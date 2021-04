El Stadium Casablanca y el Real Zaragoza empatan en un trepidante partido

Tuvo contra las cuerdas el Stadium Casablanca al Real Zaragoza, pero los blanquillos supieron salir de ellas para sumar un punto por el que pocos creían cuando caían 3-0 cerca del minuto 40. Siguen intactas las opciones de los del Canal, que continúan a un punto de los zaragocistas, aunque con un partido menos. En el resto de la jornada, claros triunfos a domicilio de Amistad y Santo Domingo Juventud en Monzón y Ejea respectivamente, que dejan la tabla bastante partida entre los cuatro primeros y el resto.

Stadium Casablanca y Real Zaragoza protagonizaron un choque de altos vuelos

Escasearon los goles en el grupo segundo. Tan solo se registraron tres, y dos de ellos cayeron en La Camisera, donde el Oliver pudo con la Escuela de Calatayud con un tanto en cada mitad. Los azulgranas siguen bien asentados en la primera posición, con la solitaria compañía del Stadium Venecia, que doblegó por la mínima la férrea resistencia del San José. Tablas con el resultado inicial en La Almozara entre Ebro y Huesca, que hace que los de La Almozara se descuelguen un poco de los puestos de honor y los oscenses se queden en mitad de la clasificación.

El Racing Zaragoza es el nuevo líder del grupo tercero después de superar con más facilidad de la prevista al Montecarlo. 3-0 en favor de los del Parque Deportivo Ebro, que toman una dosis importante de moral. Ganó lejos de casa el Hernán Cortés al Balsas, alcanzando de esta manera en la clasificación los primeros a los segundos, a los que igualan a cinco puntos. También llegaban igualados Alcañiz y El Olivar, pero eso se rompió en favor de los turolenses, que supieron dar la vuelta a un marcador desfavorable, para acabar quedándose con una importante victoria.

Grupo 1 Partido de la jornada

STADIUM CASABLANCA 3 - 3 REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza rescata un punto en un trepidante partido. Saltó mejor al tapete el cuadro verderol, que consiguió ponerse en ventaja cuando aún no se había cumplido la primera media hora de juego. El gol, de Carreras, asentó aún más a los locales, que ampliaron la renta a los pocos minutos con un nuevo tanto de Carreras. La primera mitad parecía vista para sentencia, pero Arturo tenía otros planes, anotando el tercero justo después del ecuador. Sin embargo, el cuadro zaragocista no bajó los brazos y metió una marcha más. Aún no se habían cumplido diez minutos cuando Enzo recortó distancias con un gran gol. El tanto espoleó a los zaragocistas que empataron el choque en cuatro minutos de fantasía. Ambos equipos buscaron la victoria en los últimos minutos, pero la balanza no se decantó para ningún lado.

Stadium Casablanca: Lorien, Guerrero, Retornano, Azcón, Bellmunt (Mauleón, 46), Linares, Adrián (Tobajas, 68), Arturo, Carbonel, Santiago y Carreras (Asiain, 75).

Real Zaragoza: Lucas, Daniel (Enzo, 36), Cristian, Esteban, Marcos, Félix (Marco, 36), Bordetas (Isco, 61), Pablo, Laseca (De Miguel 36), Héctor (Santiago, 36) y Jorge.

Árbitro: Fernández Firvida. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 26: Carreras. 2-0, min. 33: Carreras. 3-0, min. 38: Arturo. 3-1, min. 45: Enzo. 3-2, min. 47: Marcos. 3-3, min. 49: Marco.

MONZÓN FB 1 - 7 AMISTAD

Monzón FB: Baringo (Andrés, 36), Perona (Rodrigo, 36), Saura, Jaoi, Joaquín (Aboubakar, 62), Marcos, Wail (Zueras, 45), Álvaro (Ignacio, 45), Fion, Aritz (Laborda, 52) y Miguel (Mauro, 36).

Amistad: Daniel, David (Daniel, 46), Diego, Genaro (Pomed, 50), Iker, Ángel (Martín, 53), Iván, Héctor (Víctor, 58), López, Valiente (Guillermo, 53) (Saúl, 58) y Merino.

Árbitro: Ciprés Chueca. Sin amonestados.

Goles: 0-1, min. 6: Ángel. 0-2, min. 15: Iván. 0-3, min. 29: Iker. 0-4, min. 53: Daniel. 1-4, min. 54: Jaoi. 1-5, min. 58: Daniel. 1-6, min. 62: Daniel. 1-7, min. 69: Pomed.

EFB EJEA 1 - 3 SANTO DOMINGO JUVENTUD

EFB Ejea: Juan (Raúl Pérez, 36), Rodrigo, Teodor, Jorge, Asier, Iker (José Abel, 44), Clemente (Gallizo, 36), Alonso (Álvaro, 36), Villanúa (David Pérez, 57), Daniel y Raúl (Sesma, 44).

Santo Domingo Juventud: Gabriel, Nicolás (Aitor, 47), Garrido, Hugo (Larrea, 50), Lucas, Iguaz, Adrián, Marcos, Andrei, Sola y Martínez.

Árbitro: Martín González. Amonestó a Asier.

Goles: 0-1, min. 21: Iguaz. 1-1, min.24: Teodor. 1-2, min. 29: Sola. 1-3, min. 46: Marcos.

Grupo 2 Partido de la jornada

OLIVER 2 - 0 EFB CALATAYUD

El Oliver se asienta en la primera posición tras vencer al Calatayud. Comenzó intenso el choque entre dos equipos con buen trato de balón. Los azulgranas trataban de llevar el peso del partido, mientras los bilbilitanos buscaban su oportunidad con un juego algo más directo. Los del barrio Oliver abrieron la lata a los diez minutos con un buen remate de Asier. El conjunto visitante cerró líneas y no permitía que los azulgranas llevasen demasiado peligro a la meta de Mirallas. Sin embargo, ya en la segunda mitad iba a aparecer Mario para ampliar la renta y cerrar el resultado.

Oliver: Marcos (Ramírez, 36), Nicolás, Trallero, Acerete (Kristian, 49), Mario, Marc, Daniel (Gabriel, 38), Asier (Adrián, 52), David (Yoel, 49), Álex (Jorge, 58) e Iker (Jiménez, 38).

EFB Calatayud: Mirallas, Aldea, Carlos, Ismael (Villa, 57), Iker, Cócera, Mingotes, Darío, Manuel (Daniel, 60), David (Rubén, 49) y Gallego (Giménez, 60).

Árbitro: Zambrano Palomeque. Amonestó a Daniel, Trallero; Mirallas.

Goles: 1-0, min. 10: Asier. 2-0, min. 55: Mario.

EBRO 0 - 0 HUESCA

Ebro: Chabier, Alexandru, César, Gonzalo, Ariño, Pablo (Álvaro, 46), Jairo, Aarón (Jesús, 55), Sergio, Izan (Edson, 60) y Néstor.

Huesca: Mateo, Oliveros (Acher, 65), Mario, Losfablos, Raluy, Iker, Pablo (Bautista, 65), Poblador (Arturo, 36), Darío (Biarge, 36), Alamañac (Sergio, 65) y Saúl (Quintero, 36).

Árbitro: Francés Aísa. Amonestó a Edson; Darío, Saúl, Poblador, Mario y Biarge. Expulsó con roja directa al visitante Iker (64’).

SAN JOSÉ 0 - 1 STADIUM VENECIA

San José: Jacobo (Quílez, 60), Iker, Sergio, Jaime (Álvaro, 46), Benaque, Estella, Darío (Ortiz, 54), Mario, Terry, De Tomás y Bandia.

Stadium Venecia: Daniel, Sarrato, Óscar, Alberto (Salafranca, 41), Lavilla (Simón, 49), Iker, Luis (Peña, 54), Máñez (Cristian, 62), Suils, Jorge y Colás.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a Iker, Suils y Peña.

Goles: 0-1, min. 33: Óscar.

Grupo 3 Partido de la jornada

ALCAÑIZ 2 - 1 EL OLIVAR

Un aguerrido Alcañiz remonta y se lleva los tres puntos. El balón echó a rodar con ambos equipos bien plantados sobre el terreno de juego. Los zaragozanos trataban de tener más posesión del esférico que su rival, pero no conseguían llegar con peligro al área rival. Sin embargo, justo tras el descanso iba a llegar el tanto que inauguraba el marcador: Lucas remató a la red una buena jugada de los visitantes. Los alcañizanos mejoraron notablemente, hasta el punto de conseguir igualar la contienda a los pocos minutos de juego. El gol mejoró al cuadro local, que remontó el choque con un buen tanto de Guillermo. Los zaragozanos lo intentaron hasta el final, pero el Alcañiz se defendió bien y dejó los puntos en casa.

Alcañiz: Raúl, Pallarés, Santiago, Martín (Losilla, 44), Pitarque (Nicolás, 50), Bielsa (Castilla, 67), Guillermo, Adrián, Aranda (Celma, 44), Iker (Max, 65) y Álex.

El Olivar: Hugo, Mérida, Ramos, Montero (Lucas, 35), Algaba, Puerto (Pablo, 48), Heras, Marcos (Víctor, 58), Rubio (Paul, 36), Alejandro (Calleja, 50) y Andrés (Sarvise, 36).

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Aranda, Santiago, Adrián; Algaba y Heras.

Goles: 0-1, min. 37: Lucas. 1-1, min. 53: Santiago. 2-1, min. 60: Guillermo.

BALSAS PICARRAL 0 - 2 HERNÁN CORTÉS

Balsas Picarral: Hugo (Carnicer, 36), Dalmau (Morote, 46), Rivera (Marwan, 52), Mateo, Jorge, Daniil (Delio, 52), Brian, Álex (Planas, 43), Alejandro, Yago (Ginés, 36) y Nicolás (Juan, 58).

Hernán Cortés: Izan, Álvaro (Ugo, 51), Amine, Ignacio, Daniel, Aiverson, Ángel, Hugo (Diego, 54), Palacios (Hernández, 43), Iván y Nicolás.

Árbitro: Ndong Nvuhar. Amonestó a Mateo y Morote.

Goles: 0-1, min. 24: Ángel. 0-2, min. 50: Amine.

RACING ZARAGOZA 3 - 0 MONTECARLO

Racing Zaragoza: Kiril (Samuel, 36), Iker (Oriol, 37), Puertas, Nicolás (Francés, 60), Daniel, Albero, Manuel (Jorge, 62), Arbizu (Salazar, 69), Iker Vera (Ignacio, 65), Marcos y Gonzalo.

Montecarlo: Adrián, Marín, Antonio, Ramón, Roche, Garcés, Miguel Ángel, Mateo, Dos Santos (Djoucuba, 54), Marco y Héctor (Iker, 62).

Árbitro: Alonso Martínez. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 15: Arbizu. 2-0, min. 32: Gonzalo. 3-0, min. 70: Ignacio.

