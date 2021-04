Cómoda victoria del Real Zaragoza frente al Ebro

Al igual que la semana pasada, solo dos encuentros se jugaron en el grupo primero. El Real Zaragoza pudo con el Ebro, que aguantó más de media hora el resultado inicial en la siempre complicada visita a la Ciudad Deportiva. Los blanquillos continúan una semana más con unos registros impecables. El Oliver aprovechó la visita a Monzón para situarse en segunda posición. Un desplazamiento que se podía antojar cómodo, ya que los montisonenses aún no han ganado, pero que no resultó tan sencillo. Binéfar y San José dejaron su confrontación para este próximo viernes, aprovechando la festividad del día de San Jorge.

El Montecarlo pasó por encima de El Olivar

No hubo muchos cambios en la clasificación del grupo segundo. El líder, el Montecarlo, aplastó a El Olivar (7-0) y sigue una semana más en los más alto de la tabla. El Stadium Casablanca no falló en su desplazamiento a Calatayud, colista de la competición, y se mantiene en la lucha por el liderato. El Huesca consiguió imponer su ley y derrotar a un buen Ejea (1-0).

Jornada sin sobresaltos en el grupo tercero, en el que los tres primeros clasificados demostraron el por qué de su situación. El líder Balsas aprovechó la visita a la capital del torico para hacerse con tres puntos más, en un compromiso que no pudieron sentenciar hasta bien entrada la segunda mitad. El Racing Zaragoza sacaba premio en el Joaquín González y sigue en plena racha positiva desde que perdiera en la jornada inaugural. Un triplete de Guillermo contribuyó a que el Amistad no pasase apenas apuros en la visita que hizo a San Pantaleón el Teruel, saldada con un contundente 5-0 en favor de los rojillos.

Grupo 1 Partido de la jornada

REAL ZARAGOZA 3 EBRO 0

Cómoda victoria del Real Zaragoza ante el Ebro. El partido comenzó con el cuadro blanquillo mandando en la medular y tratando de imponer su juego combinativo. Los minutos pasaban y los locales no conseguían encontrar el gol que tanto buscaban. Sin embargo, Lucas iba a acabar con la igualdad inicial con un buen remate. Tras la reanudación, Liso no tardó ni dos minutos en ampliar la renta de los zaragocistas. El partido parecía sentenciado e Iker puso la puntilla en los últimos instantes con un buen gol.

Real Zaragoza: Javier, Pablo, Carp (Adrián, 70), Conte, Rubén, De Diego (Iker, 40), Víctor, Lucas, Fabrice (Álvaro, 40), Liso (Dos Santos, 59) y Monserrate (Lobato, 59).

Ebro: Diego, Oleg, Víctor, Bielsa (Elvis, 50), Ignacio (Sakho, 70), Escanero (Eder, 64), Adrián, Subías, Wallid, Beltrán (Artigas, 50) y Rubén.

Árbitro: Fernández González. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 33: Lucas. 2-0, min. 42: Liso. 3-0, min. 80: Iker.

MONZÓN FB 0 OLIVER 2

Monzón FB: Neizan, David, Óscar, Daniel, Ferrer, Satué (Nevot, 50), Badía (Oriol, 55) (Alberto, 70), Solano (Guarne, 70), Monteagudo, Mauro y Langarita (Solanilla, 41).

Oliver: Imanol, Badr (Lebrero, 75), Álvaro, Rodrigo, José (César, 77), Palacios (Pau, 53), Casal (Dennis, 41), Esteban, Adrián, Ignacio (Crespo, 62) y Fraile (Mikel, 80).

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Mauro; Rodrigo y Fraile.

Goles: 0-1, min. 46: Ignacio. 0-2, min. 80: Lebrero.

FB BINÉFAR-SAN JOSÉ (Se jugará el 23 de abril a las 11.00)

Grupo 2 Partido de la jornada

MONTECARLO 7 EL OLIVAR 0

El Montecarlo no da opción a El Olivar. Cómodo triunfo de los del barrio de La Paz que comenzó a gestarse en los primeros compases del choque. Igor abrió la lata cuando aún no se había cumplido un cuarto de hora de encuentro. El gol mejoró a los rojillos, que ampliaron la renta siete minutos después con un buen tanto de Del Cerro. El Montecarlo no bajó el ritmo y puso el tercero y el cuarto antes del descanso. Tras la reanudación, los del José Luis Violeta no quitaron el pie del acelerador y cerraron la goleada con tres tantos más.

Montecarlo: Iván, Portero, Alejandro, Igor (Montes, 63), Del Cerro (Alonso, 50), Noé (Héctor, 63), Jorge, Miguel, Abenia (Izquierdo, 41), Hugo y Álex (Solanas, 57).

El Olivar: Daniel, Andaluz, Aranda, Aarón (Uribe, 41) (Zalaya, 46), Pablo (Miguel Ángel, 53), Sergio, Raúl, Alexey, Romanillos, Yago y Aparicio.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Pablo, Aranda y Aparicio.

Goles: 1-0, min. 13: Igor. 2-0, min. 20: Del Cerro. 3-0, min. 28: Noé. 4-0, min. 39: Jorge. 5-0, min. 48: Miguel. 6-0, min. 50: Álex. 7-0, min. 58: Miguel Ángel, en propia puerta.

HUESCA 1 EFB EJEA 0

Huesca: Luis, Lorien, Eloy, Marcos (Moha, 55), Laborda (Iker, 46), Jorge, Ojeda, Fernando (Izan, 46), Javier (Benítez, 46), Francho (Alamañac, 46) y Juan.

EFB Ejea: Miguel, Iker, Daniel, Fernando, Alberto, Carreras (Aznárez, 60), Kirilov, David (Raúl, 79), Álvaro, Luis (Toyas, 60) y Bogdan.

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a Marcos; Alberto.

Goles: 1-0, min. 43: Jorge.

EFB CALATAYUD 1 - 4 STADIUM CASABLANCA

EFB Calatayud: Albarracín (Rodríguez, 64), Taus, Marín (López, 58), Mateo, Darabaneanu (Pinilla, 62), Miralles, García (Giménez, 70), Velu (Benedí, 52), Salido, Navarra y Anadón.

Stadium Casablanca: Villanueva, Sanz, Córdoba, Lázaro (Picot, 56), García, Colas, Hugo (Arguedas, 48), Pablo (Lobera, 56), Iván (Rodríguez, 58), Raúl y Redondo.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a los visitantes Redondo y Arguedas.

Goles: 0-1, min. 27: Raúl; 0-2, min. 32: Colas; 1-2, min. 43: Navarra; 1-3, min. 58: Raúl; 1-4, min. 70: Lobera.

Grupo 3 Partido de la jornada

SANTO DOMINGO JUVENTUD 1 RACING ZARAGOZA 3

El Racing Zaragoza remonta y asalta el Joaquín González. Saltó mejor al verde el cuadro local, que consiguió ponerse en ventaja en los primeros compases del encuentro con un buen tanto de Marco. El Santo Domingo Juventud no sufría demasiado y los minutos pasaban. Así se llegó al descanso, con el cuadro naranja todavía mandando en el electrónico. Tras la reanudación el guion cambió. El Racing Zaragoza saltó con una marcha más y le dio la vuelta al marcador en cuatro minutos de vendaval. Los visitantes, ya por delante en el marcador, pusieron tierra de por medio con un buen gol de Regidor, cerrando así el resultado.

Santo Domingo Juventud: Iker, Pablo (Arturo, 51), Aarón, Marcos, Santiago, Alejandro, Hugo, Marco (Millán, 59), Mario (Morales, 50), Orós y Samper.

Racing Zaragoza: Alejandro, Juan, Andrés (Molinas, 56), Divasson, Regidor (Daniel, 71), Íñigo (Conte, 73), Villarroya (Nicolás, 76), Aladrén (Lorente, 41), Echegoyen, Berdejo e Ignacio (Cajal, 41).

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a Marco; Regidor..

Goles: 1-0, min. 9: Marco. 1-1, min. 47: Daniel. 1-2, min. 49: Villarroya. 1-3, min. 60: Regidor.

AMISTAD 5 TERUEL 0

Amistad: Moisés, Marco (Aarón, 55), Pasamón (Alfonso, 55), Erik, Guillermo (Daniel, 55), Marzal, Diego, Ireneo (Sarroca, 50), Marcos, Gabriel y Kevin (Maza, 45).

Teruel: Fabio, Álvaro, Jorge, Hugo, Ignacio, Lucas, Emilio (Adrián, 50), Christian, Fernando, Alejandro y Corella (Héctor, 47).

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Erik, Daniel; Adrián.

Goles: 1-0,min. 8: Guillermo. 2-0, min. 39: Guillermo. 3-0, min. 43: Kevin. 4-0, min. 47: Diego. 5-0, min. 54: Guillermo.

ATLÉTICO TERUEL 0 BALSAS PICARRAL 4

Atlético Teruel: Aitor, Moliner, Benages (Carlos, 71), Escuder, Torner, Luis (José Antonio, 53), Yeray, Pablo (Casinos, 41) (César, 53), Marcos, Óscar (Unai, 71) y Santiago (Mustafá, 41).

Balsas Picarral: Asier, Francisco (Laborda, 63), Alejandro, Polo (Lorien, 63), Sampietro, Zidane (Owen, 60), David, Diego (Iker, 72), Germán, Pradas y Saúl.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a César; Laborda.

Goles: 0-1, min. 24: Alejandro. 0-2, min. 48: David. 0-3, min. 58: Diego. 0-4, min. 71: Laborda.

