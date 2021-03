El Teruel asalta la Ciudad Deportiva con un gol de Roy

Partido destacado: Deportivo Aragón 0 - 1 Teruel

El Teruel asalta la Ciudad Deportiva y ahonda en la herida de los blanquillos. El encuentro comenzó con mucho ritmo, pues ambos conjuntos querían llevar el peso del partido e imponer su estilo de juego desde los primeros compases. Tras unos primeros minutos de tanteo, el Deportivo Aragón dio un paso al frente y comenzó a controlar el esférico, buscando posesiones largas aunque sin poder hacer mella en el entramado defensivo turolense. Los de Víctor Bravo, que no perdían el orden defensivo, buscaban la calidad de Aparicio entre líneas, pero no conseguían nutrir de balones al talentoso centrocampista. Puche probó fortuna a la media hora con un remate esquinado, pero el balón no cogió portería. Los minutos pasaban y ninguno de los dos conjuntos generaban peligro. Puche volvió a probar suerte al filo del descanso, pero su disparo no inquietó a Taliby y el choque se fue al descanso con el resultado inicial todavía campeando en el electrónico.

La entrada de Lanzuela y Roy fue clave

Tras el paso por vestuarios, el Deportivo Aragón comenzó a ser más incisivo y a buscar la velocidad de sus hombres de ataque. Bernal rozó el gol con un disparo potente desde la derecha, pero su remate se marchó arriba de la portería defendida por Taliby. La ocasión pareció mejorar a los rojillos, que comenzaron a llevar peligro al área de los de Iván Martínez. Víctor Bravo movió fichas y buscó la verticalidad de Roy y le funcionó a los pocos minutos: Lanzuela se marchó por banda derecha, levantó la cabeza y puso un balón perfecto para la llegada de Alejandro Roy, que no perdonó frente a su ex-equipo. El Deportivo Aragón lo intentó a la desesperada colgando balones, pero la zaga rojilla se mostró muy solvente y aseguró tres puntos de oro en la lucha por el liderato.

Deportivo Aragón: Azón, Hernández, Arnau, Sancho, Castillo, Torres (Escobar, 74), Vela (Martín, 87), Puche, Bernal, Sebastián (Esteban, 87) y López (Marín, 82).

Teruel: Taliby, Hualde, Cabetas, Romero (Belenchón, 82), Ibra, Barrero, Aparicio (Roy, 73), Otín (Rami, 81), Carlos Javier, Kevin y Ribelles (Lanzuela, 68).

Gol: 0-1, min. 79: Roy.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Arnau y Vela; y a los visitantes Romero y Ribelles.

Valdefierro 2 - 1 Illueca: El Valdefierro supera al Illueca gracias a un doblete de Lorente.

Valdefierro: Artero, Martínez, Bernal, Molina, Berrogain (Roldán, 82), Lorente, Roncea (Muñoz, 90), Gazzoni, Isern (Serrano, 82), Marín y Keinel.

Illueca: Cerdán, Pinto, Karol (Ormad, 74), López, Suárez (Gimeno, 74), Sanz, Morales, Gracia Peña, Cavero, Marín (García, 74) y Merino.

Goles: 1-0, min. 73: Lorente; 2-0, min. 83: Lorente; 2-1, min. 85: Gimeno.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó al local Lorente.

Partido igualado desde los primeros minutos, en los que ninguno de los dos conjuntos conseguía dominar los minutos de juego. El Illueca gozaba de más posesión que los locales, pero no generaba peligro alguno en la meta defendida por Artero. El balón parado se convirtió en un oasis, pero ni con esas llegaba el primer tanto del partido. Tras la reanudación el encuentro cambió su guion por completo, pues el Valdefierro abrió la lata a la salida de un córner con un preciso remate de Lorente. Minutos más tarde, el propio Lorente amplió la renta y su cuenta particular al finalizar con precisión una buena contra azulona. Sin embargo, aún tuvo tiempo el Illueca de volver a meterse en el partido: Gimeno se inventó una volea imposible que se coló por la escuadra, haciendo inútil la estirada de Artero. Los zapateros lo intentaron, con más corazón que cabeza, pero el Valdefierro defendió su renta con uñas y dientes.

Fraga 1 - 0 Binéfar: Un felino Marc da los tres puntos al Fraga

Fraga: Marc Puigvert, Sergio, Castilla (Cabistañ, 63), Marcel, Genis, Nico, Sasha, Alexis (Lamin, 68), Leo, Jorge (Pirla, 46) y Taberner (Guillem, 89).

Binéfar: Nelson, Joel, Laghrissi, Franki, Cesc, Jou (Notario, 66), Brunet, Sidibe, Simó (Muñoz, 78), Imaz (Barreda, 78) y Valencia.

Gol: 1-0, min. 81: Lamin.

Árbitro: Sánchez Sancho. Expulsó a Carbonell del Binéfar por doble amonestación. Tarjetas amarillas para Cesc del Binéfar, y para Guillem del Fraga.

El Fraga se agarró al instinto felino de su meta Marc Puigvert y a ese romance que tiene Lamin con el gol, para sumar tres valiosos puntos de cara a la durísima segunda fase y para romper la excelente racha de resultados con la que llegaba el Binéfar a La Estacada.

El factor Marc-Lamín, el trabajo generoso de los demás y los arrebatos de talento del mejor Leo de la temporada quebraron a un Binéfar que empezó mandón y amenazador. Pleno de confianza, el Binéfar salió a por la victoria y se las hizo pasar canutas al Fraga. Pasó la primera tormenta y el Fraga se fue asentando e igualando el dominio y las llegadas, siempre al ritmo que marcaba las apariciones de Leo entre líneas. El Binéfar fue bajando el ritmo y el Fraga fue el que más amenazó en el resto del primer tiempo.

Si el inicio del partido fue azul, la segunda parte fue toda roja. Hasta dio la impresión de que el viento soplaba con más fuerza hacia el marco de Nelson. El Fraga perdió a Castilla, uno de los dos centrales que tiene sanos ahora mismo. Solución: irse al campo contrario y alejar al Binéfar del suyo.

El Fraga tuvo centros, pases profundos, a un Leo que fue un quebradero de cabeza y luego, salió Lamin. La primera se la pidió atrás a Leo en un saque de esquina y empalmó de primera a las manos de Nelson. En la segunda, un centro al área pequeña lo remató Lamin a la red, con esa sangre fría que demuestra en esa suerte definitiva. El asesino silencioso lleva ya tres dianas en apenas 80 minutos acumulados en cuatro partidos. Sin embargo, aún hubo tiempo para una última ocasión visitante, pero Marc se hizo enorme y detuvo el lanzamiento de penalti.

Tamarite 0 - 1 Huesca "B": el Huesca sigue en la batalla por el liderato

Tamarite: Salas, Ars, Varilla, Espinosa, Raluy (Vales, 69), Romero, Sales, Balué, Cons (Cervera, 63), Ciruela (Rivera, 55) y Flo (Casals, 69).

Huesca B: Rojas, Galán, Mora, Arnedillo, Hernando (Biel, 65), Kevin Carlos (Tomeo, 89), Arjona, Ismael (Delage, 65), Carrasco (Calvo, 81), Barba y Morales.

Gol: 0-1, min. 38: Arjona.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Ciruela, Balué, Sales, Casals, Vales, y Rivera, del Tamarite; y Mora, Morales y Tomeo, del Huesca B.

Empezó el encuentro y los tamaritanos no temían al rival y probaban con una buena ocasión para poderse adelantar en el marcador. Primeros compases del partido donde el Tamarite se sentía cómodo y creaba peligro avisando en varias ocasiones a los de la capital altoaragonesa. En el minuto 35, Flo, tras un disparo cruzado, intentó poner a los tamaritanos por delante, pero desperdició la oportunidad de abrir la lata. Cuando mejor estaba el equipo de La Litera, el Huesca aprovechó su única ocasión y Arjona marcaba el 0-1 en una jugada de contraataque.

El Tamarite no bajó los brazos a la vuelta de los vestuarios y tuvo dos ocasiones muy claras de Romero tras una falta que sacó el portero visitante y otra desde la frontal. Pero el balón continuaba sin entrar y los azulgranas seguían por delante. En el minuto 78, gran intervención de Adrià que hizo una buena parada tras una falta botada por Alexis. Lo intentó el Tamarite con balones al área, pero el Huesca no sufrió.

At. Monzón 2 - 1 Cariñena: El Monzón sueña tras superar al Cariñena

Monzón: Piotr, Campo, Carrera (Ramírez, 46), Hernández, Marcio (Puyer, 46), Michail (Samitier, 82), Rausell (Iago, 79), Carrasco (Mesa, 46), Domingo, García y Llopis.

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Marín, Ventura, Monge, Leiva (Castilla, 64), Gomes, Sidy, Abreu, Ibra y Cortés (Alcántara, 82).

Goles: 1-0, min. 7: Michail; 1-1, min. 25: Sidy; 2-1, min. 80: Ramírez.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó al local Claver y a los visitantes Sidy, Cortés e Ibra.

El Monzón vence al Cariñena en los últimos compases del choque. Comenzó trepidante el encuentro, con los locales tratando de imponer su ley en la medular. Michail adelantó a los rojiblancos con un preciso cabezazo a la salida de un córner. El gol espoleó al Cariñena, que comenzó a inclinar el campo y a llegar con peligro a la meta de Piotr. En otro córner, Sidy igualó la contienda tras empujar a gol un balón suelto en el área. El choque entró en un impás, pues ambos conjuntos bajaron el ritmo hasta llegar al ecuador. Tras la reanudación, los locales volvieron a activarse y a mandar en el centro del campo. Los minutos pasaban y ninguno era capaz de romper la igualada. Sin embargo, Ramírez volvió a poner por delante a los montisonenses con un potente cabezazo ante el que nada pudo hacer Ortiz. El Cariñena lo intentó en los últimos minutos, pero la zaga local se mostró muy segura y guardó los tres puntos como oro en paño.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.