El Ebro recupera su mejor versión y remonta para ganar al Laredo

El Club Deportivo Ebro logró la primera victoria de la Segunda Fase en un partido muy completo en toda sus líneas y en el que fue capaz de sobreponerse al gol inicial de David Sanz. Los de Manolo Sanlúcar tuvieron el balón y las ocasiones, plasmando esto en el marcador en las segunda mitad.

El choque comenzó con mucho ritmo y las intenciones claras por parte de ambos conjuntos. Los locales buscaron las bandas, especialmente con un hiperactivo Joserra, mientras que los visitantes apostaron por los centímetros de Juanjo Siafa para lanzar balones directos. El balón tuvo color arlequinado durante las principales fases del partido, si bien la falta de decisión en los metros finales impedía crear ocasiones con peligro sobre la meta de Puras. Por su parte, el Laredo apenas visitaba el área de Uros Matic, que apenas entró en acción en el día de hoy. Sin embargo, cuando más controlado parecía el partido para los intereses arlequinados, un despeje suelto en zona de tres cuartos fue aprovechado por David Sanz, que controló, se la acomodó y soltó un latigazo desde 20 metros inapelable para Uros, que encajaba así el 0-1. Reaccionó rápido el conjunto de La Almozara, que se volcó en ataque creando superioridades por ambas bandas. Joserra buscó el área pequeña en un par de ocasiones sin encontrar rematador, mientras que Álvaro tuvo el 1-1 en su cabeza tras un gran centro de Nacho Uche al corazón del área. Se merecía el empate el Ebro, y al final acabó llegando a escasos minutos del descanso. Joserra finalizó con acierto un buen centro de Higón desde la banda izquierda, haciendo así justicia y poniendo el empate en el marcador. No se conformó con la igualada el conjunto dirigido por Sanlúcar, que aún buscó el segundo antes del paso por vestuarios con dos disparos lejanos de Carri y Manel Royo que se perdieron por poco.

El Ebro no empezó bien el segundo periodo pero supo aguantar e imponerse en la fase final

El descanso pasó factura al ritmo y la intensidad del partido, con una reanudación en la que los cambios de posesión y los errores en los envíos fueron la tónica de los primeros minutos. Carri intentó tomar la manija del partido, intentando conectar el centro del campo con los hombres de arriba, posiciones en las que Higón dio el testigo a Sebas Moyano. El cuadro visitante también quiso poner a prueba a la defensa de La Almozara, internándose un par de veces con peligro en el área aunque sin lograr finalizar con claridad, gracias al buen trabajo de una defensa poco habitual en la que Manel Royo actuó como central hasta la entrada de Palomares, que sustituyó al hoy lateral izquierdo Nacho Uche. Tras varios minutos de alternativas, el Ebro sacó su arsenal ofensivo para acabar decantando un choque en el que tenía el dominio. Álvaro cayó derribado en el área y Jairo, que acababa de entrar en el terreno de juego, no falló desde los once metros. El cuadro cántabro no encajó bien el golpe, y tras dos tímidas llegas al área de Uros Matic, encajó el tercero. Un falta en la frontal del área fue ejecutada a la perfección por Carri, que puso el balón en la escuadra a dos minutos del final. Con este tanto se llegó al final de un choque que permite a los arlequinados sumar su primera victoria de la Segunda Fase y afrontar con más confianza los tres últimos enfrentamientos de la temporada.

Ficha técnica

CD Ebro: Uros Matic, Juan Gutiérrez, Espín, Manel Royo, Nacho Uche (Palomares, 58′), Parejo, Nando Quesada (Jairo, 74′), Carri, Joserra, Higón (Sebas Moyano, 46′) y Álvaro S. (Carlos López, 78′).

CD Laredo: David Puras, Rasines, Goñi, Peredo, Álvaro García, David Sanz (Jakkal, 70′), Vinatea (Jon Ander, 74′), Álex Pérez, Juanjo, Toboso (Altadill, 74′) y Campo.

Goles: 0-1, min. 17: David Sanz. 1-1, min. 38: Joserra. 2-1, min. 77: Jairo, de penalti. 3-1, min. 88: Carri.

Árbitro: Rodríguez García (Colegio Asturiano). Amonestó a los locales Higón y los visitantes Toboso, Vinatea, Goñi.