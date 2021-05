El Tarazona cae con honores y no logra posponer el ascenso del Real Unión

El Tarazona cae derrotado ante el Real Unión de Irún, que con los tres puntos certificó su ascenso a 1º RFEF Los hombres de David Navarro no pudieron puntuar ante un gran equipo que mostró su condición en los primeros compases del juego y que aprovechó mejor las ocasiones de gol que el conjunto turiasonense. El choque comenzó vibrante, con el Real Unión de Irún buscando la portería defendida por Cacharrón, que tuvo que lucirse para desviar un gran remate de Thior. Los irundarras lograron inaugurar el electrónico a los cuatro minutos de juego con un sensacional testarazo de Senar ante el que nada pudo hacer el meta local. El Tarazona no se vino abajo tras el tempranero gol y comenzó a llevar el peso del partido. Ballarín pudo empatar con una doble ocasión muy clara, pero su primer remate lo sacó Pérez bajo palos y el rechace, con todo a favor, se marchó desviado de la meta de Irazusta. El fallo no cambió la dinámica del choque, pues seguían siendo los locales los que más lo intentaban, aunque sin generar excesivo peligro en el área blanquilla. Los minutos pasaban y el choque entró en un impás en el que ninguno de los dos conjuntos lograba imponer su fútbol y solo un disparo lejano de Thior logró meter el miedo en el cuerpo a los locales antes del descanso.

El Real Unión certificó su ascenso a 1ºRFEF

La segunda mitad comenzó igual que la primera, pues el Real Unión de Irún no tardó ni un minuto en ampliar su renta: Thior recogió el cuero en el centro del campo, avanzó hasta llegar a la frontal y sacó un derechazo a la escuadra izquierda de Cacharrón, que no pudo salvar el preciso disparo del centrocampista senegalés. El Tarazona trató de reaccionar a un nuevo gol en los primeros instantes, pero la zaga visitante no permitía que los arreones de los rojillos fueran fructíferos. David Navarro cambió piezas y dio entrada a Casi y Rodri buscando un fútbol más vertical. Sin embargo, el Tarazona no conseguía encontrar un hueco en la poblada zaga irundarra y solo a balón parado era capaz de llevar peligro a la meta visitante. En una de estas, Casi se inventó un remate acrobático para recortar distancias a falta de siete minutos. Sin embargo, el Real Unión se defendió bien y el marcador no se movió, por lo que los turiasonenses tendrán que esperar una semana más para inaugurar su casillero de victorias en esta segunda fase.

Tarazona: Cacharrón, Campins, Pastor, Chus Herrero, Lucho, Santigosa, Vidorreta (Iñaki, 68), Leo Ramírez (Rodri, 57), Abreu (Pepo, 68), Ballarín (Florez, 85) y Brando (Casi, 57).

Real Unión: Irazusta, Pérez, Kijera, Senar, Azkoitia, Beobide, Mario (Donoso, 72), Llamas (Kun, 68), Thior (Madrazo, 72), Rivero (Elizondo, 83) y Viguera (Galán, 83)

Goles: 0-1, min. 4: Senar; 0-2, min. 46: Thior; 1-2, min. 82: Casi

Árbitro: Mallo Fernández. Amonestó a los locales Ballarín y Casi; y a los visitantes Beobide y Senar.

