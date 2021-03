El Pablo Iglesias y La Almunia empatan en un choque marcado por el fuerte viento

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-1 LA ALMUNIA

El Pablo Iglesias y La Almunia se reparten los puntos tras un choque muy igualado y marcado por el viento. Guillén, de penalti, abrió el marcador, pero en la segunda mitad, los visitantes igualaron la contienda por medio de Álvaro.

Los rojiblancos comenzaron dominando el choque gracias, en cierta medida, al viento. La Almunia no consiguió llegar a la portería de Montanel, salvo en algún contragolpe. Lacambra tuvo la primera de los rojiblancos en el partido en un disparo al borde del área. En el minuto 27, el colegiado señaló penalti para los locales tras una mano de un defensor de la Almunia en el interior del área. Guillén transformó el penalti.

Los locales reclamaron otro penalti tres minutos después, aunque el colegiado no lo concedió. La Almunia tuvo su primera aproximación en el minuto 43 por medio de Júdez. En el segundo tiempo, la Almunia dominó el juego y los rojiblancos se mantuvieron replegados. En un error de la defensa local, La Almunia igualó la contienda. El Pablo Iglesias dispuso de dos faltas que pudieron inclinar el partido en su favor, en una de Piñero y una de Broto. La Almunia, por su parte, generó peligro en dos acciones de peligro, una de Embid.

Actur Pablo Iglesias: Nacho, Chorén, Guillén (Duato, 70), Marín (Vicién, 80), Daniel, Lacambra, Piñero (Briz, 75), Salas, Broto (Mariano, 64), Serrano(Mahdi, 64), y Sebbar.

La Almunia: Forcén, Iván, Latorre, Sacasa (Martí, 19), Gil, Lahoz (Modou, 68). Embid, Asensio, Marínez, Chueca (Borja, 60) y Júdez (Clemente, 60).

Goles: 1-0, min. 27: Guillén, de penalti. 1-1, min. 52: Álvaro.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Sebbar, Guillén, Nacho; Chueca, Júdez, Iván, Clemente y Martí.

HERRERA 2-2 CASETAS: La diferencia de estilo entre el Herrera y el Casetas se salda con un empate.

Herrera: Lázaro, Ezquerra, Ruiz, Jared, Cepeda (Serrano, 86), Moreno, Edu, Torcal, Larraz (Ezquerra, 80), Val (Peiró, 89) y Bernad (Marco, 60).

Casetas: Chino, Abad (Gesse, 83), Adrián (Palacios, 73), Ángel, Sierra, Gil, Julen, Kaká (Sanz, 87), Damián, Gregorio y Navarro (Algaba, 76).

Goles: 1-0, min. 27: Moreno. 1-1, min. 30: Kaká. 1-2, min. 41: Damián. 2-2, min. 69: Moreno.

Árbitro: Pérez Sanz. Amonestó a Ruiz; Gil, Angel y Damián.

Comentario: El Herrera y el Casetas se repartieron un punto cada uno en choque en el que los locales se encargaron de llevar la iniciativa. Empezaron adelantándose los de la comarca de Daroca en el minuto 27 tras una jugada combinada que finalizó Moreno. El Herrera consiguió encerrar a su rival en su campo, que atacaba a través de balones largos. Sin embargo, pasada la primera media hora, Kaká igualó el marcador en un saque de esquina. Damián, al filo del descanso y también de córner, puso por delante al Casetas. Ya en la segunda mitad, el partido siguió con la misma dinámica: con el Herrera jugando desde atrás y con el Casetas recurriendo al balón en largo. En el minuto 69, los locales aprovecharon una jugada a balón parado para devolver la igualada al electrónico. Ambos conjuntos gozaron de ocasiones para hacerse con los tres puntos, pero no fueron capaces de decantar la balanza.

ZARAGOZA 2014 0-2 GINER: La efectividad del Giner tumba al Zaragoza 2014

Zaragoza 2014: Mayo, Hernández (Sergio, 79), Ruberte (Xabier, 53), Diop, Adrián, Cortés, Álex, Raúl, Iván (Marlon, 67), Spasic y Anderson (Marco, 89).

Giner: Salinero, Danie, Joel (Torres, 89), Franky, Oliete, Raúl, Alloza (Floría, 85), Pablo (Simón, 89), Soko, Fandos (Marzo, 70) y Sánchez (Ruiz, 77).

Goles: 0-1, min. 23: Raúl. 0-2, min. 66: Pablo.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Iván, Raúl, Adrián, Álex (2), expulsado en el 64’; Raúl, Salinero, Sánchez y Joel.

Comentario: El Zaragoza 2014 fue derrotado en casa ante el Giner por (0-2). El cuadro local fue mejor en el inicio del partido, pero no lo supo materializar en ocasiones de peligro. El Giner, en una falta lateral, aprovechó un balón que quedó muerto para adelantarse por medio de Raúl Alfonso. Los locales no supieron generar ocasiones de peligro en lo que restaba de primera mitad. En el segundo tiempo, el cuadro de Torongi saltó mejor al terreno de juego. Fruto de la intensidad, el 2014 dispuso de un penalti que falló Petar Spasic. El cuadro local se vio obligado a arriesgar, pero no generó mucho peligro.

CALATORAO 1-1 CALATAYUD: Vicente da un punto al Calatayud en su visita a Calatorao

Calatorao: Díez, Manchado, Iván, Villalba, Tarik, Miguel, Ucedo (Bermúdez, 80), Sánchez (Islah, 62), Ricardo, Urgek y Mario (Sanz, 69).

At. Calatayud: Sergio, Sellarés, Gracia, Jesús, Bernal, Paulo (Miranda, 74), Blanco, Aitor, David (Ortega, 53), Gil y Raúl (Saiz, 64).

Goles: 1-0, min 44: Ucedo. 1-1, min 69: Vicente.

Árbitro: Alexandru Moraru. Amonestó a Urbano, Urgel, Ucedo, Boujaada, Villalba, Júdez, Sánchez; y Gil. Expulsó al visitante Miranda por doble amarilla.

Comentario: El Calatorao y el Calatayud firmaron el empate en un choque marcado por el viento y donde ambos conjuntos alternaron fases de dominio. Los dos equipos trataron de generar peligro con envíos largos a la espalda de las defensas, pero no fue efectivo por el viento. El Calatorao tuvo varias acciones encadenadas a balón parado en la que dio la sensación de que podía llegar el gol. Cuando mejor estuvo el Calatayud, el cuadro local se adelantó con un remate de cabeza en el segundo palo. En la segunda mitad, el cuadro local buscó generar peligro al contragolpe, mientras que los visitantes adquirieron una mayor profundidad. Poco antes del minuto 70, tras un centro lateral, Vicente igualó la contienda. Finalmente, en el minuto 86, el colegiado anuló un tanto a los visitantes por una falta en ataque.

