El Ebro no ve portería ante un buen Racing Zaragoza y se aleja del liderato

Partido de la jornada: RACING ZARAGOZA 0-0 EBRO

El Ebro visitó el sábado el feudo del Racing Zaragoza con el objetivo de no alejarse del liderato de la liga, sin embargo, los arlequinados no supieron como perforar la portería de los locales, que se mantuvieron firmes en defensa.

El Racing Club Zaragoza planteó un choque de una forma muy seria, incluso con las numerosas bajas con las que llegó al partido, y con un buen juego colectivo que resistió los ataques del cuadro visitante. En la primera mitad, el Ebro llevó más el peso del encuentro, pero no logró de ninguna forma anotar, en buena medida, por la buena actuación de la zaga de los locales. El Racing trató de generar peligro por medio de contragolpes, aunque sin éxito.

El Ebro llevó el peso del encuentro pero no consiguió superar a la defensa local

En la segunda mitad, el guion del encuentro no cambió mucho: los jugadores del medio del campo tuvieron gran parte del protagonismo, por la disputa de la posesión en la zona media del campo. Las defensas se impusieron a los ataques y los locales se defendieron de una forma sobresaliente de los ataques visitantes.

Con este resultado, ambos equipos se alejan del líder, el IPC la Escuela, que se coloca a una distancia considerable teniendo en cuenta su trayectoria. El Ebro continuará una semana más en la segunda plaza, mientras que el Racing continuará en la pelea con varios equipos por la tercera plaza.

Racing Zaragoza: Miranda, Araguas, Roldán, Martínez, Bozal, Modrego, Gran (Enciso, 89), Hernando (Gómez, 33), Campos (Enseñat, 74), Hernández y Divasson.

Ebro: Antón, Pérez (Marí, 54), Pardos, Fuentes, Valenzuela, Cebrián (Castro, 54), González, Slavov (Laborda, 65), Calvo (Azuara, 82), Porroche (Nivela, 65) y Alegre.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Roldán; Cabrián y Laborda.

ALCAÑIZ 3-2 AMISTAD: EL Alcañiz sufre para sacar tres puntos de oro ante el Amistad

Alcañiz: Popescu, Pueyo (Geacarel, 83), Mchich (Cebrián, 56), Escriche, Urrios (Casado, 56), Tello (Aguilar, 70), Herrero, González (Dobato, 83), Ariño, Blasco y Llombart.

Amistad: García, Rico (Navarro, 46), Vallespín, Moreno, Álvarez (Gil, 75), García, Romanos, Cortés (Labuena, 65), Antero, Petrisor y Ruíz (El Hafidi, 80).

Goles: 1-0, min 15: Llombart. 1-1, min 44: García, de penalti. 1-2, min 58: Romanos. 2-2, min 60: Tello. 3-2, min 76: Blasco.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Mchich, Casado, Pueyo, Cortés, Navarro y García.

Comentario: Partido muy igualado y condicionado por el fuerte viento. La primera parte fue de dominio visitante con viento a favor, llevando la iniciativa del juego ofensivo y llegando al área en múltiples ocasiones. El primer gol llegó de parte de los locales en una contra combinada con acierto y finalizada por Llombart, con un fuerte tiro que entró ajustado al palo derecho del portero. El empate no llegó hasta el último minuto de la primera parte, con un penalti muy discutido por los locales. La segunda mitad, también condiciona por el viento, esta vez favorable a los locales, cambio el guion del choque. El dominio ofensivo fue manifiesto durante el resto del partido, aunque el 1-2 subió al marcador después de una cesión al portero poco acertada y tras varias ocasiones falladas por los locales. La alegría del visitante duró dos minutos, ya que Raúl Tello logró empatar el partido tras un bonito remate tras centro lateral. El Alcañiz siguió dominando el juego de ataque y, tras varias llegadas, Blasco marcaba de falta directa el 3-2. El Amistad, muy tocado tras la remontada local, no tuvo mucha fe en el empate y no consiguió inquietar la portería de Popescu.

BORJA 2-2 GINER TORRERO: Borja y Giner firman el empate tras un intenso choque.

Borja: Aguilera, Gómez (Salvatierra, 78), Insa, Aznar, Sanjuan, Lahuerta (Ramón, 55), Espeleta, Loras (Serrano, 55), De Pablo, Soro (Tejero, 79) y Sanmartín (Balaga, 55).

Giner Torrero: Casorrán, Cantarero, Cabrera, Lavilla, Rodrigo, Gabarre (Aznar, 66), Domínguez, Correas, Benito (Bermúdez, 66), Burgos (Bouras, 33) y Fernández (Jover, 72).

Goles: 1-0, min 9: Aznar, de penalti. 1-1, min 42: Fernández. 1-2, min 48: Gabarre. 2-2, min 48: Espeleta.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Soro, Lahuerta, Aznar, Gómez; Bouras y Rodrigo. Expulsó a Serrano.

Comentario: El Borja y el Giner se reparten los puntos en un intenso choque. Comenzó el partido con un Borja eléctrico con buenas combinaciones y generando llegadas por ambas bandas en excelentes combinaciones; fruto de ello llego un penalti sobre Carlos Javier que transformo Aznar. Tras el gol, el conjunto local siguió dominando, ante un Giner que adelanto líneas y puso en más dificultades a su rival. Justo antes del descanso, Fernández empató el encuentro entre protestas locales, que pidieron mano en una acción previa. La segunda parte comenzó con un Giner que sorprendió en una buena jugada por banda izquierda haciendo el 1-2. El Borja otra vez no se rindió, consiguiendo hacerse con el control de juego y generando llegadas con peligro que, unas veces el poste y otras el portero visitante desbarataron. La entrada de jugadores de refresco en conjunto blanquillo dio más claridad y en un gran disparo de Espeleta se consiguió el empate que supo a poco para un equipo local que lo intentó de principio a fin, con tramos de muy buen juego.

HELIOS 2-0 VALDEFIERRO: Un doblete de Burillo da una victoria esencial al Helios ante el Valdefierro

Helios: Ruíz, Sinusia, Madrid (Gay, 51), Royo (Egea, 67), Sadat, Burillo, Belenguerm Aznar (Bartolomé, 58), Abad, Navarro y González.

Valdefierro: Morte, Skouri (Bretos, 60), Peralta, Lasheras, Vidal (Marín, 67), Benhaddou (Jawara, 60), Gálvez (Gómez, 60), Feringan, Redouane (Morlanes, 8), Sissoho y Tiestos.

Goles: 1-0, min 42: Burillo. 2-0, min 89: Burillo.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a Aznar, Ruíz, Madrid; Benhaddou, Skouri, Vidal y Tiestos. Expulsó al local Sinusia por doble amonestación.

Comentario: El Helios se llevó tres puntos esenciales ante el Valdefierro. Comenzó el choque con dominio local, fruto del aire a favor en el que enseguida el Valdefierro se vio encerrado. Pocos minutos después, y fruto de un error, el árbitro señaló penalti a favor del equipo visitante, que el portero local detuvo, siendo unos de los momentos decisivos del partido. La primera parte transcurrió con dominio local, pero sin generar ocasiones claras de peligro. Casi al filo del descanso, y fruto de un error en la salida de balón del Valdefierro, Pablo Morillo aprovechó para abrir el marcador y acabar los primeros 45 minutos con victoria local. En la segunda parte los locales jugaron mucho más juntos y, aunque el Valdefierro dispuso de ocasiones, ninguna se materializó. Incluso con la expulsión de Axier, central de Helios, los visitantes no consiguieron terminar las jugadas y, en otro error defensivo ya en el descuento, los locales sentenciaron el partido.

S.D JUVENTUD 1-3 IPC LA ESCUELA: El IPC remonta ante el Juventud y aumenta su distancia con sus rivales

SD Juventud: Hernández, Pérez (Escartín, 51), Pardo (Magarín, 67), Moreno, Bravo (Abella, 58), Posa, Hernández, Mballo (Giménez, 77), Gómez, Gumiel y Lizáldez.

IPC la Escuela: Sorinas, Bautista, Benedet, Torres, Sam (Villagrasa, 69) (Deich, 86), Diallo, Bernués, Tella (Bautista, 58), Maunsell (Vargas, 86), Vargas y Fuller (El Hamdi, 86).

Goles: 1-0, min 11: Gómez. 1-1, min 36: Torres. 1-2, min 47: Bernués. 1-3, min 84: Mausell.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Mballo, Pérez, Gumiel, Tella y Urrea.

Comentario: El IPC la Escuela da un golpe de autoridad a la liga y se coloca a nueve puntos de sus perseguidores tras doblegar al Santo Domingo Juventud por (1-3). Los jugadores de Francisco Urrea tuvieron que remontar tras un buen inicio de los locales, pero los de José Antonio Blasco se adelantaron a los once minutos en una acción culminada por Gómez. Sin embargo, el líder mejoró su juego con el paso del tiempo y, por medio de la posesión de balón, pudieron igualar el choque en varias acciones. Finalmente, en el 36, Bernués envió el esférico al fondo de la red para igualar el partido. Ya en la segunda mitad, el Juventud se mantuvo replegado, aunque no pudo evitar el gol de Bernués. Los locales sufrieron los ataques de los visitantes durante el segundo tiempo, pero finalmente, Maunsell sentenció la contienda a falta de menos de 10 minutos para el final.

EJEA 2-1 ST CASABLANCA: El Ejea escala a la tercera posición tras tumbar al Casablanca

Ejea: Acín, Forcén (Aragues, 71), San Martín, Fenolle, García, Montañés (Sentis, 57), Martínez (Pérez, 81), Marcellán, García, Salcedo (Ruíz, 81) e Iguaz (Arellano, 71).

St. Casablanca: Abadia, Hernández, Lera (Glera, 46), Aliaga (Cortés, 53), Briz, Fernández, Gonzalvo, Rivas (Jiménez, 80), Teresa (Ramírez, 46), Lozano y Mene (Ankudinov, 55).

Goles: 1-0, min 16: García. 2-0, min 48: Salcedo. 2-1, min 57: Ankudinov.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Montañéz, Arellano, Mene y Hernández. Expulsó al local Aragues por doble amarilla.

Comentario:El Ejea acaba con la buena racha del Casablanca tras doblegarle por dos goles a uno. El Ejea escala a la tercera posición, mientras que el equipo verde cae a la sexta. El Casablanca dispuso de dominio los primeros minutos gracias al viento, que estuvo a su favor. Fruto de ello, rozaron la portería, mientras que el Ejea logró intimidar a la defensa local con contragolpes gracias a varios robos, algo que hizo daño el cuadro visitante, en dos acciones de Pablo Iguaz muy claras. En un error local, el Ejea se adelantó. En la segunda mitad, cambió la tónica general y el Casablanca fue mejor, pero en un rechace, los locales ampliaron distancias. Lejos de empeorar, el cuadro de Puertolas anotó en un córner y recortó distancias. Izan pudo marcar el tercero para los locales, pero no lo logró. Los ejeanos sufrieron hasta los últimos minutos.

