcel, Sanjuan, Genís, Nico, Sasha, Lamín (Jorge, 70), Leo (Manu, 78), Pirla y César.

Robres: Amigot, Pérez Gaspar, Espierrez, Barrio (Herrero, 46), Carcasona (Plo, 61), Blay, Israel, Rey, Charlez, Muñoz y Gil (Aisa, 46).

Árbitro: Martín Salvador. Expulsó a César, del Fraga. Amonestó a Amigot, Rey e Israel, del Robres; y a Nico, Leo, Sanjuan, Sergio, Genís, y César, del Fraga.

Goles: 1-0, min. 8: César, de penalti; 2-0, min. 47: Lamín; 2-1, min. 63: Aísa; 2-2, min. 72: Israel.

Monzón 0 - 0 Sariñena: reparto de puntos en un anodino encuentro

At. Monzón: Chavo Ramón, Pedro, Domi, Campo, Puyer, Marcio, Rausell, Carrasco (Mesa, 70), Llopis (Michail, 82) y Petro (Malo, 70).

Sariñena: Ricón, Navaro, David Martínez, Villellas, Cota, Ambroj (Murillo, 69), David López, Villalba (Tapia, 46), Almerge, Ferrer (Huerva, 89) y Albajara (Tolo, 78).

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó al local Domi y a los visitantes Ferrer y Tapia.

El Monzón y el Sariñena, primeros clasificados del grupo por la permanencia, disputaron un duelo muy nivelado y en el que hubo pocas ocasiones en los dos lados del campo.

Tras un inicio en el que los dos conjuntos saltaron con ganas de mandar, el choque comenzó a tener un ritmo pausado, en el que ninguno tenía prisa por llegar al área rival. Los minutos pasaban y, pese a que los locales trataban de tener más posesión, esto no se traducía en ocasiones de peligro. Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió demasiado, pese a los cambios introducidos por los dos entrenadores. Marcio tuvo la mejor oportunidad para abrir el marcador, pero su disparo se fue al larguero cuando todo el mundo cantaba el gol. En los minutos finales, el Sariñena buscó con más ímpetu el gol, cercando la portería de Chavo con cierto peligro, pero la zaga local se mostró muy concentrada y no permitió que los monegrinos se llevaran el partido.

Cariñena 3-0 Sabiñánigo: el Cariñena sigue soñando con la permanencia

Cariñena: Jorge, Utrilla, Marín, Ventura (Alcántara, 66), Monge, Nilton (López, 25), Barriendos, Sidy, Abreu (Lázaro, 75), Marzo y Cortés.

Sabiñánigo: Fran Navarro, Toro, Alcoba (Gorgas, 71), Villar (Echevarría, 78), Zamora (Muñoz, 58), Blasco, Ortiz, Góez, Ferruz (Gracia, 71), Aitor (Herranz, 58) y Cabrero.

Goles: 1-0, min. 31: Barriendos. 2-0, min. 49: Monge. 3-0, min. 56: Sidy.

Triunfo cómodo de un Cariñena que sigue en la lucha por la permanencia. El conjunto dirigido por Humberto Arto saltó con ganas de demostrar que se jugaba mucho más que su rival. Por ello, los locales buscaron un juego ofensivo desde los primeros compases del encuentro. Barriendos abrió la lata cuando se acababa de superar la primera media hora de juego. El gol no cambió la dinámica del choque, pues el Sabiñánigo no conseguía llegar con peligro a la meta de Jorge. Tras la reanudación, el Cariñena amplió distancias a los cuatro minutos, tras una buena jugada culminada por Monge. El segundo cayó como un jarro de agua fría en las filas de los rojiblancos, que no lograban encontrar su fútbol. Sidy puso el tercero y dejó el choque visto para sentencia cuando aún restaba media hora de juego. Los locales siguieron buscando el cuarto, pero el Sabiñánigo se defendió con honor y el marcador no se movió.

Tamarite 1 - 1 Villanueva: un empate con sabor a derrota

Tamarite: Bret, Cervera, Ars (Bernardó, 66), Varilla, Espinosa, Casals (Flo, 46), Romero (Pau, 66), Sales, Guillem (Berbegal, 53), Edu Cons (Trota, 66) y Ricky.

Villanueva: Lázaro, Sergio Ballarín, Corellano, Vidal, Arturo (Orús, 70), Zumeta, Lafuente (Miguel, 66), Prat, Ligorred (Abad, 66), Alcaine y Cebrián.

Goles: 0-1, min. 5: Alcaine. 1-1, min. 84: Vidal, en propia puerta.

Árbitro: García Reyes. Expulsó al local Cervera en el minuto 45 por doble amonestación. Además, amarillas a Berbegal y Trota, y Zumeta y Ballarín.

El Tamarite sumó un punto insuficiente. Los arlequinados tuvieron las dos primeras, con un tiro de Casals y un palo, pero se adelantó el Villanueva por medio de Alcaine, que finalizó con maestría una contra de libro. El equipo local desplegó un buen juego durante todo el choque, incluso pese a quedarse con diez por la expulsión de Cervera, y el premio del gol llegó en la recta final tras una buena combinación entre Espinosa, Sales y Flo. Pese a todo, empate que vale de poco a ambos, pues las opciones de permanencia se acabaron hace tiempo.

VALDEFIERRO 0-1 ALMUDÉVAR: El Valdefierro acusa su falta de puntería ante el Almudévar.

Valdefierro: Artero, José (Marín, 73), Serrano, Molina, Berrogain (Isern, 73), Lorente, Muñoz (García, 62), Urquizo, Sáinz (Redouane, 62), Gazzoni y Refusta (Sánchez, 85).

Almudévar: Arbe, Gumiel, Lizarbe, García, Ainoza, Martínez (Montaño, 77), Hernández (Moreno, 73), Marqués (Bailo, 64), Ruiz, Salcedo (Avellanas, 64) y Kamé.

Gol: 0-1, min. 89: Ainoza.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a los locales Molina y Lorente y al visitante García.

El Valdefierro sumó una nueva derrota en esta segunda fase en la que se lucha por la permanencia, esta vez ante el Almudévar. El partido se mantuvo igualado, aunque las ocasiones más claras llegaron por parte de los locales, pero muñoz no tuvo afinada la mirilla. Con el paso de los minutos, el Almudévar se fue estirando y el número de ocasiones para cada equipo se fue equilibrando. Ya en la segunda mitad, el partido se volvió más plano. En el último minuto, el Almudévar tiró de efectividad y en su oportunidad más clara, una salida a la contra, Ainoza se llevó los tres puntos de Valdefierro.

