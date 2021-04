El Ejea se lleva en Barakaldo la primera de sus ocho finales por la permanencia

Un gol de Rubén Garcés en el último segundo, le dio los tres primeros puntos al Ejea en esta carrera contra el crono para salvarse.

La trascendencia de lo que había en juego no pareció pesarle a los pupilos de Javi Moreno, que salieron con las ideas muy claras al césped de Lasesarre, conducidos por un Carlos Vicente, que tuvo voz y voto en casi todas las llegadas peligrosas. Un servicio suyo no pudo ser aprovechado por Segovia, al no contactar con el balón por muy poco. Iba a ser el anticipo del primer gol, materializado por Carracedo, que a placer, no desperdiciaba una asistencia de Carlos Vicente, que se había escapado en velocidad, aprovechando una mala cesión de un defensor gualdinegro.

Las cosas se ponían de cara, y todavía pudieron hacerlo mucho más, si el Ejea hubiera podido hacer el segundo tanto en algunas de sus claras aproximaciones. A Segovia le anulaban un tiro en el área pequeña por falta previa y de nuevo uno de los gemelos Vicente sembraba el pánico, obligando a despejar a la zaga vizcaína y posteriormente no enganchando el cuero de primeras.

El Barakaldo, que apenas si se había pronunciado en ataque, iba a empatar gracias a una jugada de estrategia. Un saque de esquina botado en corto por Pitu hacia Seguín, que después de caracolear, soltaba un disparo muy potente, ante el que Miguel no podía hacer nada por detenerlo. Poco premio para la labor hecha por los ejeanos en los 45 minutos iniciales.

Se quedó en vestuarios Mirambel, tocado, entrando en su lugar Rubén Garcés, que a la larga sería el protagonista principal de la victoria. Volvió a la carga el Ejea con una intentona de Marrufo, sin mayores consecuencias. Las fuerzas se equilibraban, conforme el cansancio empezaba a hacer mella en los protagonistas, aunque los cincovilleses rozaron el ponerse otra vez por delante, cuando a Carracedo no le faltó mucho para confirmar el 1-2.

El duelo se tornó en más emocionante que de calidad, pero en los últimos minutos el Ejea iba a apretar, y se encontraría con un premio inesperado por el instante en el que llegó. Salinas, y sobre todo Brian, en una posición cercana al meta, aunque algo escorada, pudieron hacer lo que conseguiría Rubén Garcés literalmente en el último instante, al rematar en el segundo palo un centro que se había envenenado.

Ficha técnica:

Barakaldo: Oleaga, Picón, Carles Marc, Obolskii, Pitu (Txaber, 87), Seguín (Bengoetxea, 87), Gándara, Estrada, Urkiza (Markel, 80), Santana y Ribeiro (Goñi, 80).

Ejea: Miguel, Lolo, Chechu, Mirambel (Rubén Garcés, 46), Marrufo, Moustapha, Javi Álamo (Salinas, 70), Nahuel, Carracedo, Segovia (Brian, 82) y Carlos Vicente.

Goles: 0-1, min. 12: Carracedo. 1-1, min. 38: Seguín. 1-2, min. 94: Rubén Garcés.

Árbitro: Varón Aceitón (Comité balear). Amonestó a los locales Seguín y Pitu y a los visitantes Javi Álamo, Moustapha, Nahuel, Carracedo, Salinas y Chechu.