El Mequinenza paga caro un error ante la Peña Ferranca

El Mequinenza recibió a la Peña Ferranca en “Las Rías” con el claro objetivo de mejorar la imagen que dieron la pasada jornada como visitantes frente al Siétamo. Un choque que se resolvió en la segunda parte para los del Somontano en una jugada algo desafortunada para los verdes.

El Mequinenza pudo estrenar el marcador en el minuto once con una jugada por la banda izquierda que a punto estuvo de rematar un activo Toni, referente en ataque en los primeros 45 minutos en los que el equipo se mostró mas peligroso que el rival aunque sin crear ocasiones claras de gol.

El Mequinenza acusó su falta de acierto de cara a puerta

En el arranque de la segunda mitad, el Peñas Oscenses dispuso de un par de buenas ocasiones en las botas de Lasheras, en especial la del minuto 52, que salvó Joel enviando la pelota a córner. Tras esos primeros minutos de desconcierto, el Mequinenza volvió a hacerse con el control del partido. El Mequinenza tuvo el gol en la que sin duda fue la mejor ocasión de los verdes en el partido tras una jugada personal de Dueso que Bordalba no acertó a rematar. En la siguiente jugada, sin aparente peligro, llegó el gol visitante, obra de Lasheras, que aprovechó un error defensivo a la hora de despejar el balón para marcar. Tras esta desafortunada jugada, los locales se lanzaron a por el empate dejando algo resguardada la defensa, cosa que intentó aprovechar la Peña Ferranca, aunque sin mucha fortuna. Tampoco la tuvo el Mequinenza, que lo intentó, pero ni Bordalba ni Thomas anduvieron muy finos de cara a puerta.

Ficha técnica:

Mequinenza: Djiby, Albert (Pau, 89), Dueso (Aarón, 82), Abel, Joel, Usón, Jairo, Agus, Toni (Bordalba, 46), Nil (Félix, 69) y Pablo (Thomas, 46).

Peña Ferranca: Puértolas, Broto, Alamán, Lalueza (Domper, 82), Peruga, Castillo (Buil, 72), Naval (Arroyos, 63), Lasheras (López, 89), Rausell y Conde (Barr, 63).

Gol: 1-0, min. 71: Lasheras.

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a los visitantes Castillo, Puértolas y López.

TARDIENTA 2-1 BIESCAS: El empuje del Tardientalogra la remontada ante el Biescas.

Tardienta: Cervello, Bombín (Perales, 74), Okón, Quílez, Figueras (Rodrigo, 89), Lorente, Monge (Estudillo, 78), Pellicer, Hugo Gómez (Serrano, 46), Luis Hernández y Rami (Mendoza, 84).

Biescas: Oliván, Aso (Granada, 70), Richy, Urieta (Estella, 77), Estarreado, Fran Lardiés, Osanz, Fañanás (Miguel Lardiés, 84), Paúles, Dylan (Samper, 87) y Molano (Pablo Aniés, 64).

Goles: 0-1, min. 21: Osanz. 1-1, min. 44: Figueras. 2-1, min. 89: Serrano.

Árbitro: Abardía Tosat. Amonestó a Gómez, Bombín y Cervello; Dylan, Paúles, Fañanás, Aso, Urieta, Osanz y Miguel Lardíes.

Comentario: El Tardienta logró el triunfo ante el Biescas, al que iguala en el coliderato, gracias a un gol en los últimos minutos de Serrano tras un encuentro en el que ambos tuvieron sus oportunidades para ganar. Salió mejor el Biescas, que fue superior en los primeros 25 minutos. Los visitantes apenas tuvieron ocasiones para marcar, pero durante ese tramo dieron una constante sensación de peligro ante un Tardienta que estuvo bien en defensa, pero que no era capaz de mantener la pelota. El cero a uno lo anotó Osanz cuando se llevaba algo más de veinte minutos de juego. Sin embargo, el conjunto local se fue entonando con el paso del tiempo y mostró otra cara, especialmente en los últimos quince minutos del primer acto. Tuvieron una primera ocasión de adelantarse y lo consiguieron con la segunda. Fue justo antes del descanso y sirvió para que Figueras estableciera la igualada. En la segunda parte, la historia fue completamente distinta. Desde el primer momento, el Tardienta fue claro dominador, desplegando un gran fútbol, combinando bien y aprovechando el bajón físico del Biescas. Así, el conjunto local pudo adelantarse en más de una ocasión, pero no lo hizo hasta el minuto 89, cuando Serrano se sacó un latigazo desde la frontal que Oliván no pudo sacar pese a tocar la pelota. El Biescas tuvo su única ocasión tras el dos a uno con un balón colgado y un remate desviado.

SAN LORENZO 3-0 SIÉTAMO: El San Lorenzo empieza en casa con buen pie.

San Lorenzo: Raúl, Yawu, Mirallas (Anoro, 70), Nico, Iván (Estallo, 61), Octavio, Marc, Jesús (Rubén, 82), Alberto (Mairal, 78) y Aitor.

Siétamo: Diallo, Jovel (Lee, 82), Gurrea, Dual, Margalejo, Diallo (Mur, 70), Rodríguez, Sanagustin (Vallejos, 59), Kouma, Saravia y Borisov (Kanteh, 51).

Goles: 1-0, min. 37: Alberto. 2-0, min. 72: Anoro. 3-0, min. 84: Aitor.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Mirallas; Diallo, Kouma y Borisov.

Comentario: Gran victoria en el estreno del San Lorenzo en su campo esta temporada con un partido muy completo. En la primera parte pudo adelantarse el conjunto visitante, pero Raúl intervino para evitarlo. En una llegada local, Alberto adelantó al San Lorenzo con un zurdazo que se coló pegado a la cepa del poste. En la segunda mitad se sucedieron varias ocasiones locales hasta que Anoro anotó de cabeza tras un buen centro de Estallo, subiendo el dos a cero al marcador. A partir de este gol, el partido se decantó para el equipo local y Aitor consiguió el tercer tanto que sentenciaba el partido. El buen trabajo defensivo desbarató cualquier ocasión del equipo visitante.

