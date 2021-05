Santa Anastasia y Villa de Alagón mantienen su pugna por el liderato

SANTA ANASTASIA 3-2 ALFINDÉN

Santa Anastasia: Pérez, Salafranca, Carlos (Viñas, 61), Les, Dapaah (Gericó, 82), Oliva (Villar, 73), Cortés, Artaso (Almuzara, 61), Asensio, Biota (Ros, 79) y Maqueda.

Alfindén: Alberto, Serbán (Moreno, 71), Sarmiento, Melo (Pérez, 59), Sanz, Garrido, íñigo, Redrado (Obón, 71), Moreno, Rodríguez y Vergara.

Árbitro: Omar Diop. Amarillas a Gallizo y Artaso.

Goles: 1-0 min. 61: Maqueda de penalti, 2-0 min. 67: Asensio, 3-0 min. 86: Gericó, 3-1 min. 88: Sarmiento, 3-2 min. 89: Pérez, de penalti.

Comentario: El Santa Anastasia refuerza su liderato con su triunfo ante el Alfindén, con susto incluido en los últimos minutos. En la primera parte, el dominio local no fue suficiente para perforar la meta del Alfindén, que se mostró muy atento para cortar los balones en largo y para evitar que desde la banda pudieran centrar los locales con peligro. Dos claras oportunidades para el Santa Anastasia fueron desbaratadas con éxito por Alberto. El Alfindén tuvo un remate desde lejos, que se marchó desviado, y no inquietó más la meta defendida por Pérez. El partido enloqueció en la segunda parte, donde tras quince minutos de calma latente, llegaron cinco goles en apenas media hora. Maqueda abrió la lata al convertir un penalti. Con el marcador adverso, el plan del Alfindén empezó a flaquear y dejaron más huecos, que aprovechó el líder de la categoría para encontrar situaciones en ventaja y de esta manera Asensio hizo el 2-0. Un nuevo error de la zaga visitante se tradujo en el 3-0 a falta de cuatro minutos, pero el Santa Anastasia se llevó un susto con el tanto de Sarmiento y el penalti transformado por Pérez en el tiempo añadido. No hubo tiempo para más y los tres puntos se quedaron en casa.

VILLA DE ALAGÓN 2-1 DELICIAS

Villa de Alagón: Latienda, Martínez, Castillo (Osorio, 71), Ade, Iglesias, Gutiérrez, Elías (Esteban, 75), Aladrén, Leonar (Fernández, 88), Lavilla y Garrido (Teresa, 87).

Delicias CD: García, Foz, Sánchez, Aldea (García, 57), Gracia, Millán, Nguema, Iván, Pina (Pilaces, 56), Fernández (Lucientes, 80) y Barrachina (Pardos, 81).

Goles: 1-0 min. 17: Lavilla, 1-1 min. 63: Millán, de penalti, 2-1 min. 78: Iglesias.

Árbitro: Muñoz Yago. Amarillas a Leonar, Ade; García y Sánchez. Doble amarilla a Gracia y Nguema.

Comentario: El partido empezó con más de una hora de retraso debido a la lluvia. El Villa de Alagón sigue la estela del líder Santa Anastasia tras superar en un trepidante encuentro al Delicias. Los locales empezaron buscando el gol con mayor ahínco, y Lavilla ya mandó un primer aviso en menos de diez minutos. Precisamente, Lavilla se fabricó un gran gol en un tiro cruzado al que no pudo llegar García. El Villa de Alagón hizo más méritos en la primera parte, mientras que el Delicias lo intentó con algún balón aéreo en jugadas a balón parado que fueron bien defendidas por la zaga local. En la segunda parte, el Delicias realizó una mejor lectura y consiguió generar peligro por las bandas y tuvieron un balón que se paseó en boca de gol sin que apareciese ningún rematador. Poco después, llegó un penalti que utilizó Millán para empatar e Ignacio Gracia recibió su segunda cartulina amarilla tras derribar a un contrario. Por tanto, el Delicias se quedó con un hombre menos; circunstancia de la que supo sacar rédito el Villa de Alagón para buscar la victoria que se llevó con un certero disparo de Iglesias desde dentro del área.

SANTA ISABEL 2-2 MALLÉN

Santa Isabel: Parra, García, Megía, López, Alcay (Dionisio, 57) (Millán, 78), Lázaro, Chaves, Días, Agorreta, Naval y Alonso

Mallén: Mainar, Valiente, Catalán (Urbez, 63), Pascual, Añaños (Biens, 87), Barrera (Puértolas, 76), Rodríguez, Traoré (Mena, 44), Abián, Velay y Hernández.

Goles: 0-1 min. 49: Hernández, 1-1 min. 63: Naval, 1-2 min. 67: Barrera, 2-2 min. 85: Agorreta, de penalti.

Comentario: El Santa Isabel se quedó sin el premio gordo en su mejor partido de la temporada, con un empate a 2 ante el Mallén. Los locales, que no están teniendo nada de fortuna esta temporada, salieron enchufados, apretando y poniendo contra las cuerdas a un Mallén que optó por el balón en largo a la espalda de los defensas. El Santa Isabel rozó el gol con un remate que se marchó desviado por escasos centímetros en una de las últimas acciones de la primera parte. Nada más empezar la segunda parte, Hernández pilló desprevenida a la zaga local y se hizo un hueco para anotar el 0-1. Tras mucho remar, Naval consiguió la igualada en una acción a balón parado, pero de nuevo el 1-2 de Barrera sentó como un jarro de agua fría. El Mallén dio por bueno el resultado y sufrió el evite del Santa Isabel, que se lanzó con pundonor arriba para al menos salvar un punto. Algo que consiguieron merced a un tanto de penalti de Agorreta.

MONTECARLO 3-1 MAGALLÓN

Montecarlo: Ortíz, Fabregat, Cantero, Latre, Tazueco (Omeñaca, 76), Cardiel (Vicente, 83), Ramón, Soler (Gonçalves, 56), Aparicio (Marín, 67), Farid (Ferrer, 59) y López.

Magallón: Tabuenca, Aranda, Roy, García, Aibar (Aparicio, 79), Zalaya, Romanos, Royo, Lasauca, Sancho y Aznar (Arilla, 62).

Goles: 0-1 min. 28: Sancho, 1-1 min. 46: Farid, 2-1 min. 54: Soler, 3-1 min. 87: Gonçalves.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amarillas a Aparicio y Farid.

Comentario: El Montecarlo remontó en una gran segunda parte a un Magallón que empezó golpeando primero con un gran contragolpe que culminó Sancho al fondo de las mallas. Los locales dispusieron de un par de claras oportunidades para marcar, pero Tabuenca se mostró muy activo para desbaratar las ocasiones. En la segunda parte, el Montecarlo salió con otra mentalidad y no tardó nada Farid en poner el empate en un barullo en el interior del área. Un tanto que descolocó a los magalloneros, que pasaron por sus peores minutos y Soler colocaba el 2-1 de un potente disparo. El Montecarlo vio que su rival estaba herido y se lanzó a buscar la sangre, pero tuvieron que sufrir hasta el minuto 87 para materializar el 3-1 en los compases finales gracias a una buena internada que culminó Gonçalves.

SAN JOSÉ 1-3 ZUERA

San José: Gracia, Corcodel (Ocampo, 86), Cea, Daniel (Rodríguez, 73), García, Sory, Barriendos (Rodríguez, 79), Soria, De los Ríos, Gómez (Barbero, 63) y Vidal.

Zuera: Gómez, Escusol, Mallada (Rodrigo, 62), Cestero (Cartie, 74), García, Alconchel (López, 68), Angoy, Hernández, Marco (Sanjuán, 82), Bernier e Ibáñez.

Goles: 0-1 min. 7: Marco, 1-1 min. 12: Cea, 1-2 min. 74: López, 1-3 min. 90: Cartie.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amarillas a Sory y Rincón.

Comentario: El Zuera logró la segunda victoria de la temporada sorprendiendo en el campo del San José, a quien frena en sus aspiraciones al primer puesto. Desde el incio, los locales no se sintieron cómodos y sufrieron un tanto de Marco en la primera aproximación de los zufarienses en el minuto 7, aprovechando el pase de la muerte de un compañero. Poco les duró la alegría a los visitantes, ya que poco después Cea hacía el empate de un potente trallazo. El partido entró en una fase de templanza, sin que ninguno de los dos se hiciera con la llave del motor. Fue un 'quiero y no puedo' para el San José, que se precipitó en varias ocasiones y llegó tarde a algunos duelos individuales. Aún así, pudieron hacer el 2-1 antes del descanso, pero Gómez salvó el mano a mano. En la segunda parte, más de lo mismo y el tiempo jugó en contra de los locales que eran conscientes de que el punto no les servía. El San José se fue a por el partido y el Zuera no se amedrentó, supo nivelar las fuerzas y aprovechó acciones a la contra para llevarse tres puntos de oro en una cancha muy complicada.

