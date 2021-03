El Robres se acerca a la permanencia tras golear al Valdefierro

VALDEFIERRO 1-4 ROBRES: La efectividad del Robres sentencia al Valdefierro.

La efectividad del Robres de cara a puerta impidió que el Valdefierro puntuara en la primera jornada del playoff de descenso. Nada más empezar el partido, Isern realizó un disparo lejano que impactó contra el larguero, pero el ataque local no consiguió transformar la segunda jugada. El Robres, por su parte, no tardó en aprovechar sus ocasiones, adelantándose en el minuto seis en una jugada por banda que materializó Muñoz. Al poco rato, la defensa local defendió mal un saque de banda, facilitando que Fidel hiciera el segundo para los visitantes. Un gol en propia de Amigot permitió que el Valdefierro recortara distancias, pero al filo del descanso Cabrero volvió a poner tierra de por medio. Una vez reanudado el juego, los locales empezaron a generar peligro con el fin de reducir la diferencia, estando cerca el dos a tres en un cabezazo de Diego, pero en el minuto 66 Chárlez acabó de dejar sentenciado el encuentro.

El Robres no dio opción al Valdefierro

Valdefierro: Artero, Keinel (Cardiel, 66), Lorente, Bernal, Muñoz, Roncea, Gazzoni, Isern (Sainz, 66), Diego (Roldán, 66) y Marín.

Robres: Amigot, Pérez, Carcasona (Juan, 73), Muñoz, Uche, Israel, Willy, Chárlez, Espiérrez, Cabrero (Real, 73)y Fidel (Aísa, 46).

Goles: 0-1, min. 6: Muñoz. 0-2, min. 9: Fidel. 1-2, min. Amigot, en propia meta. 1-3, min. 44: Cabrero. 1-4, min. 66: Chárlez.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a los locales Lorente, Gazzoni, Marín y Diego.

TAMARITE 0 - 3 ALMUDÉVAR: el Almudévar escala a costa del Tamarite

Tamarite: Salas, Ars, Varila, Vales, Espinosa, Raluy, Romero (Ricky, 65), Berbegal (Casals, 69), Balue (Pau, 46), Guillem y Flo.

Almudévar: Siro, Gumiel, Lizarbe, Álex García, Ainoza, Ignacio Martínez (Moreno, 68), Marqués (Tambo, 76), Aldair, Salcedo (Ballester, 78), Noah y Puente.

Goles: 0-1, min. 59: Salcedo. 0-2, min.73: Salcedo. 0-3, min. 89: Aldair.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Ars, Vales y Varilla; Alejandro, Salcedo y Ainoza.

Comentario: El Almudévar se llevó los tres puntos de su visita al Tamarite en un partido en el que los visitantes aprovecharon sus ocasiones. Los arlequinados tuvieron las primeras oportunidades por medio de Romero, Espinosa y Balue, mientras que de los amarillos avisó Aldair. El Almudévar apretó en la recta final del primer tiempo y Salas le privó al mismo Aldair de hacer el cero a uno. En el segundo acto, el cuadro visitante comenzó teniendo algo más el balón y se adelantó en el minuto 59 por medio de Salcedo. Salas evitó en la siguiente acción el segundo y Espinosa tuvo una opción clarísima para igualar el marcador, pero no acertó. También pudo empatar Pau al cabecear fuera un centro de Guillem, pero lo que llegó fue el cero a dos de Salcedo que hundía a un Tamarite que lo intentaba pero no era capaz de hacer gol. Los arlequinados se lanzaron en busca del tanto que le volviera a meter en el partido y Casals fue el que más cerca estuvo de lograrlo con un disparo cruzado que golpeó en el poste. Sin embargo, los locales no pudieron ver portería y sí lo hizo el Almudévar en la recta final, cuando sentenció por medio de Aldair.

CARIÑENA 2-2 VILLANUEVA: Ventura se convierte en el protagonista inesperado

Cariñena: Ortiz, Utrilla (López, 46), Marín (Lázaro, 60), Ventura, Monge, Gomes, Alcántara, Barriendos, Sow, Abreu y Balde (Ibáñez, 72).

Villanueva: Lairla, Vidal, Laguarta, Peralta (Abad, 81), Ligorred, Lafuente, Zumeta (Ballarín, 66), Alcaine, Prat, González (Orús, 66) y Cebrián.

Goles: 0-1 min. 52: Ligorred, 1-1 min. 73: Lázaro, 2-1 min. 79: Ventura, 2-2 min. 92: Ventura, en propia meta.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Gomes, Sow, Monge; Ligorred y Alcaine (2), expulsado en el minuto 49.

Comentario: El Villanueva logró rescatar un punto de mérito en el campo de La Platera de Cariñena, sobre todo teniendo en cuenta que jugó más de 40 minutos en inferioridad numérica. La primera parte estuvo marcada por un fútbol soso, con balones de lado a lado sin que hubiera ningún dominador de la situación. El Cariñena trató de imponer su ritmo, ante un Villanueva que supo tejer una telaraña de hombres atrás que frustraron las opciones locales. Al poco de empezar la segunda parte, Alcaine vio la segunda cartulina amarilla tras derribar a un contrario, en una acción que fue protestada por los visitantes. Cuando peor pintaban las cosas, los visitantes lograron sacar fuerzas de flaqueza y de este modo Ligorred se sirvió de otra dudosa acción para transformar el 0-1 en un lanzamiento de penalti. Con uno menos y marcador favorable, el Villanueva se encerró tratando de que pasaran los minutos, pero los locales reaccionaron y su mayor despliegue físico les permitió insistir e insistir hasta que Lázaro logró el empate después de una gran acción individual y un tiro seco desde la frontal del área. Poco después, en una acción embarullada, Ventura anotó el 2-1 que puso todo de cara para el Cariñena. Precisamente, Ventura se convirtió en el protagonista del tramo final. Después de haber puesto a su equipo por delante, el infortunio se cebó contra él y en su intento de cortar un pase se terminó introduciendo el balón en su propia portería en el tiempo de prolongación.

FRAGA 0 - 2 ÉPILA: Costa deja muy tocado al Fraga

Fraga: Puigvert, Sasha, Castilla, Marcel, Genis, Nico, Cabistañ (Guillem, 59), Alexis (David, 71), Leo, Lamín y Taberner (Pirla, 59).

Épila: Moreno, Garrido, Gil, Rupérez, Alejandro (Esteire, 75), Berdún, Valero, Roncal, Costa (Falo, 70), Marcos (Obere, 70) y Hamza.

Goles: 0-1, min. 31: Costa; 0-2, min. 56: Hamza.

Árbitro: Pérez Navarro. Amonestó a los locales Cabistañ, Castilla y Marcel; y a los visitantes Gil y Valero.

El Fraga tuvo una puesta en escena brillante. Quiso el balón, lo tuvo y lo movió con paciencia y criterio ante un Épila que se atrincheró atrás a esperar mejores vientos. Su nave bien pudo naufragar ante las baterías de un Fraga ambicioso y con espacios a la espalda de una zaga lenta en las bandas. Por ahí entró Leo para estrellar un centro-chut en el larguero y también encontró Alexis autopistas para enviar varios centros con peligro al área. Taberner cazó un balón en el vértice del área, pero su remate, que buscaba la escuadra, lo sacó a córner Moreno, en una espectacular intervención. Todo eso en apenas veinte minutos, en los que el Épila ni respiró más allá del centro del campo. Se despertó el cuadro zaragozano y Berdún obligó a Puigvert a lucirse en un disparo a media altura. Seguía dominando el Fraga, pero ya sin tanta presencia en área, y a la media hora llegó la primera puya de picador. Un balón a la espalda de Castilla que dudó al rechazar de cabeza y no tuvo más remedio que agarrar a Hamza, cuando encaraba a Puigvert. El penalti lo transformó Costa que, desde que dejó el Fraga, no falta a su cita con el gol cuando visita La Estacada. Costa aprovechó una mala salida de balón, para enviar un pase mortal al interior del área que no desaprovechó Hamza.

El Fraga tuvo su ocasión para meterse en el partido. Nico le sacó un penalti a Gil. Llegó antes al balón y Gil le derribó en el área. A falta de César, Alexis la pidió, pero el Fraga anda reñido este año con los penaltis. Engañó bien al portero, pero el balón se fue fuera. Sasha dibujó la jugada del partido, con un túnel, dos cambios de ritmo y un potente tiro desde la frontal que se topó otra vez con el palo. Quedaba un cuarto de hora y Lamín lo volvió a probar con una vaselina lejana que esta vez no le acompañó. No hubo tiempo para más y el Épila sumó tres puntos de oro.

