El Calamocha y el Brea se reparten los puntos en un igualado duelo

El Brea dejó claro desde la primera jugada que no había viajado a Calamocha a pasear el uniforme. Su primera actuación llevó el balón hasta las inmediaciones del área de Iván Villanueva, pero sin llegar a generar verdadero peligro. Sin embargo, la necesidad obliga y el Calamocha se sacudió pronto la presión para, apenas unos minutos después, llevar el juego por la banda izquierda hasta el área enemiga disparando entre los tres palos. Aunque el tiro no revistió peligro, sí suponía toda una declaración de intenciones.

El Calamocha consiguió la clasificación para la fase final

Y entonces se desató la locura en Jumaya. Motero botaba una falta desde el centro del campo breano al área visitante y en medio del caos dentro del área chica Jona remató a placer abriendo el marcador. El Brea atravesó entonces algunos de los momentos más complicados del partido. El equipo visitante se echó hacia adelante en busca del gol del empate y el Calamocha empezó a encontrarse en su escenario ideal, disfrutando de espacio para construir contraataques llevando peligro a la portería de Unai. Cumplido el minuto 20 Jona volvió a poner en un apuro al meta breano con testarazo con más intención que fuerza que Unai despejó de puños.

El Calamocha disfrutó de algunos de los mejores momentos del encuentro en la recta final de la primera mitad, consiguiendo estrangular el juego de su enemigo arrinconándole en su centro del campo y dibujando combinaciones de balón entre los gritos de ánimo de su afición. Sergio Lagunas aplicó el principio que si algo funciona, no lo toques y saltó al terreno de juego tras el descanso con las mismas piezas con las que terminó la primera mitad. Con el viento en contra, el Calamocha no se iba a limitar a hacer valer su gol. Y no tardó en demostrarlo. Solo apenas cinco minutos después de la reanudación del juego, una combinación entre Puri y Gassama le dejaba un balón en boca de gol a Rubi que terminó desbaratando el guardameta.

Pero poco después Rubio sacaba oro de un saque de esquina, aprovechando el primer rechace de la zaga calamochina para estrellar en el balón en el fondo de las mallas. Los locales se remangaron para afanarse en la búsqueda de otro gol. La primera ocasión la construyó Motero con una internada por la izquierda que Gassama remató de cabeza por encima del travesaño. En frente, el Brea había puesto una marcha más y su peligrosidad se multiplicó. Con el aire a favor, las llegadas al área de Villanueva se hicieron más frecuentes, aunque el meta colorado y su zaga conseguían ahuyentar el peligro.

Las ocasiones se sucedían en una y otra área. Quizá, una de las claras fue la generada por un despeje de cabeza de Jona en el centro de campo que siguió Rubi para que Gassama rematase de cabeza obligando a Unai a esmerarse para parar la pelota. Dela también la tuvo en el minuto 70, tras deshacerse de su par en el área para volver a probar al portero. El último cuarto de hora fue trepidante. Con el Calamocha volcado a por la victoria, las ocasiones se sucedían en la portería visitante. Sin embargo, la zaga breana lograba desbaratarlas una y otra vez, por lo que el marcador no se movió.

Calamocha: Villanueva, Ruano (Pablo Sebastián, min. 62), Dela Fuente Dela (Durán, min. 89), David Sánchez Mele, Dani Sancho, Gassama (Pablo Gea, min. 88), Alejandro Puri, Juan Motero, Isaac Rubi (Yerai, min. 88), Mario Sorbe y Jonatan Aso

Brea: Unai Calavia, Raúl Solá, Jorge Adán, Navarro, Rotellar (Veintemilla,. min. 78), Jorge Pérez (Marco, min. 83), Oliver, Juan Alfonso González, Parada, Rául Rubio y Javier Dieste (Guillén, min. 86)

Goles: 1-0: Jonatan Aso, min. 17; 1-1: Raúl Rubio , min. 54

Árbitro: Alejandro Martínez.

Cuarte 1 - 2 Barbastro: El Barbastro supera al Cuarte por la mínima

Cuarte: Buetas, Múzquiz (Ibáñez, 73), Solbes, Roldán (Andreu, 73), Valdés, Leciñena (Moreno, 60), Íñigo, Ginovés, Pérez (Eloy, 81), Molina, De Sus.

Barbastro: Otín, Mendinueta, Elbaile, Alonso, Ojeda (Ramos, 57), Peña, Barrero, Conte, Alvarado (Ballesteros, 46), Ara y González.

Goles: 0-1, min. 60: Barrero; 0-2, min. 79: Mendinueta; 1-2, min. 90: Ibáñez.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los locales Solbes, Múzquiz y Buetas.

Un buen Barbastro asalta el Municipal de Cuarte. El cuadro oscense comenzó mejor el choque, intentando arrebatar el cuero al Cuarte. Los de Richi Gil intentaban hacer su juego, pero el orden del Barbastro no les permitía realizar su habitual fútbol de toque. Así, con el empate a cero en el marcador se llegó al intermedio. Tras la reanudación, el choque siguió por los mismos derroteros. Sin embargo, el Barbastro iba a conseguir romper la igualada con una brillante acción de Barrero, que no perdonó ante Buetas. El Cuarte se lanzó al ataque en busca del empate, pero el Barbastro no sufría demasiado. Mendinueta puso tierra de por medio a la salida de un córner. Los locales buscaron el gol hasta el final y lo acabaron encontrando en el añadido con un buen gol de Ibáñez. El Cuarte buscó la última, pero el Bárbastro se defendió con uñas y dientes y aseguró tres puntos de oto.

Épila 4 - 0 Villanueva: Goleada del Épila al compás de Marcos Sánchez

Épila: Fabre, González, Garrido, Gil, Rupérez, Berdún, Hamza (Chafiq, 83), Costa (Redondo, 66), Roncal, Sánchez (Esteire, 66) y Valero (García, 79).

Villanueva: Lairla, Ballarín (Cebrián, 46), Corellano, Vidal, Peralta, Ligorred, Lafuente (Prat, 64), Zumeta, Alcaine, González (Abad, 46) y Concha (Orus, 64).

Goles: 1-0, min. 18: Sánchez; 2-0, min. 26: Roncal; 3-0, min. 34: Sánchez; 4-0, min. 67: Hamza.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a los locales Sánchez, Fabre, Redondo y Rupérez; y a los visitantes Alcaine y Vidal.

El Épila supera con claridad al Villanueva. El balón echó a rodar con el cuadro local jugando con el viento a favor, algo que permitía al Épila embotellar al Villanueva en su área. Los locales pudieron adelantarse hasta en cinco ocasiones, pero la falta de puntería impedía que el marcador se moviese. Sin embargo, Marcos Sánchez iba a cambiar el signo del partido con una preciosa vaselina ante la que nada pudo hacer Lairla. A los pocos minutos, Roncal se activó en la presión y recuperó en la frontal, se perfiló y se inventó un disparo preciso que besó las mallas. El segundo tanto cayó como un jarro de agua fría en los visitantes, que vieron como Marcos Sánchez aprovechaba un balón largo para anotar el tercero poco antes del descanso. Tras la reanudación, los hombres de Luis Leal no bajaron el ritmo y, pese a jugar con viento en contra, seguían con la misma dinámica de juego. El paso de los minutos fue activando a los visitantes, que pudieron encontrar el gol en un disparo de Ligorred que se marchó fuera. El Épila aún tuvo tiempo para anotar el cuarto en un contragolpe finalizado por Hamza.

Sabiñánigo 2 - 3 Utebo: Rafinha lanza al Utebo a la fase de ascenso

Sabiñánigo: Iván, Toro, Gorgas (Goez, 90), Cabrero, Alcoba, Villar, Muñoz, Grasa, Ángel Luis (Villalba, 70), Ortiz y Paco Blasco (Ferruz, 80)

Utebo: Aarón, Capapé, Cavero, Félez, David Marín (Guillermo, 78) (Alvira, 90), Osanz, Lafita, Héctor (Castelreanas, 62), Ramón (Aznar, 60), Cardo y Rafinha.

Goles: 0-1, min. 15: Rafinha; 1-1, min. 24: Cabrero; 2-1, min. 52: Muñoz; 2-2, min. 75: Rafinha; 2-3, min. 90: Rafinha.

Árbitro: Haghiac. Amarillas a los locales Goez, Cabrero, Ferruz, Muñoz y Alcoba; y a los visitantes Félez y Guillermo.

El Sabiñánigo salió más entonado que un Utebo que se jugaba la fase de ascenso. Los serrableses no le perdían la cara al choque e intentaban tener la posesión del esférico. Pese a ello, eran los zaragozanos los que se adelantaron en el marcador con un buen tanto de Rafinha. Cabrero empató a los pocos minutos tras culminar una buena jugada colectiva de los locales. Los rojiblancos buscaban el segundo y pudieron encontrarlo hasta en tres ocasiones, pero Blasco, Muñoz y Villar no estuvieron finos en los metros finales. Tras la reanudación, el Sabiñánigo siguió gozando de las ocasiones más claras. Fruto de ese buen juego fue el segundo gol, obra de Muñoz, que esta vez sí acertó en la definición. El Utebo, conocedor de la importancia de los puntos, imprimió más ritmo al choque y consiguió igualar la contienda con un nuevo tanto de Rafinha, Los minutos pasaban y el encuentro parecía condenado al empate, pero apareció Rafinha, el héroe azulón, para anotar el tercero en su cuenta particular y dar la clasificación a la fase de ascenso a los suyos.

Robres 0 - 4 Borja: El Borja no perdona ante el Robres

Robres: Alejo, Pérez, Blay, Muñoz (Lizer, 72), Real (Pumareta, 69), Chárlez (Uche, 46), Israel, Willy, Espiérrez, Jiménez (Aísa, 46) y Fidel (Cabrero, 46).

Borja: Escalero (Sanz, 73), Lou (Navarro, 61), Sánchez, Adam (Mamblona, 73), Cirac, Lahuerta (Mainz, 61), Maldonado, Cano, Terré (Rubio, 73), Gotor y Velasco.

Goles: 0-1, min. 6: Lahuerta; 0-2, min. 14: Cano; 0-3, min. 44: Maldonado; 0-4, min. 58: Cano.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Pumareta y a Cirac. Expulsó a Pol Blay en el minuto 14.

Los borsaonenses, que se jugaban mucho, y gracias a la combinación de resultados celebraron al final del encuentro su victoria y su posición en el grupo de arriba. De inicio, los visitantes tiraron la defensa arriba y salieron a presionar al equipo local que cometía errores en las salidas de balón, y era superado por los desdoblamientos. En el minuto 6, Lahuerta aprovechó un balón en la línea de gol para adelantar a los visitantes. Peor se le pusieron las cosas al Robres en el minuto 14: Pol Blay perdía un balón y derribaba a un oponente contrario dentro del área, cuando encaraba a puerta. Cano asumió la responsabilidad y no perdonó desde el punto fatídico. A partir de ese momento, el Robres estuvo sometido a las continuas llegadas del Borja, que pudo hacer mucha más sangre. Maldonado amplió la renta justo antes del descanso y Cano cerró la goleada tras la reanudación. Los visitantes no quisieron ahondar en la herida local y levantaron el pie del acelerador.

Sariñena 1 - 2 Almudévar: el Almudévar deja sin premio al Sariñena

Sariñena: Ribas, David Martínez Villelllas (Tolo, 72), Cota, Fonsi, Villalba, Almerge, Ferrer, Murillo (Mercadal, 80), Albajara (Edu Vicente, 86) y Rodri.

Almudévar: Siro, Gumiel, Lizarbe (Junior, 65), Álex García, Ainoza, Ignacio Martínez, Marques (Moreno, 78), Aldair, Salcedo, Noah, Puente (Tambo, 85).

Goles: 1-0, min. 28: Rodri. 1-1, min. 84: Ainoza. 1-2, min. 90: Salcedo.

Árbitro: Jorro. Amonstó a Villellas, Mercadal, Salcedo, ldair y Álex García.

El Sariñena planteó un encuentro de dominio y llevó el peso del juego desde el arranque. Tuvo alguna ocasión con un remate de Murillo de cabeza y en el minuto 28 llego el premio en un córner en el que Villella centró y Rodri cabeceó a la red para poner un 1-0 que premiaba la insistencia local y acercaba el sexto puesto. El Sariñena siguió insistiendo hasta el descanso y, especialmente, después del mismo. Trataba de meter un segundo gol que sentenciara el duelo y le diera un margen de seguridad ante sobresaltos. Pudo hacerlo en repetidas ocasiones, pero Fonsi y Rodrigo estrellaron tres balones en los palos: dos largueros y un poste. El Almudévar, que no había chutado entre palos en todo el encuentro, aprovechó una falta en la frontal, que metió con habilidad Ainoza para igualar la contienda. El Sariñena trató por todos los medios de volver a marcar, se volcó, pero sólo recibió un mayor castigo en la última jugada, en la que Salcedo aprovechó un contraataque para darle los tres puntos al Almudévar. Los amarillos toman así energías de cara a la pelea por la permanencia, que parecía muy lejana hace poco.

