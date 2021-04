El Teruel empata frente al Utebo y certifica su ascenso a Segunda RFEF

El Teruel es nuevo equipo de 2ª RFEF. Una impresionante primera fase le dio una ventaja considerable respecto al tercer clasificado y, tras el empate en Santa Ana, consigue el objetivo propuesto a principio de campaña, que no era otro que el de ascender a la nueva categoría que se estrenará tras el verano.

El balón echó a rodar con ambos equipos bien plantados sobre el terreno de juego. Los hombres de Víctor Bravo sabían de la importancia del choque y no querían posponer la celebración del ansiado ascenso otra semana más. Los turolenses saltaron con ambición y ganas, prueba de ello fue la primera ocasión de Cristian Belenchón, que no acertó en el remate final tras una buena acción individual.

El conjunto local no tardó en devolver el susto a los rojillos, pues pudo inaugurar el marcador a los pocos minutos tras una jugada de estrategia que se perdió por muy poco por encima del travesaño. Ambos conjuntos trataron de imponer su fútbol, pero fueron los visitantes los que generaron más peligro en campo contrario. Torcal tuvo una clara ocasión en el ecuador de la primera mitad, pero la zaga azulona le robó el esférico cuando encañonaba al guardameta Aarón.

Los jugadores de Rubén Zapater no le perdieron la cara al encuentro y pudieron abrir la lata tras una falta en la frontal, pero apareció Taliby con un prodigioso vuelo sin motor para despejar a saque de esquina tras impactar el esférico en la madera.

Sin embargo, el empate inicial no iba a llegar al descanso: Torcal lo impidió. Recuperó en el centro del campo, oxigenó a banda para Alejandro Roy, que tras una magnífica carrera la puso perfecta para la llegada del propio Torcal, que no perdonó en esta ocasión. El gol desató el júbilo en el banquillo rojillo, que ya tocaba el ascenso con los dedos, pues incluso encajando un gol, el punto que le otorgaría el empate, era suficiente para el objetivo. El partido se calmó y los últimos minutos de la primera mitad fueron puro trámite.

Taliby fue el héroe del cuadro turolense

Tras el paso por vestuarios, los azulones ajustaron piezas y buscaron el empate con vehemencia, tanto es así que el gol solo tardó cinco minutos en llegar: Jaime Castelreanas empujó a la red un preciso pase de la muerte.

El tanto encajado puso en tensión a los turolenses, que comenzaron a jugar con el crono y a buscar conservar un empate que valía un ascenso de categoría. Sin embargo, el Utebo no estaba por la labor de firmar las tablas y comenzó a llevar peligro a la meta defendida por un acertado Taliby.

Cuando el encuentro parecía visto para sentencia y el ascenso una realidad llegó una peligrosa falta en la frontal. Nacho Lafita asumió la responsabilidad, superó la barrera y cuando todo el mundo cantaba el gol apareció Taliby para negar el gol al Utebo y confirmar el ascenso de los turolentes, que la temporada que viene pasará a formar parte del elenco de equipos que disputarán la Segunda RFEF.

Utebo: Aarón, Capapé, Félez, Manau, Lafita, Giménez (Cavero, 75), Cardo (Marín, 86), Martín (Pomareta, 45), Castelreanas (Aznar, 90), Rafinha y Osan.

Teruel: Taliby, Hualde, Cabetas, Romero, Ibra, Torcal (Ribelles, 77), Carlos Javier, Kevin Lacruz, Rami (Barrero, 67), Belenchón (Redolar, 88) y Roy (Aparicio, 67).

Goles: 0-1, min. 38: Torcal; 1-1, min. 51: Castelreanas.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a los visitantes Hualde, Carlos Javier y Otín.

BREA 1 – 0 BELCHITE: el Brea todavía cree tras superar al Belchite

Brea: Unai, Sola, Adán, Navarro (Marco, 64), Rotellar (Parada, 55), Puig, Guillén, Pérez (Rubio, 55), Oliver, Veintemilla (Sarvisé, 86) y Dieste.

Belchite: Gracia, López, Sánchez, Casero (Bolea, 46), Martínez (Álvarez, 58), Fernández, Blasco, Rey (Cirac, 90), Artigas (Vera, 46), Ariño (Val, 90) y Rodrigo.

Gol: 1-0, min. 41: Rotellar.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó al local Guillén y a los visitantes Artigas, Casero y Vera.

El Brea se lleva los tres puntos en un duelo muy igualado. Los hombres de Raúl Jardiel comenzaron el choque tratando de imponer su fútbol asociativo. Los celestes tocaban en la medular, pero el buen hacer defensivo de los visitantes no permitía que el marcador cambiase. Los minutos pasaban y el conjunto zapatero no lograba perforar la meta defendida por Gracia. Sin embargo, al filo del descanso iba a llegar la jugada que a la postre sería decisiva para el devenir del choque: Rotellar cazó un balón suelto en el área y su remate encontró el fondo de las redes de la meta belchitana. Tras la reanudación, el Belchite saltó con una marcha más que en la primera mitad, gozando de varias ocasiones que no acabaron en gol por las paradas de un sensacional Unai. Los minutos pasaban y los visitantes buscaban el empate a la desesperada, pero los celestes se defendían bien. El Brea consiguió defender su ventaja y los puntos se quedaron en el zurrón de un conjunto breano que todavía sueña con dar caza al Huesca y conseguir el ascenso directo.

CUARTE 2-1 HUESCA B: el Cuarte suma tres puntos gracias a su eficacia en las dos áreas.

Cuarte: Buetas, Múzquiz (Molina, 80), Solbes, Valdés (Esteban, 89), Leciñena (Roldán, 80), Pérez (Guillén, 88), Ginovés, Roberto, Andre, De Sus y Moreno (Lagos, 88).

Huesca B: Rojas, Galán (Abizanda, 73), Mora, Omoruyi, Arjona (Pujadas, 80), Rodríguez (Hernando, 80), Tomeo (Álvarez, 73), Carrasco, Barba, Morales y Delage.

Goles: 1-0, min. 71: De Sus. 1-1, min. 79: Álvarez. 2-1, min. 81: Solbes.

Árbitro: Gherghiceanu. Amonestó a los visitantes Arjona y Omoruyi.

El Cuarte consiguió su primer triunfo en la fase de ascenso ante uno de los principales candidatos al ascenso, el Huesca B. De poco se pudo disfrutar durante la primera mitad, que se mantuvo igualada y con pocas ocasiones, fruto del respeto mutuo que se tenían los dos conjuntos. La tónica de la segunda parte fue distinta. Empezó mejor el equipo azulgrana, dominando y asentándose en el campo del Cuarte. Sin embargo, fue De Sus quien inauguró el marcador a favor de los locales, provocando que los oscenses tuvieran que estirar líneas. Los verderoles buscaron sentenciar el encuentro, pero en el minuto 79 Álvarez empató el partido tras culminar una transición rápida del Huesca. Cuando el partido se dirigía a su fin, en una jugada a balón parado Solbes anotó el segundo gol del Cuarte que dejaba los tres puntos en el Nuevo Estadio Municipal.

