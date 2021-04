La actitud del Ebro no le basta para batir al Racing de Santander

Nueva derrota para un Club Deportivo Ebro que sigue sin ganar desde que se inició la Segunda Fase.

Desde el inicio el Ebro salió al partido a por todas. Durante los primeros minutos, el conjunto arlequinado tuvo las mejores oportunidades gracias a la fuerte presión impuesta por los de Sanlúcar y a los ataques por banda izquierda de Higón y Carri. Sin embargo, poco después, el Racing se fue asentando en el partido y tras un par de ocasiones de peligro los visitantes se adelantaron gracias a un gol de Cedric en el minuto 10. Sin tiempo para reaccionar, el Ebro recibió el segundo estacazo. El Racing no bajó el ritmo y logró forzar un penalti en el minuto 14. Desde los once metros, el joven Pablo Torre hizo el segundo para los cántabros. Aún con el marcador tan en contra, el equipo zaragozano no le perdió la cara al partido. El Ebro trató de controlar el juego para empezar a crecer en el partido. Ya en el minuto 33, un fallo defensivo de Gerson propiciado por la buena presión de Joserra, supuso el gol del extremo arlequinado para acercar al Ebro en el marcador. Pese a ello, poco duró la alegría para los locales. El Racing se volvió a poner el mono de trabajo y tras un par de buenas jugadas combinativas, Cedric volvió a mandar el balón al fondo de la red en el minuto 39. Con el partido ya completamente loco, el choque volvió a dar un golpe de timón en el siguiente minuto. Tras una falta de Gerson, Carri puso un balón medido al corazón del área y Álvaro remató brillantemente el balón al fondo de la portería, anotando el dos a tres.

Pese al resultado adverso, el Ebro no le perdió la cara al encuentro

Con el balón en juego tras el descanso, siguió la misma intensidad en los primeros minutos de la segunda parte. El equipo zaragozano volvió a salir bien al partido y se adueñó del balón mientras el Racing esperaba su oportunidad para anotar el cuarto. Ya en el minuto 60 y tras un cuarto d ehora de dominio arlequinado, el conjunto visitante comenzó a realizar nuevas sustituciones. Estos cambios le sentaron bien al conjunto cántabro que volvió a dominar el partido. Sin ir más lejos, una buena jugada de Soko estuvo a punto de sentenciar el partido. Tras ello, llegó la reacción por parte de Manolo Sanlúcar, que metió toda la carne en el asador en el minuto 70. Entraron Sebas Moyano y Jairo por Palomares e Higón y el equipo pasó a defender con solamente tres jugadores. Los cambios hicieron su efecto y el Ebro empezó a acariciar el empate tras varias buenas jugadas de Carri, Joserra y Moyano. Sin embargo, el veterano Álvaro Cejudo, se inventó un golpeo fantástico desde la frontal que supuso prácticamente la sentencia. Ya en los últimos diez minutos, el partido volvió a estar abierto, pero las fuerzas empezaron a escasear. Lo siguió intentando el Ebro, pero finalmente el partido terminó con dos a cuatro a favor de los visitantes.

Ficha técnica:

CD Ebro: Matic, Palomares (Sebas Moyano, 70), Xíker (Nando Quesada, 45), Espín, Manel Royo, Israel (Carlos López, 61), Rafa Parejo, Carri (Nacho Uche, 81), Higón (Jairo, 70), Joserra y Álvaro.

Racing de Santander: Lucas, Mantilla, Gerson (Matic, 45), Íñigo, Ceballos (Traver, 54), Óscar Gil, Isma López, Martin (Cejudo, 60,), Riki, Pablo Torres (Soko, 54) y Cedric (Jon Ander, 65).

Goles: 0-1, min. 10: Cedric. 0-2, min. 15: Pablo Torres, de penalti. 1-2, min. 33: Joserra. 1-3, min. 39: Cedric. 2-3, min. 43: Álvaro. 2-4, min 78: Cejudo.

Árbitro: López Jiménez (Comité Catalán). Amonestó a Israel, Higón y Espín; Íñigo, Gerson, Ceballos y Martin.

