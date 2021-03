El Ebro supera con claridad al Stadium Casablanca en el duelo de invictos

El Amistad queda como líder en solitario del grupo 1 tras superar con claridad al Alfindén, en un choque cómodo para los rojillos. Empataron El Olivar y Actur en un final emocionante, en el que los locales vieron volar dos puntos en el último suspiro. Disipó cualquier posible duda el Balsas tras su mal resultado de la semana anterior, y superó de manera solvente al Escalerillas para volver a sumar tres puntos más.

En el grupo segundo, toma el liderato el Ebro, que venció en un duelo más desequilibrado de lo esperado al Stadium Casablanca, en una muy buena actuación coral de los arlequinados. El Oliver triunfó a domicilio en Cuarte de Huerva, en un partido que pronto se les puso en franquía, para rematarlo en el tramo definitivo. Muchos goles en el García Traid, y casi todos cayeron a favor del Hernán Cortés, que pudo derrotar al Tarazona.

Se desquitó el Santo Domingo Juventud de la derrota de siete días atrás, y eso hace que los del Joaquín González se instalen en la primera plaza. Lo hicieron ante el Villanueva, que pagó caro los goles encajados antes del descanso. En el duelo de cercanía entre Venecia y Montecarlo, los puntos se fueron a La Paz, que llevaron todo bien encarrilado, hasta que dos tantos seguidos del Stadium acortaron las distancias. Otro tanto sobre la bocina hizo rescatar un punto al Valdefierro, cuando el San Gregorio acariaba el lograr los tres.

Grupo 1 Partido de la jornada

El partido arrancó con un Actur con ganas de demostrar protagonismo con el balón, y en una buena jugada colectiva, lograban ponerse por delante. No tardaron mucho en empatar los olivareros, que lo hacían merced a la diana de Álex. No costó mucho romper el 1-1 del intermedio, porque al primer minuto de la segunda mitad, Nicolás sacaba provecho de un fallo al sacar jugada la pelota desde zona defensiva, para poner por primera vez arriba a los suyos. Llegó el 2-2, y ahí el choque se partió totalmente. Nicolás sellaba su doblete personal, y tras mucho insistir por parte del Actur, con oportunidades desperdiciadas, venía el empate casi en el último suspiro. Fue el tanteador final, aunque la cosa no pudo quedar ahí, porque los rojiblancos estuvieron muy cerca en el descuento de haber conseguido una tremenda remontada.

EL OLIVAR 3 ACTUR PABLO IGLESIAS 3

El Olivar: Jorge, Álex, Javier, Francisco, Enaitz, Gonzalo, Alejandro y Nicolás. También jugaron: Daniel, Aured y Longares.

Actur Pablo Iglesias: Chris, Lucas, Héctor, Marcos, Mario, Badr, Nicolás y Mateo. También jugaron: Raúl, Sergio, Darío y Fabio.

Árbitro: Pina Sariñena.

Goles: 0-1, min. 16: Francisco, en propia puerta. 1-1, min. 20: Álex. 2-1, min. 26: Nicolás. 2-2, min. 28: Marcos. 3-2, min. 37: Nicolás. 3-3, min. 50: Darío.

EFB ALFINDÉN 0 AMISTAD 12

EFB Alfindén: Adrián, Javier, Francisco, Rayan, Izan, Luis, Iker y Pablo. También jugaron: Ismail y Lucía.

Amistad: Ethan, Alejandro, Nebra, Marco, Gracia, Eduard, Jesús y Bescós. También jugaron: Beltrán, Alcaya, Lázaro, Paredes y López.

Árbitro: Penón Villalba.

Goles: 0-1, min. 5: Bescós. 0-2, min. 6: Nebra. 0-3, min. 7: Bescós. 0-4, min. 8: Bescós. 0-5, min. 10: López. 0-6, min. 21: López. 0-7, min. 30: Javier, en propia puerta. 0-8, min. 34: Paredes. 0-9, min. 39: Marco. 0-10, min. 41: Jesús. 0-11, min. 46: Alcaya. 0-12, min. 48: Jesús.

BALSAS PICARRAL 4 ESCALERILLAS 2

Balsas Picarral: Rubén, Gabriel, Arilla, Jorge, Cristhian, Iker, Guillermo y Marco. También jugaron: Eric, Hugo, Campillo, Sampablo y Sanjuán.

Escalerillas: Iván, Anwar, Lucas, Rodrigo, Pablo, Hugo, Adrián y Muslim. También jugaron: Marcos, Diego, Ilyes, Gallego y Lucky.

Árbitro: Fernández Nicolás.

Goles: 1-0, min. 2: Guillermo. 2-0, min. 14: Jorge. 3-0, min. 22: Guillermo. 3-1, min. 36: Muslim. 4-1, min. 39: Guillermo. 4-2, min. 44: Ilyes.

Grupo 2 Partido de la jornada

Duelo de invictos en La Almozara, que se quedó claramente en casa, en una actuación muy seria de un Ebro, que además de hacer muy bien su labor, frenó a un Stadium que venía con unos números ofensivos y defensivos, extraordinarios.

Fue un primer tiempo en el que los defensas ganaron con claridad la batalla, dando pocas concesiones. Erik tuvo la primera, pero el meta local tapó con seguridad para dejar las cosas como estaban. De seguidas, Aritz encajaba el primer gol de la temporada a los verderoles. Hasta el descanso, escasas aproximaciones, las más peligrosas de los locales.

El parón le vino bien a Stadium, que logró desbloquearse y trenzar más su juego, pero cuando parecían estar cerca de empatar, llegó el penalti, por mano, involuntaria, pero despegada del cuerpo, que Aritz mandó a las mallas desde el punto fatídico. Otro gol del Ebro dio paso al 3-1 de Erik, que parecía otorgar de nuevo alguna opción al Casablanca. No fue así, porque el delantero de referencia de los de casa, Imed, sentenciaba por partida doble. Adrián puso el sello a un partido que deja muy buen sabor de boca y el liderato del grupo en manos del Ebro.

EBRO 6 STADIUM CASABLANCA 1

Ebro: Eric, Ugo, Saúl, Imed, Asier, Tobajas, Aritz y Adrián. También jugaron: Marcos, Eduardo, Borao y Mario.

Stadium Casablanca: Rodrigo, Miguel, Rubén, Diego, Erik, Guillem, Juan e India. También jugaron: Álvaro, Sergio y Alfredo.

Árbitro: Garcés Martín.

Goles: 1-0, min. 5: Aritz. 2-0, min. 35: Aritz, de penalti. 3-0, min. 37: Eduardo. 3-1, min. 39: Erik. 4-1, min. 40: Imed. 5-1, min. 42: Imed. 6-1, min. 45: Adrián.

CUARTE 0 OLIVER 3

Cuarte: Mario, Diego, Arón, David, Lucas, Darío, Adrián y Marset. También jugaron: Asier, Sancho y Juan Andrés.

Oliver: Jorge, Adrián, Marcos, Esteban, Miguel, Mongero, Alejandro y Alonso. También jugaron: Javier, Julián, Iago y Magaña.

Árbitro: Zavalla Quispitupa.

Goles: 0-1, min. 2: Adrián. 0-2, min. 11: Adrián. 0-3, min. 43: Alonso.

HERNÁN CORTÉS 9 TARAZONA 2

Hernán Cortés: Miguel, David, Mínguez, Tajada, Aceves, Glaría, Samuel y Raúl. También jugaron: Hugo, Mikel, Álvaro y Jorge.

Tarazona: Daniel, Yago, Jonás, Mañero, Albericio, Candela, Hugo e Iker. También jugaron: Alejandro, Marco, Ruesca y Melero.

Árbitro: Clavo Hernández.

Goles: 1-0, min. 6: Raúl. 2-0, min. 10: Glaría. 3-0, min. 16: Raúl. 3-1, min. 28: Hugo. 4-1, min. 32: Glaría. 5-1, min. 36: Glaría. 6-1, min. 42: Mínguez. 7-1, min. 43: Raúl. 8-1, min. 46: Hugo. 8-2, min. 47: Albericio. 9-2, min. 50: Álvaro.

Grupo 3 Partido de la jornada

Empate final que hace justicia a lo presenciado en Valdefierro. Fueron mejores los visitantes tras los primeros 25 minutos, pero los de casa lo supieron emparejar en la reanudación. Muy buena puesta en escena del San Gregorio, con triplete de Albero en un cuarto de hora. El Valdefierro aprovechó una de sus ocasiones para hacer el gol que les metió en el partido. Espoleados por el tanto, alcanzaron la igualada, con un tiro desde fuera del área y una falta lateral lanzada en centro-chut que se coló junto al palo. El San Gregorio no había dicho su última palabra, y en una acción embarullada, tras varios rechaces, volvía a adelantarse. El broche llegaría con un golazo de Guillermo, que disparaba según le llegaba el balón para encajarlo por toda la escuadra.

VALDEFIERRO 4 SAN GREGORIO 4

Valdefierro: Kevin, Mario, Julio, Héctor, Unai, Samuel, Álvaro y Guillermo. También jugaron: Lorente, Manzano, Navarrete y Jorge.

San Gregorio: Derek, Martín, Ibai, Meléndez, Albero, Serrano, Yeray y Manuel. También jugaron: Alejandro, Izan, Aitor, Iker y Starling.

Árbitro: Ciolca Chivulet.

Goles: 0-1, min. 9: Albero. 0-2, min.11: Albero. 0-3, min. 14: Albero, 1-3, min. 20: Manzano. 2-3, min. 31: Unai. 3-3, min. 32: Samuel. 3-4, min. 38: Serrano. 4-4, min. 50: Guillermo.

STADIUM VENECIA 2 MONTECARLO 4

Stadium Venecia: Ángel, Jesús, Pablo, Miguel, Héctor, Guillermo, Erik y Miramón. También jugaron: Saúl, Iván y Unay.

Montecarlo: César, Ariel, Eduard, Jaime, Óscar, Fabio, Mario y Hugo. También jugaron: Bruna, Rubén, Julen y Samuel.

Árbitro: Cruz Marín.

Goles: 0-1, min. 1: Fabio. 0-2, min. 12: Fabio. 0-3, min. 15: Óscar. 0-4, min. 30: Mario. 1-4, min. 29: Héctor. 2-4, min. 30: Héctor.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 7 VILLANUEVA 2

Santo Domingo Juventud: Alejandro, Fernando, Álex, Hugo, Ángel, Eneko, Salim y Vicuña. También jugaron: Adrián, Alí, Jorge, Iker y Abad.

Villanueva: Daniel, Fabio, Mateo, Jonás, Molinos, Jorge, Gonzalo y Álvaro. También jugaron: Leo, Saúl, Matías, Antonio, Daniel, Alonso y Javier.

Árbitro: Radu Zamfirescu.

Goles: 1-0, min. 3: Eneko. 2-0, min. 22: Eneko. 3-0, min.23: Vicuña 4-0, min. 27: Fernando. 4-1, min. 28: Mateo. 4-2, min. 42: Gonzalo. 5-2, min. 46: Salim. 6-2, min. 48: Vicuña. 7-2, min. 50: Fernando.