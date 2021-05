El Huesca B vence al Utebo pero se jugará el ascenso la próxima jornada en Brea

Partido de la jornada: HUESCA B 1-0 UTEBO.

La victoria del Huesca B, unida a la del Brea, dejan el ascenso en el aire y entre ellos lo tendrán que resolver en la jornada final. El filial necesita un empate para asegurar la segunda plaza y al conjunto zaragozano solo le vale ganar. El encuentro en El Alcoraz terminó siendo una guerra de nervios, con el Utebo volcado en busca del empate y el Huesca tratándose de hacer fuerte en defensa.

Durante la primera parte el Huesca B tuvo más soltura y contó con la buena actividad que generaron Tomeo e Ismael para llevar el mando en el bando azulgrana ante un Utebo que se mantuvo ordenado y que con la batuta de Lafita no renunció a buscarle las cosquillas a su rival. Una falta de Lafita, con una mano providencial de Adrià, fue la primera ocasión del encuentro. Pero el Huesca B respondió bien, sobre todo mediado este primer periodo, y en todas las acciones estuvo presente Ismael. Primero lo intentó con un gran disparo desde la frontal que mandó a córner el portero, luego una buena acción combinada en la que Ismael se metió hasta la cocina pero sin concretar y la más clara en una jugada elaborada por el costado derecho entre Val y Biel para mandar a Ismael, que remató alto.

La segunda parte empezó con la jugada del gol, bien guiada por Biel en la derecha y un centro en el que Carlos Kevin conectó un perfecto cabezazo y mandó el balón a la red. De ahí al final el partido se le fue descontrolando al Huesca y el Utebo se le subió a las barbas. Pudieron sentenciar Biel y Barba, en sendos remates, pero con los nervios a flor de piel el Utebo sumó ocasiones para empatar y Lafita malogró un penalti en el descuento que detuvo Adrià.

Ficha técnica

Huesca B: Adrià, Val, Mora, Oriol (Carrasco, 66), Carlos Kevin, Arjona (Arnedillo, 84), Biel (Gustavo, 66), Tomeo, Ismael (Carlos Calvo, 76), Barba y Morales.

Utebo: Aarón, Capapé, Álvaro, Félez, Manau (Samu, 56), Lafita, Héctor (Sánchez, 84), Ramón (Aznar, 62), Jaime, Rafinha y Osanz (Marín, 84).

Gol: 1-0, min. 50: Carlos Kevin.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Arjona, Gustavo, Carrasco, Carlos Kevin, Barba, Arnedillo, Carlos Calvo; Lafita, Héctor y Aznar. Expulsó a Tomeo en el 90'.

TERUEL 0-1 BREA: Un solitario gol de Jorge Pérez permite al Brea seguir soñando.

CD Teruel: Taliby, Kevin, Redolar, Cabetas, Julen, Aparicio, Jaime, Otín (Lanzuela, 78), Torcal (Adrián, 69), Borja (Roy, 69) y Rami (Ibra, 59).

Brea: Unai, Adán, Rotellar (Navarro, 85), Puig (Miki, 85), JorgePérez (Marco, 78), Oli, González, Parada, Rubio, Veintemilla y Dieste (Sola, 64).

Gol: 0-1, min. 75: Jorge Pérez.

Arbitro: Andrés Nadal. Amonestó a Rami.

Comentario: El Brea consiguió una valiosa victoria en Pinilla para dejar pendiente para la última jornada la segunda plaza de ascenso, que se la jugarán con el Huesca B la próxima jornada en el campo del Brea. El Teruel, por su parte, tras haber certificado su ascenso de categoría en la pasada jornada, quiso vencer para alzarse con el título de campeón, pero se vio superado por un Brea que se jugaba más. No se habían cumplido cuatro minutos de juego cuando Jorge Pérez ya se había dirigido en tres oportunidades a sacar de esquina, poniendo en muchos apuros a la portería de Taliby. La respuesta de los locales llegó en el 9' y también se generó a través de un córner. En una combinación estudiada entre Jaime y Aparicio se inventaron una acción con servicio raso al primer palo donde aparecieron sus dos centrales que remataron ligeramente desviado. En el 36' Jorge Pérez estuvo a punto de inaugurar el marcador, pero le faltó acierto, llegándose al descanso con el resultado inicial. Tras el paso por vestuarios el Brea se reafirmó en sus intenciones. En el 50' la tuvo Rotellar pero su remate se marchó ligeramente desviado cuando lo tenía todo a su favor. El Teruel replicó en unos minutos después con una oportunidad por una cesión a Unai pero el remate no encontró el camino a la portería. Jorge Pérez se mostró muy activo en ataque y no perdonó en la siguiente ocasión en la que el balón cayó a sus botas. Diego Puig filtró un balón entre el central y el lateral izquierdo. Su compañero ajustó el punto de mira y en este caso que encontró el camino al fondo de la portería. El recién incorporado Adrián Hernández a punto estuvo de lograr la igualada poco después, pero Unai lo evitó con una gran intervención. Entrados en los últimos diez minutos llegaron las dos últimas oportunidades del partido. Raúl Rubio se inventó una contra por una banda, mientras Ibra trataba de cerrar su incursión. Ya en el área enganchó un remate que se estrelló contra un lateral de la red. La respuesta llegó con el tiempo cumplido Alejandro Roy controló en el área y su disparo acabó siendo atajado por el portero zaragozano.

BELCHITE 1-1 CUARTE: El Belchite no pasa del empate ante el Cuarte.

Belchite: Gracia, López, Vera (Borbón, 68), Bolea, Sánchez, Joaquín (Casero, 68), Fernández (Val, 83), Blasco, Rey, Álvarez (Radwan, 74) y Rodrigo.

Cuarte: Buetas, Múzquiz, Solbes (Esteban, 50), Roldán (Molina, 65), Valdés (Guillén, 84), Íñigo, Ginovés, Roberto (Leciñena, 65), Andreu, De Sus y Moreno (Lagos, 46).

Goles: 1-0, min. 8: Joaquín; 1-1, min. 77: Valdés.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los locales Vera, Álvarez, Casero, Blasco y Fernández; y a los visitantes Lagos y Guillén.

Comentario: El Cuarte salva un punto ante un gran Belchite. Los belchitanos saltaron al verde de El Tejar con ganas de dominar el juego. Los de Juan González lograron abrir la lata a los pocos minutos con un auténtico golazo de Joaquín, que anotó una espectacular volea ante la que nada pudo hacer Buetas. Los locales seguían dominando y llegando con peligro al área rival. Jorge Álvarez anotó el segundo, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego. Pudo ampliar la renta en dos ocasiones el Belchite: primero Diego Fernández remató fuera y en la última jugada de la primera mitad los belchitanos se toparon con la madera. Tras la reanudación el choque siguió por los mismos derroteros, pues era el Belchite el que más llegaba. Diego Fernández volvió a gozar de dos oportunidades, la primera la estrelló en el palo y en la segunda se encontró con un paradón de Buetas. Y al final, cuando perdonas lo acabas pagando, y eso le pasó al Belchite, que vio como el Cuarte tenía la oportunidad de igualar el marcador desde los once metros. Valdés asumió la responsabilidad y no falló. Los locales trataron de cambiar de nuevo el signo del partido, pero el zurdazo de Radwan se marchó rozando el palo. Los belchitanos no supieron encontrar el espacio en la zaga visitante y el tiempo se consumió sin que ninguno de los dos encontrase el camino del gol.