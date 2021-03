El Huesca sigue avanzando a paso firme hacia su objetivo y vence a un buen Cuarte

Partido de la jornada: HUESCA B 2-1 CD CUARTE

El balón echó a rodar con los zaragozanos mejor plantados sobre el terreno de juego. El cuadro dirigido por Richi Gil proponía más y llegaba con más claridad a los aposentos de Rojas, aunque sin generar demasiado peligro. Arjona probó fortuna a los pocos minutos con un disparo desde fuera del área, pero el balón no cogió puerta. Más clara fue la de Valdés, que no encontró rematador en un envío con tintes de gol. Leciñena volvió a meter el miedo en el cuerpo a los oscenses con un disparo seco que se marchó arriba por centímetros. A los pocos minutos, Roberto se encontró con el travesaño cuando el banquillo verderol ya cantaba el gol. El susto despertó a los locales, que se pusieron en ventaja a los pocos minutos: Carlos Kevin aprovechó una indecisión entre Múzquiz y Andreu para ganar la pelota por alto y superar al meta visitante. El Cuarte no se vino abajo tras el tanto, prueba de ello es que el tanto del empate no tardó en llegar ni diez minutos: Moreno se marchó por banda, picó el balón para Íñigo y este no perdonó frente al meta local.

Ambos equipos se marcharon a vestuarios con el partido abierto y todo por decidir

Tras la reanudación, Tomeo estuvo a punto de marcar por partida doble en un córner, pero ambos cabezazos han sido repelidos por Buetas. También la ha tenido en dos ocasiones el Cuarte en dos saques de esquina. Carlos Kevin y Carlos Calvo se asociaron con maestría para que el capitán oscense pusiera en ventaja a los suyos con una sutil vaselina. Barba pudo ampliar la renta a los pocos minutos, pero su disparo no encontró la red. Conforme se acercaba el 90', los visitantes se lanzaron en busca de la igualada, pero el Huesca B se defendió con solvencia y no permitió que los puntos se escaparan de la capital oscense.

Ficha técnica

SD Huesca B: Rojas, Cofrades (Manu Galán, 46), Morales, Mora, Barba, Carlos Calvo, Carrasco (Pujadas, 85), Rodri Hernando (Biel Rodríguez, 46), Arjona (Tomeo, 46), Isma Lohoba (Abizanda, 46) y Carlos Kevin.

CD Cuarte: Buetas, Solbes, Ginovés (Esteban, 24), Múzquiz, Roberto, Leciñena (Pablo Roldán, 69), Andreu (Guillén, 83), Valdés (Ibáñez, 69), De Sus, Moreno e Íñigo Pérez (Molina, 83).

Goles: 1-0, min. 20: Carlos Kevin. 1-1, min. 27: Íñigo Pérez. 2-1, min. 76: Carlos Calvo.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a Andreu y De Sus.

TERUEL 4-2 UTEBO: El Teruel vence al Utebo y puede firmar el ascenso matemático con una victoria en la próxima jornada.

CD Teruel: Taliby, Kevin, Carlos Javier (Redolar, 85), Cabetas, Julen, Ibra (Rami, 67), Jaime, Otín (Roy, 67), Borja, Aparicio (Belenchón, 85) y Dani Rueda (Torcal, 33).

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Manau (Lucio, 79), Lafita, Magallón, Ramón (Pablo, 62), Samu, Jaime, Rafinha y Osanz (Marín, 67).

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Taliby, Carlos Javier, Otín; Alvira y Capapé.

Goles: 1-0, min. 21: Dani Rueda. 2-0, min. 31: Dani Rueda. 2-1, min. 45 Rafinha, de penalti. 3-1, min. 56: Torcal. 4-1, min. 66: Carlos Javier. 4-2, min. 72: Rafinha.

Comentario: Los zaragozanos comenzaron más metidos en el partido. Cerrando los espacios por dentro y sin opciones de encontrar a sus jugadores interiores los locales recurrieron en esta primera fase a buscar acciones en largo donde se imponía mayoritariamente el conjunto dirigido por Rubén Zapater. Sin embargo, los turolenses fueron los primeros en golpear con un gol de Dani Rueda en el ecuador del primer periodo. Aparicio se inventó un centro y el delantero conectó un gran cabezazo. Pasada la media hora el propio Dani Rueda hizo el segundo. Otín se fue por la derecha, pero su centro lo desvió Alvira chocando el balón con el cuerpo de Aarón y cayendo este a los pies del goleador que agradeció la carambola. Justo antes del descanso los visitantes recortaron diferencias por medio de un penalti transformado por Rafinha, después de que él mismo fuera derribado por Carlos Javier en el interior del área. El paso por vestuarios sentó mejor a los zaragozanos. De nuevo tomaban las riendas de la situación, pero se encontraron con la respuesta local en forma del gol, por medio de Torcal tras otra buena jugada de Otín. Los locales hicieron el cuarto y sentenciaron el choque tras un centro de Aparicio al corazón del área que Carlos Javier desvió lo justo para enviar el balón al fondo de las mallas. Rafinha, de cabeza, recortó distancias con tiempo por delante pero el Teruel realizó una gran esfuerzo defensivo que evitó que la victoria corriera peligro el tiempo restante hasta el pitido final.

BELCHITE 1-0 BREA: El Belchite sigue de dulce y vence al Brea en el añadido.

Belchite: Gracia, López, Vera, Bolea, Íñigo, Radwan (Borbón, 59), Blasco (Fron, 87), Jorge (Álvarez, 59), Artigas, Ariño y Saúl.

Brea: Unai, Adán, Navarro (Subías, 28), Rotellar, Puig (Dieste, 72), Jorge Pérez, Juanjo, González, Parada, Rubio y Veintemilla (Guillén, 72).

Goles: 1-0, min. 93: Borbón.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Blasco y Juanjo. Expulsó al visitante Adán en el 82'.

Comentario: Victoria de mérito de un Belchite que sigue en estado de gracia. Como si de un guion preestablecido se tratara, el Belchite saltó al verde de el Tejar con las cosas bien claras: esperar atrás y aprovechar las pocas ocasiones que el Brea le concediera. Los celestes tocaban y tocaban, pero no lograban hacer mella en las fuerzas defensivas del cuadro local. Los minutos pasaban y el choque se marchó al descanso con muy pocas llegadas al área. La segunda mitad, aún con todo por decidir, no iba a cambiar el estilo del Belchite, que con el orden por bandera, ponía las cosas muy difíciles a un rival que necesitaba los tres puntos para no alejarse del ascenso directo. Los de Raúl Jardiel lo intentaban por activa y por pasiva, pero siempre se encontraban con un zaguero bien colocado. Y en estas llegó el descuento y la oportunidad que tanto esperaban los locales: Judi controló en el área y cedió de cara para la llegada de Borbón, que colocó el balón en la escuadra e hizo estallar de felicidad al banquillo belchitano. No hubo tiempo para más.