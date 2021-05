El API y La Almunia aprovechan el descanso del Giner

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-1 HERRERA

Actur Pablo Iglesias: Montanel, Chorén, Drammeh, Guillén, Salas (Marín, 73), El Kodi, Tabiche (Serrano, 64), Broto (Piñero, 81), Buenacasa (Burgui, 89), Duato y Vilches (Pablo, 73).

Herrera: Lázaro, Lamata, Ruiz, Cepeda, Moreno, Maqueda, Torcal, Soriano (Aladrén, 49), Larraz, Val (Marco, 79) y Serrano (Bernad, 62).

Goles: 0-1 min. 24: Serrano, 1-1 min. 34: Broto, 2-1 min. 70: Serrano.

Árbitro: Lapena Antonanzas. Amarillas a Salas, Marín; Ruiz, Navarro y Puértolas. Roja al visitante Lamata.

Comentario: Sólida victoria del Actur Pablo Iglesias en un duelo en el que tuvo la mayor parte del dominio y las ocasiones ante el Herrera, aunque les tocó sufrir debido a la falta de acierto. Los dos primeros avisos los mandó el conjunto local, con un muy activo Vilches, quien remató de forma desviada tras una internada de un compañero. Poco después, otro centro lateral aéreo también fue rematado por el API, en una acción que rozó el palo. En el minuto 25, Moreno, el mejor jugador del Herrera en todo el encuentro, se marchó de tres jugadores locales para posteriormente dar el pase de la muerte y Serrano anotó tras una serie de rechaces. No tardó Broto en convertir el empate, aprovechando un rechace del guardameta Lázaro. El inicio se la segunda parte estuvo marcado por una acción que condicionó el resto del encuentro. Tabiche fue cazado por Lamata cuando se iba solo ante la portería, por lo que el árbitro no lo dudo y expulso con cartulina roja directa al jugador del Herrera. El API se volcó aprovechando la superioridad numérica, pero tuvo que esperar hasta el minuto 70 para poner el 2-1, con Guillermo Serrano batiendo en un mano a mano a Lázaro después de una gran internada de un compañero. En los minutos finales, el Herrera puso en algún apuro a los locales, pero el partido terminó con el 2-1.

CASETAS 3-1 CALATORAO

Casetas: Laborda, Ballestín, Gesse (Abad, 46), Beltrán, Sanz, Ropero (Fernández, 53), Da Costa, Vidal (Gregorio, 46), Palacios (Bernal, 62), Navarro (Sánchez, 55) y Algaba.

Calatorao: Díez, Iván Júdez, Villalba, Boujada (Aguarón, 55), Miguel Júdez, Sánchez (Gil, 67), Ricardo Júdez, Aguarón, Islah, Bermúdez (Marín, 62) y Urbano.

Goles: 1-0 min. 31: Algaba, 2-0 min. 53: Ballestín, 3-0 min. 86: Gregorio, 3-1 min. 88: Urbano.

Árbitro: Bernad Martín. Amarillas a Bermúdez y Aguarón.

Comentario: El Casetas se impuso al Calatorao por 3-1 sin excesivo brillo, pero sabiendo tirar de oficio y aprovechar sus ocasiones en un choque en el que fue superior durante la mayor parte del partido. Los caseteros presionaron arriba la primera parte y al Calatorao le duraba muy poco el balón en sus pies, de forma que las primeras llegadas fueron para los locales y Algaba hizo el 1-0 tras aprovechar una imprecisión defensiva del Calatorao. En la segunda parte, Ballestín hizo el segundo en una gran jugada colectiva de los locales y a partir de ahí se rompió el encuentro. El partido fue de campo a campo, sin que nadie consiguiera hacerse con el timón del partido. Islah tuvo un mano a mano para acortar la renta, pero se encontró con un inmenso Laborda que desbarató la ocasión. En los últimos minutos, tanto Gregorio como Urbano convirtieron sendos goles para dejar el definitivo 3-1 en el electrónico.

CALATAYUD 1–0 ZARAGOZA 2014

Calatayud: Cristobal, Serrano (Ortega, 46), Sellares, Vicente, Bernal, Miranda, Pérez, Sergio, Blanco, Jiménez y Gil.

Zaragoza 2014: Mayo, Hernández, Rubierte, González (Spasic, 68), Pérez, Marlon, Xabier, Diop, Fernández, Gracia e Hinacio.

Gol: 1-0, min. 52: Miranda.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a los locales Saiz, Gil, Ortega, Sellares y Bernal; y a los visitantes Fernández, Pérez y Gracia. Expulsó al visitante Marlon (72’).

Comentario: El Calatayud se muestra superior a un Zaragoza 2014 que no encontró su fútbol. Saltó mejor al verde el cuadro local, que comenzó mandando en la medular y generando peligro a través de rápidas combinaciones entre sus hombres de ataque. El Calatayud comenzó a encontrar espacio a la espalda de los defensas, pero los atacantes bilbilitanos no tenían su día y el choque se marchó al intermedio con el empate a cero todavía en el marcador. Tras el paso por vestuarios, el conjunto blanquillo siguió dominando y ejerciendo una buena presión en campo contrario. A los pocos minutos, el Calatayud abrió la lata a los siete minutos de la segunda mitad: Sellares salió de zona, robó el esférico y se inventó un pase perfecto para la carrera de Miranda, que definió con precisión. El tanto no cambió la dinámica del choque, pues los locales mandaban y manejaban el partido a su antojo. Los de Javier Tarongi se iban a quedar con un hombre menos por la expulsión de Marlon, algo que iba a hacer la remontada imposible. Al final, tres puntos para un cuadro bilbilitano que vuelve a la senda de la victoria tras cuatro jornadas.

LA ALMUNIA 3-2 MORATA

La Almunia: Forcén, Villuendas (Gracia, 46), Martí (Joven, 46), Clemente (Gil, 89), Mballo, Lahoz, Espinosa, Asensio, Martínez (Niang, 87), Chueca y Júdez (Latorre, 85).

Morata: Morales, Díaz (Jaria, 77), Montalbán, Cabeza (Moreno, 52), Ndiaye, Entrena, Aznar, Keita, Sall, Nieto y Alonso.

Goles: 0-1 min. 20: Aznar, de penalti, 0-2 min. 38: Keita, 1-2 min. 60: Joven, 2-2 min. 73: Espinosa, 3-2 min. 76: Martínez.

Árbitro: Cote Aragón. Amarillas a Clemente, Asensio; Ndiaye y Morales. Expulsado Sall por doble amarilla.

Comentario: La Almunia supo remontar ante el Morata para mantenerse en la zona alta de la tabla clasificatoria, a solo dos puntos del líder Giner. A los visitantes se les hizo muy largo el partido y tras llegar con 0-2 al descanso -con un gol de penalti de Aznar y otro de Keita aprovechando un rechace del guardameta Forcén- sucumbieron en la segunda parte. La Almunia fue quien llevó la iniciativa en la segunda parte, jugando con verticalidad y presionando la salida del balón del Morata, de forma que recuperaban con asiduidad el esférico. Un centro lateral en el que el Morata no acertó a despejar derivó en un barullo en el área en el que Joven acertó para acortar distancias. En apenas tres minutos, los almunienses fueron capaces de darle la vuelta al choque aprovechando los nervios del Morata que se fue diluyendo conforme pasaban los minutos. Espinosa y Martínez culminaban dos buenas acciones de los locales que incluso pudieron ampliar la renta en el último cuarto de hora.

Descansa: GINER TORRERO

