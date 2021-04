El Sariñena y el Monzón no encuentran la fórmula del gol

Partido de la jornada: SARIÑENA 0-0 MONZÓN.

El encuentro comenzó con los típicos minutos de tanteo y con el Sariñena lanzando los primeros avisos, aunque sin excesivos apuros para Chavo. El primero, con un disparo muy alto de Cotoño y el segundo, en una entrada de Ferrer por banda, cuyo pase atrás atrapó el meta visitante sin problemas. Quien sí tuvo que emplearse a fondo fue el cancerbero local, Chavo, en el 9'. Tras una pérdida de Cotoño, Petro puso un centro desde la derecha al segundo palo, Llopis la dejó de cabeza y el remate de Solanilla, centrado, lo tuvo que despejar el portero monegrino. Los locales tuvieron más balón aunque sin encontrar espacios en campo rival, mientras que el Monzón se lanzó más directo en busca del área rival cuando recuperaba. Los monegrinos cometieron numerosas imprecisiones en el centro del campo que los visitantes aprovecharon para acercase al área rival, pero no culminaron sus ataques. El reloj corría sin que ninguno de los dos contendientes pudiera poner a prueba a los porteros. Javito atajó con facilidad un flojo disparo de Llopis y Mercadal ejecutó un lanzamiento muy desviado. Diego Gómez se vio obligado a realizar su primera sustitución antes de la media hora por la lesión de David Martínez. Le suplió Edu Vicente, quien, en su primera intervención, cazó un balón suelto en el área y lo mandó por encima del larguero. Conforme se acercaba el descanso, no había un dominador claro y nadie era capaz de hacerse con el control y generar ocasiones de gol. El Monzón pidió dos penaltis en la misma acción, en el 38', sobre Solanilla y Carrera, pero Gómez Mur ordenó que el juego continuara. En la recta final del primer tiempo, Almerge cortó un envío a Petro en el área pequeña y en la contra, Domi tuvo que derribar a Ferrer en la frontal del área. La falta la lanzó Fonsi y la pelota se marchó fuera rozando el palo.

La igualdad fue la nota dominante de un choque que pudo ganar cualquiera

En la reanudación, el Sariñena empezó algo mejor. En los primeros cinco minutos, Chavo despejó con apuros un centro de Mercadal y los monegrinos pidieron penalti por mano en el área mediocinqueña. Sin embargo, el Monzón revirtió la tendencia y tuvo aproximaciones que inquietaron a la zaga rival, con un disparo de Ramón García en un córner que se marchó fuera por poco y una jugada de Iago Díaz en el área, a quien un defensa le arrebató la pelota cuando buscó un recorte. Respondió el cuadro monegrino con un centro de Villalba al que no llegó Ferrer por centímetros. Tras un disparo desviado de Petro, que se precipitó en una contra, se inició una fase de igualdad, con los dos equipos creando sensación de peligro solo en acciones de estrategia. El Monzón encaró algo mejor el tramo final, aunque los dos equipos notaban la carga tras más de 75 minutos de juego. Ramón volvió a probarlo desde lejos sin fortuna después de una buena maniobra de Rausell en el centro del campo y Petro no acertó a controlar el cuero en el área para quedarse en el mano a mano. En la recta final, se produjeron muchos duelos y choques. Los visitantes tuvieron los últimos acercamientos con dos faltas colgadas al área en el tiempo de añadido, pero la defensa local consiguió alejar el peligro para sellar el empate.

Sariñena: Rincón, Mercadal, Martínez (Edu Vicente, 30), Cota (Navarro, 75), Ambroj (Villellas, 65), Tapia, López, Villalba (Huerva, 75), Almerge, Juan y Ferrer (Murillo, 65).

Monzón: Claver, Campo, Carrera, Petro (Samitier, 81), Rausell, Solanilla (Vieira, 69), Domingo, Ramón, Iago (Malo, 75), Christian y Llopis.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Mercadal, Navarro, Tapia, Albajara y Domingo.

ROBRES 2-0 FRAGA: El Robres supera al Fraga para mirar hacia arriba.

Robres: Alejo, Javi Pérez, Carcasona (Herrero, 46), Pol Blay, Cabrero (Aísa, 77), Charlez (Luis JIménez, 84), Uche, Israel, Antonio Real (Lizer, 85), Willi, Fidel.

Fraga: Marc, Sergio García, Genis, Pirla, Castilla, Puch, Quibus (David, 70), Sasha, Aldabó, Leo y Lamin.

Goles: 1-0, min. 54: Antonio Real. 2-0, min. 78: Willy.

Árbitro: Gherghiceanu. Amonestó a Pirla, Leo, Aldabó y Castilla.

Comentario: El Robres se impuso merecidamente al Fraga y vuelve a dar otro paso en la carrera por la permanencia. Con una defensa muy segura y un excepcional Cabrero en la creación, el Robres llevó el peso del partido, mientras que el Fraga buscó la contra. Los locales tuvieron ocasiones claras desde el inicio. Carcasona no llegó en la raya a un gran balón de Charlez y poco después Antonio Real tuvo un disparo a bocajarro que tapó muy bien el cancerbero Marc. El Fraga reaccionó en el control del medio campo, aunque apenas disparo con peligro. Tras el receso, el encuentro continuó con control del Robres y lucha arriba del Fraga. El primer tanto local lo consiguió Antonio Real de duro disparo tras dejada de cabeza de Cabrero. El encuentro entró en una fase de monotonía, que trataron de variar los cambios. Y cerró el partido Willi con un golazo desde la linea de tres cuartos que en parábola superó a Marc. Hasta el final hubo intentos en vano del Fraga por acortar distancias y un magnífico esfuerzo colectivo de los locales.

VILLANUEVA 3-2 TAMARITE: El Villanueva suma tres puntos ante el Tamarite para engancharse a la salvación.

Villanueva: Lázaro, Ballarín, Vidal, Laguarta, Peralta, Ligorred, Lafuete, Prat (Lahuerta, 77), Ros Concha, Cebrián y Abad (Zumeta, 55).

Tamarite: Salas, Ars, Varilla, Alexis, Casals (Cons, 65), Romero (Joel, 82), Balué, Porta, Bernadó (Pol, 55), Ciruela (Pau, 82) y Flo.

Goles: 0-1, min. 9: Alexis. 1-1, min. 23: Peralta. 1-2, min. 41: Varilla. 2-2, min. 51: Laguarta. 3-2, min. 57: Ligorred, de penalti.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Ars y Balue.

Comentario: El Tamarite cedió de forma amarga en Villanueva, donde pudo ganar y sufrió un par de decisiones polémicas. Empezaron muy bien los literanos, tuvieron ocasiones claras y Alexis adelantó pronto a su equipo, que pudo incrementar la renta en un tiro al palo de Guillem. El Villanueva reaccionó e igualó, pero Varilla de cabeza volvió a adelantar al Tamarite. Tras el descanso igualó el Villanueva y el Tamarite trató de apretar en busca de unos puntos que necesitaba, pero se encontró con un penalti en contra por una mano en el área que aprovechó el Villanueva por medio de Ligorred para adelantarse en el marcador. Ya cerca del final, el equipo literano anotó un gol que fue anulado por fuera de juego de forma muy polémica y protestada por la escuadra oscense.

SABIÑÁNIGO 1-1 CARIÑENA: El Sabiñánigo y el Cariñena suman un empate insuficiente para ambos.

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Alcoba, Villar, Grasa, Blasco (Villalba, 84), Gracia (Echevarria, 74), Ortiz, Ferruz, Herranz y Cabrero.

Cariñena: David, Marín (Ibáñez, 70), Ventura, Alejandro, Monge, Gomes, Barriendos, Sow (Lázaro, 46) (Alcántara, 81), Abreu (Castilla, 73), Ibra y Raúl (Utrilla, 81).

Goles: 1-0, min. 18: Ortiz. 1-1, min. 59: Ibra.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Gracia, Alcoba; Gomes, Monge e Ibra.

Comentario: El Sabiñánigo buscó la victoria desde el primer instante consciente de la necesidad inminente de sumar puntos. Jugó un buen primer tiempo y en el 18', Ortiz inauguró el marcador. Un balón puesto a la espalda de la defensa que aprovechó el jugador local para rematar de cabeza y abrir el marcador. El Cariñena continuó replegado en campo propio a pesar de ir por debajo en el marcador y trataron de crear peligro a la contra, pero no lograron acercarse demasiado a la portería de Pérez en los primeros 45 minutos. El Sabi sí merodeó pero no ofreció ningún peligro. En el segundo acto, Ibra, en el 58', a la salida de un córner y de cabeza, consiguió el empate en la primera llegada del Cariñena. A partir de aquí, el partido se volvió loco. No por jugadas de peligro sino porque los equipos intentaron defender más que atacar. El Sabiñánigo bajó su tono de ritmo. Se le vio falto de ideas y, aún así, Ortiz y Blasco tuvieron ocasiones de marcar pero no fueron capaces de terminar la jugada. El partido fue muriendo, el Cariñena se envalentonó y el Sabiñánigo tuvo que pasar por algún apuro para finalmente conseguir un empate que no le lleva a ningún sitio.

ALMUDÉVAR 2-0 VALDEFIERRO: El Almudévar ratifica su mejor momento del año venciendo al Valdefierro.

Almudévar: Siro, Gumiel, Luisja, Álex (Moreno, 30), Ainoza, Nacho (Avellanas, 75), Marqués (Tambo, 71), Aldair (Jabat, 71), Salcedo, Noah y Puente.

Valdefierro: Rosado, Bernal, Molina, Lorente (Sanz, 65), Muñoz, Cardiel (Roldán, 80), Aja, Gazzoni, Marín, Sánchez (Refusta, 80) y Keinel (Roncea, 65).

Goles: 1-0, min. 54: Moreno. 2-0, min. 67: Aldair.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Aldair y a Lorente.

Comentario: El Almudévar se encuentra en muy buena dinámica, en el mejor momento de la temporada, cuando está jugando la fase de permanencia en 3ª División. El Valdefierro fue un equipo al que costó ganar, tácticamente bien situado en el campo, físicamente muy agresivo y buscando los contraataques con mucha velocidad. Fue el equipo zaragozano el que comenzó más fuerte, en busca de un gol tempranero. En el 19', Marqués tuvo la oportunidad de inaugurar el marcador desde los 11 metros pero Rosado, guardameta visitante, detuvo la pena máxima para mantener la igualdad en el marcador. Se llegó al descanso del choque sin ocasiones para ninguno y mucha igualdad. Tras el intermedio, saltó con muchas ganas el Almudévar en busca del gol, y así en el 52', tras una buena internada de Aldair por banda, puso un gran centro para que Pablo Moreno pusiera por delante a su equipo. Pocos minutos después el conjunto amarillo puso el segundo tras una escapada de Aldair que se fue en velocidad y marcó a placer, poniendo el partido cuesta arriba para el Valdefierro, que intentó acercarse en el marcador hasta el final pero los locales realizaron un gran esfuerzo defensivo para mantener la portería a cero.