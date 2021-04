Tamarite y Robres se reparten los puntos

TAMARITE 1-1 ROBRES

Tamarite: Salas, Ars, Varilla, Vales, Espinosa, Pol Raluy (Berbegal, 55), Romero (Casals, 46), Guillem (Sales, 68), Edu Cons, Ricky (Balue, 82) y Flo.

Robres: Alejo, Javi Pérez, Pol Blay, Muñoz, Antonio Real (Jiménez, 79), Chárlez (Aísa, 83), Uche (Juan Herrero, 46), Israel, Willy Algaba, Espiérrez y Rey.

Goles: 0-1 min. 16: Chárlez. 1-1 min. 42: Flo.

Árbitro: Haghiac. Amonestó a Varilla, Pol Raluy, Espinosa y Salas, por parte del Tamarite, y a Muñoz, Rey y el técnico, Javier Genovés, por parte del Robres.

Comentario: Tamarite y Robres se repartieron los puntos en La Colomina en un encuentro con oportunidades para ambos. El empate sabe mejor a los amarillos -que se mantienen fuera de los puestos de descenso- que a los arlequinados, que siguen metidos en esa zona y pierden una ocasión de recortar distancias. La primera oportunidad la tuvo el Robres a los diez minutos de encuentro con una falta de Pol, cuyo lanzamiento de marchó fuera. El cuadro visitante se acercaba con peligro al área literana y encontró el premio del 0-1 pasado el cuarto de hora de partido, cuando Chárlez se quedó solo ante Salas para batirle. El Tamarite no era capaz de generar apenas peligro sobre el marco monegrino, mientras que el Robres si estaba cerca del segundo. Sin embargo, lo que llegó antes del descenso fue la igualada gracias a una vaselina de Flo.

En el segundo periodo, los dos equipos tuvieron ocasiones para haberse hecho con la victoria. Primero la tuvo el Tamarite con un remate de Espinosa que se estrelló en el larguero en el minuto 61. A quince del final, Salas sacó una buena mano en una oportunidad amarilla y poco después, los arlequinados tuvieron un disparo de Flo que se fue desviado por poco. En la recta final, hubo minutos de infarto y fue el Tamarite el que tuvo la última, pero no acertó y se tuvo que conformar con un punto.

CARIÑENA 2-0 ALMUDÉVAR: El Cariñena logra una importante victoria ante el Almudévar

Cariñena: Ortiz, Marín, Ventura, López, Monge, Barriendos, Lázaro (Castilla, 64), Abreu (Alcántara, 76), Marzo, Balde y Cortés.

Almudévar: Arbe, Gumiel, Lizarbe, Ainoza, Bailo (Ballester, 16), Martínez, Marqués, Ruíz (Avellanas, 85), Salcedo, Kamé y Puente (Hernández, 71).

Goles: 1-0, min 31: Abreu. 2-0, min 71: Barriendos.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Lázaro, Bernal, Monge; Ruiz, Justes, Puente, Martín y Gallego.

Comentario: El Cariñena se impuso al Almudévar en La Platera en un encuentro donde los dos conjuntos dominaron determinadas fases del juego, aunque el gran protagonista fue el aire, que condicionó notablemente el desarrollo del encuentro. El Cariñena estuvo mejor en los primeros minutos, con el viento en contra y, fruto de ello, en una acción individual Abreu abrió el marcador con una buena maniobra personal. Hasta el descanso, no hubo ocasiones de gol claras. En el segundo tiempo, el Almudévar se hizo con el control del esférico aunque tuvo dificultades para generar peligro, debido a que el aire estuvo en su contra. Los de José Carlos Gallego dominaron, pero el Cariñena, bien replegado, no dio opciones para encajar. Barriendos puso el segundo de los locales. En los últimos minutos, en una jugada entre Castilla y el propio Barriendos al contragolpe pudieron anotar el tercero.

VALDEFIERRO 1-2 ÉPILA: El Épila controla en Valdefierro

Valdefierro: Rosado, Bernal (Sainz, 82), Roncea, Keinel (Urquizo, 70), Carlos, Muñoz (García, 82), Cardiel, Sanz (Sánchez, 70), Gazzoni, Refusta (Isern, 70) y Marín.

Épila: Borja, González (Esteire, 84), Garrido, Gil, Rupérez, Berdún (Redondo, 74), Valero, Luis Costa (Falo, 74), Roncal, Marcos (Chafiq, 74) y Hamza (Sima, 90).

Goles: 0-1, min. 6: Luis Costa; 0-2, min. 41: Roncal; 1-2, min. 86: Urquizo.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó al local Refusta; y a los visitantes Berdún y Roncal.

Comentario: Victoria de mérito del Épila frente al Valdefierro. Los visitantes saltaron al verde con ganas de imponer su fútbol. Los de Luis Leal se pusieron por delante con un tanto de penalti de Luis Costa. El atacante no perdonó desde los once metros y puso en ventaja muy pronto a los suyos. El gol despertó al Valdefierro, que trató de meterse en el partido a base de juego directo. Sin embargo, los visitantes no sufrían demasiado y se encontraban cómodos defendiendo los balones colgados. Roncal, al filo del descanso, amplió la renta para el Épila, asestando un mazazo a los azulones del que sería complicado reponerse. Tras la reanudación, el cuadro zaragozano saltó con ganas de llevar el peso del partido, pero no conseguían trenzar jugadas de peligro. En los minutos finales, Urquizo consiguió poner emoción al choque con un buen tanto, pero los de Yvo Serrano no consiguieron rescatar puntos y vieron como el Épila se aproximaba a la salvación con su victoria.

MONZÓN 2-0 VILLANUEVA: Samitier, decisivo

Monzón: Claver, Campo, Carrera, Vieira, Sellán (Samitier, 15), Mesa (Carrasco, 66), Puyer (García, 75), Rausell (Solanilla, 75), Domingo, García y Díaz (Llopis, 66).

Villanueva: Lairla, Ballarín, Vidal, Laguarta (Corellano, 71), Peralta (Orús, 54), Zumeta, Lafuente (Gonzalo, 71), Prat (Alcaine, 46), Ligorred, Cebrián, Abad (Concha, 46).

Goles: 1-0 min. 36: Samitier, 2-0 min. 70: Samitier.

Árbitro: Gimeno Otal. Amarilla a Díaz, Puyer; Zumeta.

Comentario: El Atlético Monzón se impuso al Villanueva, al que deja penúltimo, y se coloca en lo más alto del grupo por la permanencia, con tres puntos de ventaja sobre el quinto. Por su parte, los visitantes se quedan ya a once puntos de los puestos de salvación. El partido no comenzó bien para los rojiblancos, que a los diez minutos vieron como se lesionó Petro, quien fue objetivo de un posible penalti. Le sustituyó Raúl Samitier, el juvenil que a la postre será decisivo. El delantero y Iago Díaz fueron los dos hombres más destacados junto al veterano Marcio, quien comandó el juego local.

El Monzón tenía más el balón, pero no podía superar a un rival que apenas dejó espacios. Tuvo que ser una acción de carambola la que rompiera la igualdad. En una jugada a pelota parada y tras dos rechaces, Samitier cogió el tercero para abrir la lata. Los jugadores del Villanueva apretaron bien en una segunda parte en la que salieron como leones en busca del empate y gozaron de acercamientos para lograrlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los visitantes fueron acusando el esfuerzo y los rojiblancos empezaron a aprovechar los espacios que dejaba su rival para generar ocasiones de peligro. A veinte minutos del final, fruto de esas oportunidades locales, llegó la sentencia, de nuevo por medio de Samitier. El punta se pegó un carrerón para llegar hasta el área del Villanueva y ahí estableció el 2-0 que deja a los suyos en una buena posición.

