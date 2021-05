El Real Zaragoza no da opción al Alcañiz y sigue intratable

Sensacional semana para el Real Zaragoza, que pone rumbo directo hacia el título. Los blanquillos ganaban entre semana al San José su encuentro aplazado, y ayer hacían lo mismo con el Alcañiz. Distancias que ya parecen insalvables para los que pretender ser sus perseguidores. Solo el Ebro parece, aunque de lejos, seguir el desenfrenado ritmo de los zaragocistas. Los arlequinados salieron triunfantes del campo del San José en la mañana del domingo y siguen segundos, pero ahora ya en solitario. Emoción en Binéfar, donde un tanto a ultimísima hora de Fofana, dejaba los tres puntos en casa y sin premio al Oliver, que llegó a situarse por delante, pero a la postre no le acabó valiendo de nada.

El Real Zaragoza sentenció el choque ante el Alcañiz en la primera mitad

Primer pinchazo del Montecarlo, que se dejó los dos primeros puntos, empatando ante un Stadium Casablanca que se sigue mostrando fuerte lejos del Gregorio Usabel. Aunque se adelantaron los rojillos, el Stadium logró igualar y sacar un punto de donde seguramente pocos más lo hagan. El Huesca aprovechó ese empate para hacer los deberes y escalar a la segunda posición. No fue sencillo para los oscenses el poder deshacerse de la Unión la Jota Vadorrey. Fue solo a dos minutos de la conclusión cuando Gómez rompía la igualada. Impulso para El Olivar, que logró batir a la Escuela de Ejea y así se distancia de los equipos que ocupan la quinta y sexta plaza.

Tuvo que tirar de heroica el Balsas Picarral para seguir con su condición de invicto. Pintaban mal las cosas para ellos, perdiendo 2-1, y con dos jugadores menos, pero en una de las últimas acciones del partido, Lorien rescataba un punto de esos que dejan un excepcional sabor de boca, todo lo contrario que le sucedió al Juventud, que tuvo totalmente contra las cuerdas al líder. Muchos goles se presenciaron en el Parque Deportivo Ebro. Ocho en total, y de ellos cinco llevaron la firma del Racing Zaragoza y los tres restantes los logró el Teruel, que maquilló al final el 5-1 de desventaja que tenían. El Amistad no pudo sentenciar hasta el segundo periodo la victoria sobre el Escalerillas, que al final terminó siendo bastante plácida.

Grupo 1 Partido de la jornada

REAL ZARAGOZA 8 ALCAÑIZ 1

Plácida victoria del Real Zaragoza ante el Alcañiz. Saltó al tapete el cuadro blanquillo con ganas de demostrar porque es líder de la competición. Los zaragocistas se adelantaron gracias a un buen tanto de De Diego, que inauguró el marcador cuando solo llevábamos cinco minutos de juego. Los blanquillos no bajaron el ritmo y ampliaron la renta minutos más tarde por medio de Lucas. El propio Lucas fue el encargado de anotar desde los 11 metros y poner el tercero. Monserrate puso el cuarto justo antes del ecuador. Tras la reanudación, el guion no cambió y el Real Zaragoza siguió buscando la meta de Iker. De Diego no perdonó a los tres minutos y añadió un nuevo gol a su cuenta. El conjunto turolense logró recortar distancias, pero tres nuevos mazazos de los blanquillos pusieron la sentencia y cerraron la goleada.

Real Zaragoza: Javier, Carp (Fabrice, 41), Conte, Rubén, De Diego (Adrián, 49), Álvaro (Dos Santos, 49), Lucas (Víctor, 41), Guillermo (Villanueva, 59), Ian (Pablo, 41), Iker y Monserrate.

Alcañiz: Iker, Sergio, Conesa, Tomás, Fuster, Bielsa, Hugo, Téllez (Alquézar, 41), Darius (Daniel, 41), Víctor y Marcuello.

Árbitro: Casaucau Posadas. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 6: De Diego. 2-0, min. 18: Lucas. 3-0, min. 28: Lucas, de penalti. 4-0, min. 39: Monserrate. 5-0, min. 43: De Diego. 5-1, min. 55: Rubén, en propia puerta. 6-1, min. 59: Sergio, en propia puerta. 7-1, min. 66: Víctor. 8-1, min. 79: Villanueva.

SAN JOSÉ 1 EBRO 2

San José: David, Daniel (Porroche, 41), Alexis, Riciard, Íñigo (Adam, 64), Denis, Gabriel, Jorge (Brandon, 77), Héctor, Eddine (Ahmadou, 60) y Velasco.

Ebro: Diego, Oleg, Víctor, Elvis (Sakho, 65), Ignacio, Rolando (Artigas, 52), Escanero, Adrián, Subías (Héctor, 52), Wallid (Bielsa, 65) y Rubén.

Árbitro: Sánchez Ortiz. Amonestó a Gabriel; Héctor, Oleg y Víctor.

Goles: 0-1, min. 4: Escanero. 0-2, min. 18: Rolando. 1-2, min. 46: Alexis.

FB BINÉFAR 2 OLIVER 1

FB Binéfar: Tiago, Iker, Sorinas, Juan, Isaac, Óscar (César, 57), Lacambra, Almerge, Roberto, Cabezas (Fofana, 57) y Jorge.

Oliver: Imanol, Mikel (Ignacio, 52), Peregrina, Rodrigo, Bak, Dennis, César (Ruiz, 41), Pau (Palacios, 56), Esteban (Casal, 65), Adrián y Jorge (Lebrero, 59).

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Fofana, Roberto; Ruiz y Rodrigo.

Goles: 0-1, min. 50: Jorge. 1-1, min. 51: Cabezas. 2-1, min. 80: Fofana.

Grupo 2 Partido de la jornada

HUESCA 2 UNIÓN LA JOTA VADORREY 1

El Huesca remonta para escalar a la segunda posición. Igualado partido el disputado el la ciudad oscense. Los locales comenzaron el choque tratando de imponer su juego, pero el conjunto zaragozano impedía que los azulgranas llevasen peligro a la meta defendida por Jorge. Pasaban los minutos y el marcador no se movía, por lo que el choque se marchó al intermedio con todo por decidir. Tras la reanudación, los visitantes salieron mucho más entonados que su rival. Prueba de ello fue el tanto de Jordan, que abrió la lata al minuto de juego. Sin embargo, la alegría no duró mucho en en el banquillo visitante, pues Benítez igualó la contienda a los trece minutos con un gran remate. Ambos equipos buscaban el gol que les diese los tres puntos, algo que encontraron los oscenses en los último minutos de choque: Gómez encontró las redes con su disparo y dejó los puntos en el zurrón de un Huesca que mira a cotas más altas.

Huesca: Marcos, Moha, Lorien (Belio, 45), Eloy (Francho, 51), Gómez, Jorge, Benítez (Izan, 68), Alamañac (Rivas, 51), Iker (Laborda, 62), Javier (Ojeda, 41) y Juan.

Unión la Jota Vadorrey: Jorge, Gea, Foz, Andrés, Adrián (Eduardo, 58), Alberto, Teller, Soria (Reyes, 69), Jordán (Villarroya, 72), Anadón (Lucas, 66) e Iván (Nicolás, 61).

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Gea y Anadón.

Goles: 0-1, min. 41: Jordán. 1-1, min. 54: Benítez. 2-1, min. 78: Gómez.

EL OLIVAR 2 EFB EJEA 0

El Olivar: Francés, Diego, Aranda, Pablo (Guallar, 57), Sergio, Raúl, Alexey (Yago, 55), Zalaya (Aarón, 51), Romanillos, Miguel Ángel y Aparicio.

EFB Ejea: Miguel, Iker (Raúl, 64), Daniel, Fernando, Alberto, Carreras (Toyas, 65), David, Domínguez, Bogdan (Aznárez, 57), Luis (Manuel, 70) y Kirilov.

Árbitro: Bernad Martín. Expulsó con roja directa al local Romanillos (77’).

Goles: 1-0, min. 25: Sergio. 2-0, min. 52: Alexey.

MONTECARLO 1 STADIUM CASABLANCA 1

Montecarlo: Iván, Portero, Igor, Del Cerro (Alonso, 65), Noé (Solanas, 75), Jorge (Cubillo, 70), Miguel, Izquierdo, Abenia, Daniel y Álex.

Stadium Casablanca: Pablo, Fernando, Luis (Aliaga, 65), Víctor, Iker, Abraham (Hugo, 58), Carlos (Redondo, 76), Colás (Pablo Martín, 70), Iván, Óscar (Raúl, 47) y Daniel.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Alonso; Carlos, Iker y Luis.

Goles: 1-0, min. 34: Álex. 1-1, min. 61: Raúl.

Grupo 3 Partido de la jornada

RACING ZARAGOZA 5 TERUEL 3

El Racing Zaragoza no falla ante el Teruel y sigue la estela del Balsas. Saltó como un vendaval el conjunto local, tanto es así que a minuto cinco ya mandaba en el electrónico gracias a un buen tanto de Regidor. Cajal no tardó ni dos minutos en ampliar la renta y, además, repitió con otro buen tanto a los pocos minutos. Los zaragozanos bajaron un poco el ritmo, controlando más la posesión pero siendo menos incisivos. Sin embargo, aún ampliaron su renta antes del descanso con un gol de Divasson. Fernando recortó distancias justo antes del ecuador, dando esperanza a los suyos. Tras la reanudación, el Racing Zaragoza volvió a ser un martillo pilón, pues a los cinco minutos ya había sentenciado el choque con un nuevo tanto, esta vez obra de Villarroya. Los turolenses buscaron contestar, y lo lograron con dos tantos de Hugo en la última mitad de la segunda parte, pero no pudieron rescatar ningún punto ante un rival muy duro.

Racing Zaragoza: Jorge, Lorente (Molinas, 45), Juan, Andrés (César, 41), Cajal (Nicolás, 53), Divasson (Daniel, 41), Regidor, Íñigo, Villarroya (Ignacio, 52), Echegoyen (Ríos, 41) y Marcos.

Teruel: Fabio, Álvaro (Casino, 61), Jorge (Corella, 78), Hugo, Ignacio, Lucas, Emilio (Martín, 68), Christian (Alejandro, 53), Fernando, Adrián (Molina, 77) y Javier.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a Daniel; Adrián.

Goles: 1-0, min. 6: Regidor. 2-0, min. 7: Cajal. 3-0, min. 15: Cajal. 4-0, min. 27: Divasson. 4-1, min. 38: Fernando. 5-1, min. 45: Villarroya. 5-2, min. 61: Hugo. 5-3, min. 76: Hugo.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 2 BALSAS PICARRAL 2

Santo Domingo Juventud: Juan Antonio, Pablo, Aarón (Iván Palos, 71), Morales, Marcos, Iker, Alejandro, Arturo (Millán, 56), Marco (Mario, 64), Jorge y Fernando.

Balsas Picarral: Asier, Francisco, Alejandro, Lorien, David, Owen, Diego (Sampietro, 50), Germán, Iker (Zidane, 50), Álvaro y Saúl (Polo, 67).

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Pablo, Jorge; Lorien y Polo. Expulsó por doble amonestación a los visitantes Francisco (76’) y Alejandro (77’).

Goles: 1-0, min. 49: Aarón. 1-1, min. 73: Marcos, en propia puerta. 2-1, min. 76: Alejandro. 2-2, min. 80: Lorien.

AMISTAD 4 ESCALERILLAS 0

Amistad: Sarroca, Maza (Rocafort, 50), Abián (Usar, 57), Erik (Gabriel, 62), Álvaro (Marcos, 62), Guillermo, Marzal (Pasamón, 57), Marquínez, Aarón, Luis (Marco, 62) y Moisés (Kevin, 50).

Escalerillas: Daniel (Karam, 76), Luis, Aarón, Adrián, Jaime (Ibrahima, 41), Da Silva, Ángel, Fahim, Raúl (Mousa, 45), Bangally y Hernández.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Sin amonestados

Goles: 1-0, min. 11: Marquínez. 2-0, min. 51: Marzal. 3-0, min. 56: Kevin. 4-0, min. 76: Guillermo.

