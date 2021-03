El Real Zaragoza cadete doblega al Binéfar con una goleada y se consolida como líder

En esta tercera jornada de la División de Honor Cadete comienzan a apreciarse los favoritos dentro de cada grupo, aunque todo sigue abierto de cara a las próximas jornadas.

El Real Zaragoza, en el uno, se consolida como el mejor equipo de la categoría y el único que ha logrado el pleno de victorias. Similar ocurre en el dos, con un Montecarlo intratable que se sitúa como primero con nueve puntos, a gran distancia de su más inmediato perseguidor. Sin embargo, la tónica general cambia en el grupo tres, donde los equipos de cabeza están empatados a puntos, aunque en el caso del Balsas Picarral con un partido menos disputado.

En esta jornada no ha tenido en el grupo uno suerte ni el Alcañiz ni el Monzón, que no han conseguido sumar sus primeros tres puntos. Lo mimo le ha sucedido al Calatayud ante el Ejea, que suma sus primeros tres puntos de la temporada en el grupo dos. Finalmente, en el grupo tres, el Teruel buscará en su próximo encuentro los tres puntos tras dos jornadas donde no ha encontrado suerte.

Grupo 1

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 5-0 FB BINÉFAR

El Real Zaragoza se impuso con claridad al Binéfar en la Ciudad Deportiva este sábado por (5-0), que le consolida en lo más alto de la clasificación tras estas tres primeras jornadas. Los blanquillos llevaron el peso del encuentro, con posesiones de balón que se transformaron en el primer gol del encuentro cuando se superaban los diez minutos. Los locales no bajaron el ritmo y antes de la media hora ampliaron distancias con los goles de Victor, que conseguía el doblete, y Monserrate, respectivamente. En la segunda mitad, el dominio local se prolongó y se tradujo en dos goleas más, los de Olmos y de Diego.

Real Zaragoza: Nicolás, Conte, De Diego, Álvaro, Víctor, Lobato, Ian (Rubén, 53), Adrián (Valentín, 61), Fabrice (Olmos, 45), Dos Santos (Liso, 45) y Monserrate (Navascués, 53).

FB Binéfar: Enric (Tiago, 45), Pau (Mario, 45), Juan, Isaac, Sergio, Óscar (Amín, 50), Lacambra, Roberto, Cabezas (Almerge, 50), César (Pueyo, 45) y Jorge.

Árbitro: Magdalena Muñoz. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 11: Víctor. 2-0, min. 21: Víctor. 3-0, min. 32: Monserrate. 4-0, min. 52: Olmos. 5-0, min. 64: De Diego.

MONZÓN FB 2-2 SAN JOSÉ

Monzón FB: Dragomir, Fraguet (Suelves, 70), Óscar, Daniel, Ferrer, Solanilla (Guarne, 70), Satué, Badía, Monteagudo (Langarita, 55), Víctor (Solano, 60) y Mauro (Alberto, 78).

San José: David, Costea, Riciard, Denis, Andrei, Jorge, Héctor (Amara, 53), Adam (Brandon, 53), Arribas, Ahmadou (Porroche, 67) y Velasco (Alexis, 79).

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a Monteagudo; Velasco y Costea.

Goles: 1-0, min. 12: Badía. 2-0, min. 15: Badía. 2-1, min. 48: Denis. 2-2, min. 57: Andrei.

ALCAÑIZ 0-8 EBRO

Alcañiz: Raúl, Daniel (Abdelkrim, 62), Conesa, Tomás (Fuster, 22), Bielsa, Montañés (Darius, 71), Téllez (Mohammed, 43), Alquézar (Iker, 71), Víctor, Marcuello y Cebrián.

Ebro: Diego, Alejandro, Víctor, Cebollada (Rolando, 41), Eder (Sakho, 41), Escanero, Artigas (Oleg, 41), Adrián (Elvis, 59), Subías, Beltrán (Wallid, 41) y Rubén.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Bielsa, Víctor, Montañés, Abdelkrim; Sakho.

Goles: 0-1, min. 5: Subías. 0-2, min. 45: Wallid. 0-3, min. 47: Escanero. 0-4, min. 52: Wallid. 0-5, min. 65: Rolando. 0-6, min. 70: Rolando. 0-7, min. 76: Sakho. 0-8, min. 77: Wallid.

Grupo 2

Partido de la jornada: UNIÓN LA JOTA VADORREY 1-2 EFB EJEA

El Ejea se llevó los tres puntos en su visita a la Unión con un resultado de (1-2). Los visitantes fueron muy superiores en la primera mitad y lograron adelantarse en un contragolpe y ampliaron distancias en un error de salida de balón. En la segunda mitad, la tónica general cambió y los locales en una falta lateral recortaron distancias, aunque no se tradujo en ocasiones exitosas en los últimos minutos.

Unión la Jota Vadorrey: Martín, Reyes (Marcos, 61), Sergio, Eduardo (Anadón, 61), Nicolás (Diego, 41), Villarroya, Andrés, Adrián, Salas, Juan Carlos y Daniel.

EFB Ejea: Miguel (Manuel, 57), Iker, Íñiguez, Alberto, Pablo (Aznárez, 54), Kirilov, David Gómez, Álvaro, Luis, Bogdan (Montañés, 74) y Daniel.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Sergio, Anadón, Salas; Kirilov, Miguel. Expulsó por doble cartulina amarilla al visitante Íñiguez (79’).

Goles: 0-1, min. 10: David Gómez. 0-2, min. 32: Kirilov. 1-2, min. 50: Juan Carlos.

HUESCA 0-1 MONTECARLO

Huesca: Subías, Mohammed (Belio, 59), Lorien (Javi López, 70), Eloy, Jorge, Benítez, Iker (Francho, 59), Rivas (Laborda, 40), Alejandro (Marcos, 47), Izan (Ojeda, 40) y Alamañac.

Montecarlo: Pedro, Portero, Igor, Héctor, Del Cerro (Iván, 58), Noé, Codorniu (Izquierdo, 77), Miguel (Solanas, 65), Montes, Abenia y Álex (Pablo, 72).

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Iker, Benítez; Noé. Expulsó con roja directa al visitante Pedro (70’).

Goles: 0-1, min. 44: Miguel.

EFB CALATAYUD 0-4 EL OLIVAR

EFB Calatayud: Hugo, Manuel, Taus, Mateo, Hugo (Gael, 57), Gonzalo, Marcos, Iker (David García, 41), Salido, Benedí (Navarra, 41) y Anadón (Pinilla, 57).

El Olivar: Javier, Andaluz (Pablo, 57), Mario, Sergio, Raúl, Alexey (Guallar, 57), Hugo (Aarón, 41), Romanillos (Zalaya, 68), Miguel Ángel, Yago (Alloza, 46) y Aparicio.

Árbitro: Ioan Popa. Amonestó a Gonzalo, Mateo; Romanillos, Pablo y Miguel Ángel.

Goles: 0-1, min. 8: Alexey. 0-2, min. 20: Sergio. 0-3, min. 56: Alexey. 0-4, min. 80: Miguel Ángel.

Grupo 3

Partido de la jornada: ESCALERILLAS 3-2 TERUEL

El Escalerillas se llevó los tres puntos en su recibimiento al Teruel gracias a unos buenos minutos de juego en la primera mitad. Los locales se adelantaron desde los once metros, aunque poco después su rival igualó aprovechando un error en la salida de balón de la zaga local. La reacción de estos no se hizo esperar y Olivera puso el (2-1) de cabeza en una jugada a balón parado. Ya en el segundo tiempo, tras una jugada colectiva, López amplió la renta. Simo cerró el marcador al aprovechar otro error defensivo.

Escalerillas: Diego (Lozano, 41), Aarón, El Hadji, Olivera, Adrián, Jaime, Da Silva (Mousa, 58), Ángel, Fahim (Francisco, 71), Destiny (Ejarque, 71) y Abdellah (Velasco, 67).

Teruel: Fabio, Jorge (Álvaro, 60), Hugo, Diego (Casino, 59), Ignacio, Lucas, Emilio, Christian (Adrián, 74), Fernando, Alejandro (Corella, 67) y Javier.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Olivera, Fahim, El Hadji; Emilio, Ignacio y Christian.

Goles: 1-0, min. 6: El Hadji, de penalti. 1-1, min. 15: Emilio. 2-1, min. 19: Olivera. 3-1, min. 55: Aarón. 3-2, min. 90: Álvaro.

AMISTAD 3-0 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Amistad: Vallejo, Javier, Marco (Gabriel, 65), Juan (Marquínez, 60), Alfonso (Aarón, 65), Álvaro, Guillermo, Marzal (Marcos, 70), Ireneo, Daniel (Sarroca, 60) y Kevin.

Santo Domingo Juventud: Juan Antonio, Armero, Aarón, Sergio, Marcos (Samper, 41), Santiago, Hugo, Arturo (Alejandro, 41), Marco, Millán (Mario, 41) y Orós.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Alfonso, Daniel; Santiago.

Goles: 1-0, min. 28: Guillermo. 2-0, min. 32: Guillermo. 3-0, min. 48: Javier.

ATLÉTICO TERUEL 1-4 RACING ZARAGOZA

Atlético Teruel: Diego, Carlos (Germán, 58), Héctor, Escuder, Torner, Dolz, Quero (Santiago, 69), Guillermo, Yeray, Marcos (Galindo, 49) y Mustafá.

Racing Zaragoza: Alejandro, Daniel, Juan, Cajal (Molinas, 59), Conte (Aarón, 46), Pablo (Nicolás, 55), Regidor, Daniel (Alonso, 46), Aladrén (Cano, 72), Echegoyen y Berdejo.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Aladrén.

Goles: 1-0, min. 34: Dolz. 1-1, min. 42: Juan. 1-2, min. 66: Regidor. 1-3, min. 79: Aarón. 1-4, min. 80: Cano.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición