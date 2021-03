El Stadium Venecia vence y convence en su duelo frente al Actur Pablo Iglesias

Resumen:

Un año después, regresó la competición de la División de Honor Infantil, con gran expectación entre sus participantes que anhelaban la vuelta del fútbol. Una jornada repleta de goles, con holgados triunfos del Stadium Casablanca, Juventud, Real Zaragoza, Stadium Venecia, Calatayud y Montecarlo. Candidatos que se postulan a ocupar las primeras posiciones de sus respectivos grupos desde el primer momento. A su vez, se produjeron otros atractivos duelos que han terminado con vistosos resultados con goles para ambos equipos. Así se dio en los empates a dos entre Peñas Oscenses y Balsas Picarral; y entre el Racing Zaragoza y Hernán Cortés. En total, se materializaron 42 goles en los 9 encuentros que han compuesto esta primera jornada, una media de 4,6 tantos por cita que hacen presagiar una temporada apasionante en esta reducida División de Honor Juvenil 2021.

Grupo 1:

JUVENTUD 5-0 EL SALVADOR

Partido dominado por el cuadro local que se encontró con un Salvador bien plantado en los primeros compases de partido. El Juventud abrió la lata desde el punto de penalti y aprovecharon la inercia consiguiendo embotellar a los visitantes marchándose con una amplia ventaja al descanso. Nada más empezar la segunda parte, el Juventud se encontró con un penalti para poner el cinco a cero final. El equipo local, con la ventaja, supo mantener el resultado y El Salvador cambió la imagen en la segunda parte creando peligro. El Juventud aprovechó un Salvador mucho más estirado y que arriesgó para lanzar alguna contra pero el resultado ya no se movió.

Juventud: Kungu, Ara, Garrido, Sanz, Ruesca, Aitor, Marcos, Stan, Sola, Martínez y Larrea (Samuel, 45).

El Salvador: Miranda, Diego, Alberto, Yugueros, Divasson, Perches, Ara (Glera, 35), Castillo (Remacha, 35), Fernández, Nuño (Flamarique, 65) y Giménez.

Goles: 1-0, min. 23: Ruesca, de penalti. 2-0, min. 27: Ara. 3-0, min. 29: Marcos. 4-0, min. 33: Ruesca. 5-0, min. 38: Aitor, de penalti.

Árbitro: Pereda Murillo.

ATLÉTICO MONZÓN 0-4 STADIUM CASABLANCA:

Atlético Monzón: Andrés (Baringo, 43), Fofana, Jaoi, Bometón, Marcos, Wail (Daniel, 46), Mauro, Castillo (Carilla, 43), Fion, Zueras (Traoré, 53) y Cabrero (Artiz, 36).

Stadium Casablanca: Enzo, Guerrero (Tobajas, 53), Retornano, Mauleón, Azcón (Marín, 61), Bellmunt (Asiain, 58), Linares, Franco (Saúl, 49), Arturo, Carbonel y Carreras (Alejandro, 61).

Goles: 0-1, min. 25: Guerrero. 0-2, min. 37: Carreras. 0-3, min. 39: Carreras. 0-4, min. 48: Linares.

Árbitro: Marín Rubio.

EJEA 0-7 REAL ZARAGOZA:

Ejea: Juan (Raúl, 36), Mangas (Gallizo, 46), Teodor (Iker, 46), Adames, Castillo, Álvaro, Clemente (Alonso, 36), Sesma (Jorge, 46), Villanúa (David, 36), Bericat y Caudevilla (Anchelergues, 36).

Real Zaragoza: Olmos (Ramiro, 36), Daniel, Cristian, Esteban (Jorge, 36), Marcos (Santiago, 36), Jodra (Enzo, 36), Marco, De Miguel (Subías, 36), Bordetas, Pablo (Pernía, 36) y Laseca (Mikel, 36).

Goles: 0-1, min. 9: Marco. 0-2, min. 15: Jodra. 0-3, min. 20: Jodra. 0-4, min. 31: Jodra. 0-5, min. 38: Santiago. 0-6, min. 56: Marco. 0-7, min. 68: Bordetas.

Árbitro: Bueno Navarro. Amonestó al local Adames.

Grupo 2:

STADIUM VENECIA 4-1 ACTUR PABLO IGLESIAS:

Contundente victoria del Stadium Venecia. El partido comenzó con dominio visitante y con el conjunto rojillo buscando la espalda de los centrales. Sin embargo, el Stadium Venecia se adelantó tras un buen remate de cabeza de Somalo. El Actur Pablo Iglesias lo intentaba con balón, pero se encontró con el segundo tanto al filo del descanso, con un buen tanto de Jorge, que remató a gol un servicio desde la banda. Tras la reanudación, los visitantes saltaron con más intensidad, elaborando buenas jugadas y llegando a campo contrario. Pese a ello, los locales seguían bien plantados y encontraron el tercer gol en una buena contra finalizada por Jorge. El propio Jorge encontró de nuevo el gol tras aprovechar un fallo de los locales. El Actur Pablo Iglesias maquilló el marcador con un gol olímpico por parte de Enri.

Stadium Venecia: Domínguez, Sarrato, Somalo, Pérez (Manteca, 42), Lavilla (Colas, 47), Montel, Pardillos (Martín, 42), Jerez (Salafranca, 53), Mañez (Simón, 57), Suils y Tejero.

Actur Pablo Iglesias: Mena, Cebrián, Rodrigo (Casado, 64), Lahoz (Quílez, 42), Sánchez, Martín (Gutiérrez, 36), Bircoci, Kerekes, Olarte, Sancho y García (Melic, 50).

Goles: 1-0, min. 6: Somalo. 2-0, min. 32: Tejero. 3-0, min. 47: Tejero. 4-0, min. 57: Tejero. 4-1, min. 67: Sancho.

Árbitro: Casanova López.

EBRO 1-1 OLIVER:

Ebro: Gracia, Rau, Moreno, García, Ariño, Cuesta, Ondiviela, Rodríguez (Barcelona, 67), Galve, Clos (Lopes, 42) y Rebullida (Giménez, 60).

Oliver: Ramírez, Navarro, Trallero, Álvarez, Lozano, Jiménez, Arroyo (Roca, 50), Blasco (Asier, 46), Supervía, Sanz (Kristian, 67) y Abad.

Goles: 1-0, min 31: Ondiviela. 1-1, min. 34: Blasco.

Árbitro: Monne Romero. Amonestó al local Moreno y al visitante Roca.

SAN JOSÉ 1-4 CALATAYUD:

San José: ALba, Jiménez, García (Usón, 36), Giménez (Navarro, 36), Benaque, Iturriaga (Fernández, 36), Millán (Estella, 54), Kyei, De Tomás, Kone y Tavares.

Calatayud: Mirallas, Aldea, Escobedo, Montañés (Ibáñez, 57), Pablo, Pascual, Gallego (Giménez, 54), Gómez, Manuel (Guillén, 51), Cocera (Sellam, 57) (Lora, 57) y Villa (Mingotes, 46).

Goles: 0-1, min. 3: Gómez. 0-2, min. 14: Pascual. 0-3, min. 34: Pascual de penalti. 1-3, min. 42: De Tomás. 1-4, min. 50: Cocera.

Árbitro: Sebastián Alamán. Amonestó al local Millán y al visitante Manuel.

Grupo 3:

MONTECARLO 4-2 ALCAÑIZ:

Partido vibrante el disputado en el José Luis Violeta. El cuadro de La Paz saltó al tapete con una marcha más que los visitantes, consiguiendo el primer tanto a los tres minutos, obra de Roche. El Alcañiz no tardó en responder, pues dos minutos después, Bielsa igualaba la contienda con un gran gol. Tras la reanudación, el conjunto visitante le dio la vuelta al marcador tras un buen remate de Iker que sorprendió al meta local. Los rojillos supieron reaccionar y lograron el segundo tanto tras una buena jugada culminada por Roche. La fortuna no le sonreía a los turolenses, pues Boix acabó anotando en su propia portería tras una jugada desafortunada. El Montecarlo asestó la puntilla dos minutos después con un nuevo tanto de Roche, que sumaba el tercero en su cuenta particular. En los últimos minutos el Alcañiz intentó volver a meterse en el partido, pero el Montecarlo no lo permitió.

Montecarlo: Holostenco, Marín, Bermejo, Pérez, Bretos (Edu, 36), Asensio, Roche, Andaluz (Camara, 67), Dos Santos (Garcés, 48), Nacenta (Calvo, 36) y Martinelli.

Alcañiz: Altabas, Celmas, Pallarés, Galve, Pitarque (Larhlid, 42), Bielsa (Pérez, 52), Losilla (Castilla, 68), Martínez (Gutiérrez, 51), Boix, Marcos y González.

Goles: 1-0, min. 3: Roche. 1-1, min. 5: Bielsa. 1-2, min. 48: Marcos. 2-2,min. 60: Roche. 3-2, min. 64: Boix en propia. 4-2, min. 66: Roche.

Árbitro: Batalla Carnicer. Amonestó a Asensio; Losilla y Gálvez.

PEÑAS OSCENSES 2-2 BALSAS:

Peñas Oscenses: Sardoy, Estonllo, Pascual (Cifuentes, 36), Franco (Plo, 60), Gabarre, Prat (Yiqiao, 54), Seral, Otín (Montaño, 47), Ayerbe, Gutiérrez (Marcuello, 54) y Capella.

Balsas: Vicente (Carnicer, 18), Dalmau, Oulad (Sysoev, 15) (Royo, 54), Biel, Giménez (Juan, 54), González, García, Planas (Ginés, 47), Aparicio, Enrech y Morote (Rosa, 47).

Goles: 0-1, min. 22: Giménez. 1-1, min. 37: Cifuentes. 1-2, min. 51: González. 2-2, min. 70: Estonllo.

Árbitro: Royán García. Amonestó a Bergua; Enrech y Carnicer.

RACING CLUB ZARAGOZA 2-2 HERNÁN CORTÉS:

Racing Club Zaragoza: Duce, Gonzalvo (Núñez, 42), Puertas, Molina (Carnicer, 58), Puente, Albero (Salazar, 42), Franco (Arbizu, 50), Rodríguez, Vera (Calvo, 61), Aguilar (Álvarez, 64) y Arantegui.

Hernán Cortés: Peguero, Talayero, Amine, Vázquez, Grávalos, Sambu (Osoka, 68), Serrano, Palacios (Hernández, 42), Torres, Aladrén (Peleato, 49) y Ramos.

Goles: 1-0, min. 26: Rodríguez. 2-0, min. 34: Arantegui. 2-1, min. 51: Ramos. 2-2, min. 56: Grávalos de penalti.

Árbitro: Román Ibáñez. Amonestó al local Aguilar y al visitante Grávalos.

