El San Lorenzo saca petróleo de su visita a la Peña Ferranca

PEÑA FERRANCA 1-2 SAN LORENZO

Peña Ferranca: Abel, Broto (Ñama, 58), Nacho (Dani, 37), Salva, Cristian (Buil, 46), Castillo, Willy (Domper, 73), Arroyos, Nano (Aitor, 46), Pepe y Rausell.

San Lorenzo: López, Borau, Octavio (Casado, 70), Martínez (Alonso, 73) (Gracia, 82), Estallo (García, 58), Mairal, Aitor, Acobi (Arnal, 75), Mirallas, Yawu y Juste.

Árbitro: Zueras Bellosta. Amonestó a Cristian; Octavio, Acobi, Borau y Mirallas. Expulsó a Abel en el 35'.

Goles: 0-1, min. 3: Aitor. 0-2, min. 68: Aitor. 1-2, min. 80: Rausell.

Comentario: Dos goles del ex rojiblanco Aitor decidieron el encuentro y la victoria de San Lorenzo ante Ferranca Tella cuya alineación estuvo muy condicionada por las bajas que sirvieron para dar entrada hasta cinco juveniles, entre ellos Ñama que debutó en la categoría donde lo hicieron con antelación Abel, Buil, Broto y Domper. La derrota mínima es consecuencia del mal encuentro de los locales frente a un equipo que fue superior, con ocasiones muy claras para dejarlo resuelto en la primera parte. Aitor acertó en la primera jugada, tras un penalti que erró Gil y remató Aitor. Los locales jugaron diezmados desde el 35' por expulsión directa del meta Abel por derribó a Aitor fuera del área. En la primera parte el San Lorenzo marcó el ritmo desde el comienzo y frente a sus claras ocasiones Ferranca se fue a vestuarios sin crear peligro. En la segunda mitad, mejoró algo el juego de los locales y Ñama tuvo la primera ocasión clara en el 60', aunque la efectividad visitante se notó con el segundo gol de Aitor en su regreso al Municipal. A falta de diez minutos Rausell acortó distancias y los ferranqueros tuvieron opciones para conseguir el empate en acciones a balón parado, pero no acertaron y el San Lorenzo sumó los tres puntos.

PEÑAS OSCENSES 0-1 TARDIENTA

Peñas Oscenses Gaypu: Borja, Nacho, Albe, Lasaosa, Asín (Íñigo, 75), Buil (Iván, 71), Puértolas (Chabi, 85), Víctor (Alberto, 60), Torrecilla, Jaime (Soufiane, 46) y Diego.

Tardienta: Carlos, Bombin, Perales (Hernández, 57), Murillo, Okon, Lorente, Pellicer (Gómez, 66), Serrano (Rodrigo, 72), Figueras (Abdallahi, 76), Monge y Rami (Estudillo, 87).

Gol: 0-1, min. 13: Rami.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Lasaosa, Buil, Alberto, Víctor, Jaime Gracia y Murillo.

Comentario: El Tardienta se llevó los tres puntos de su visita al Peñas Oscenses para desempatar entre ambos en lo que a puntos se refiere y ponerse como uno de los colíderes. El de ayer fue un partido reñido en todo momento con muchas ocasiones para el conjunto visitante y pocas para el local en la primera parte, en la que el Tardienta se puso por delante con un tempranero gol de Rami en los primeros compases del partido y pudo aumentar distancias antes del descanso para dejar el partido visto para sentencia pero les faltó acierto. En la segunda parte, el conjunto local llegó con un poco más de claridad, pero les faltó determinación en los metros finales. Los locales reclamaron un penalti en los últimos minutos del partido que el colegiado no señaló y se fueron de vacío a costa de un Tardienta que sumó tres puntos muy importantes para sus intereses.

BIESCAS 1-0 MEQUINENZA

Biescas: Oliván, Jorge (Granada, 58), Ricardo (Marín, 82), Estella (Aso, 58), Estarreado, Lardíes, Osanz, Fañanás, Paúles (Miguel, 78), Dylan y Daniel (Aniés, 67).

Mequinenza: Djiby, Dueso, Sedeño (Aarón, 75), Vara (Soler, 46), Joel (Aldabó, 78), Usón, Bernal, Hoyo (Barberán, 46), Toni (Jairo, 62), Ariño y Mansilla.

Goles: 1-0, min. 79: Lardiés.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Estarreado, Estella, Jorge; Dueso, Barberán, Usón y Aldabó.

Comentario: Emocionante encuentro entre la UD Biescas y el Mequinenza con un justo resultado que pudo ser más abultado, sobre todo por las ocasiones creadas por el equipo local en la segunda mitad. Inicialmente el juego estuvo equilibrado, sin crear un juego excesivo por parte de ninguno de los dos equipos. A partir del minuto 30, subió el ritmo de juego y ambos conjuntos contaron con buenas opciones para inaugurar el marcador. Destacan, por parte del cuadro local, varios tiros de Fañanás y Dylan, que Djiby evitó que tocaran las mallas. Por parte visitante, en el 35, Toni no consiguió abrir la lata gracias a la buena actuación de Oliván. Se llegó con la igualdad al descanso. El inicio de la segunda mitad fue un acoso constante, por parte del Biescas, a la portería visitante. Varios remates de Dylan y Fañanás pudieron haber llegado al fondo de la red, pero no les acompañó la fortuna. Los locales realizaron mejores jugadas y llevaron el ritmo del encuentro, pero seguían sin dar su fruto. En el 79, el tiro a balón parado de Osanz fue rechazado por el guardameta, recogiéndolo Miguel, que cruzó el esférico consiguiendo el 1-0. En la siguiente jugada, el Mequinenza perdonó el empate. Ambos equipos gozaron de ocasiones, pero el marcador ya no se movió.