Almudévar y Cuarte empatan a balón parado

ALMUDÉVAR 1-1 CUARTE

Partido que se puso cuesta arriba, pero que el Almudévar estuvo a punto de darle la vuelta. El primer aviso lo dio el Cuarte en el minuto 9 con un tiro de Alberto que marchó fuera. En una falta directa entre el viento y un bote extraño, Siro no acertó a detener el balón y el Cuarte se adelantó en el marcador en el minuto 23. El gol despertó al Almudévar y hasta el descanso buscó el empate. La mejor ocasión la tuvo el equipo local en un tiro al palo de Salcedo, cuando corría el minuto 35. Al filo del descanso, Siro se lanzó a los pies de Eloy para evitar el peligro y Salcedo cabeceó fuera un buen centro de Nacho. En la segunda parte salió fuerte el Almudévar en busca del empate. En un córner, Tambo rematando de cabeza empató el partido. El partido estuvo muy vivo el primer cuarto de hora de la segunda mitad, con llegadas a ambas puertas, como una buena jugada del Almudévar que lleva Puente y se la pone a Marqués que tira desde la frontal y rechaza la defensa del Cuarte en el minuto 60. A partir de aquí el Cuarte se hizo con el balón y buscó la portería “amarilla”, tocó bien, pero no creó peligro. Sacó algún córner con peligro y colgó varios balones al área, que entre Siro y la defensa desbarataron sin problemas. En los últimos minutos se la jugó el Almudévar, con todos los hombres de ataque que tenía en el banquillo y así, en el 88 un remate de Salcedo lo detuvo el meta Adrián. Al final volvió a ser decisivo el meta visitante parando un buen tiro de Jabato en el minuto 93. Con este empate, el Almudévar avanza al Villanueva en la clasificación y se sitúa en décimo lugar. A falta de una jornada para que finalice esta primera fase de la competición, el Almudévar se enfrentará al Sariñena el próximo domingo en un partido que puede ser crucial de cara a la segunda fase.

Almudévar: Siro; Gumiel, Luisja, Ainoza (Avellanas, 73), Bailo, Nacho (Pablo Moreno, 64), Tambo (Jabato, 78), Marqués, Salcedo. Noah y Puente.

Cuarte: Adrián, Óscar, Muzquiz, Alberto (Moreno, 64), Roldán, Leciñena, Eloy (Íñigo Pérez, 64), Ginovés, Andreu, Molina y De Sus.

Goles: 0-1 min. 23: De Sus. 1-1 min. 48: Tambo.

Árbitro: Manuel Ramírez. Bien. Amonestó a Tambo del Almudévar y a Óscar del Cuarte.

BREA 2-0 SABIÑÁNIGO: El Brea retoma la senda del triunfo

Brea: Calavia, Adán, Subías (Sola, 55), Navarro (Veintemilla, 55), Rotellar (Guillén, 83), Puig, Jorge Pérez (Sarvise, 83) , González, Parada, Rubio (Oliver, 75).

Sabiñánigo: Iván Pérez, Ivan Toro, Alcoba, Villar, Muñoz, Grasa, Blasco, Gracia (Ortiz, 58), Goez (Gorgas, 73), Ferruz y Herranz.

Goles: 1-0, min. 42: Rubio. 2-0, min. 54: Rotellar.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Puig; a Goez. Expulsó por roja directa al visitante Iriarte (54’).

Comentario: El Brea se reencontró con el triunfo, poniendo así fin a una racha de dos empates y dos derrotas, con una sólida victoria por 2-0 ante un Sabiñánigo que tenía varias bajas en su cita de esta tarde en el municipal de Piedrabuena. Los de Raúl Jardiel salieron mentalizados de no dejar al Sabiñánigo crear su juego, y consiguieron disponer de ocasiones de cierto peligro en el primer cuarto de hora, con buenas intervenciones de Iván Pérez, quien estuvo providencial a la hora de interceptar un pase para evitar que un jugador del Brea marcara a puerta vacía. El juego combinativo del Brea desarboló a los visitantes, que cometieron varias imprecisiones al tratar de salir desde atrás. Una pérdida del 'Sabi' derivo en el gol de Rubio poco antes del descanso. La tónica apenas cambió en la segunda parte, con un Brea que quiso marcar cuanto antes el segundo para lograr la tranquilidad. Una acción que consiguió tras una serie de rechaces en el área. Iriarte fue expulsado, lo que le facilitó el trabajo al Brea. Los visitantes tuvieron dos claras oportunidades en la misma jugada para anotar y darle emoción a los últimos minutos, pero no hubo entendimiento entre Gorgas y otro de sus compañeros. De esta forma, el Brea no sufrió en los últimos minutos para conservar la ventaja

UTEBO 2-1 ÉPILA: Un gran inicio del Utebo es suficiente

Utebo: Abad, Capapé, Alvira, Félez, Manau, Magallón, Giménez (Aznar, 62), Cardo (Cavero, 88), Marín (Sánchez, 69), Baldrés y Osanz.

Épila: Fabré, González, Gil, Rupérez, Berdún, Costa (Obere, 75), Redondo (Falo, 32), Turrubia (Chafiq, 66), Roncal, Sánchez y Valero (Ntutumu, 66).

Goles: 1-0, min. 3: Giménez. 2-0, min. 23: Baldrés. 2-1, min. 50: Costa, de penalti.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Marín, Alvira; a Turrubia, González, Roncal, Ntutumu. Expulsó por doble amonestación al local Manau (47’).

Comentario: Sólida primera parte del Utebo en la que ha conseguido maniatar al Épila, que se ha visto agobiado en la salida de balón ante la presión de los locales. De esta manera, no tardaba en llegar el primer gol del Utebo por medio de GIménez. Un tanto que dejó fríos a los miembros del Épila, que no se encontraron cómodos en la primera parte, con numerosas pérdidas e imprecisiones ante un Utebo que a la mínima, ejecutaba, como sucedió con el 2-0 de Baldrés. La renta favorable le hizo al Utebo caer en la monotonía, ante un Épila que salió del vestuario con la lección aprendida y consiguió recortar distancias de penalti cometido por un derribo en el área. El Épila se lo creyó y empezó a tener más llegadas y a colgar balones al interior del área que hacían sufrir al combinado local. Abad salvó el posible 2-2, aunque del mismo modo el Utebo tuvo ocasiones para el 3-1 en un final de partido muy abierto.

BORJA 1-1 CALAMOCHA: Gassama empata 'in extremis'

Borja: Abero, Lou, Sánchez (Velasco, 57), Pérez, Cirac, Rubio, Lahuerta (Rekrouk, 77), Maldonado, Cano, Gotor y Bangoura (Mainz, 67).

Calamocha: Villanueva, Ruano (García, 85), Díaz, Sancho, Puri (Durán, 57), Sebastián (Jaraba, 76), Motero, Ayneto (Gassama, 57), Rubí (Gea, 85), Sorbe y Aso.

Goles: 1-0 min. 47: Bangoura, 1-1 min. 90: Gassama.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amarillas a Lahuerta, Gotor, Cano; y Puri.

Comentario: Empate entre el Borja y Calamocha en un partido en el que los locales han ido de más a menos y no ha sido capaces de cerrarlo cuando tuvieron ocasiones para ello. Empezaron los jugadores de Moisés Gutiérrez con dos claras ocasiones en la primera media hora, una de ellas salvada por Villanueva y otra se marchó rozando el palo. El Calamocha buscó el juego directo y colgó balones aéreos, aunque no consiguió sorprender a la zaga borjana. Bangoura anotaba al poco de empezar la segunda parte, aprovechando un balón muerto dentro del área en el que definió bien ante el guardameta. Con el gol y los cambios, progresivamente el Borja se empezó a echar hacía atrás ante un Calamocha cada vez más ambicioso que protagonizó varios sustos. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y eso mismo sucedió en los minutos finales con el gol de Gassama en un potente disparo cruzado.

VILLANUEVA 0-1 SARIÑENA: Almerge decide con un lanzamiento lejano

Villanueva: Joel, Ballarín (González, 55), Vidal, Laguarta, Arturo (Lahuerta, 81), Alcaine, Orús (Cebrián, 67), Marc Prat (Abad, 81) y Ros Concha.

Sariñena: Ribas, David, Villellas (Tolo, 67), Cota, Tapia (Mercadal, 73), Fonsi, Villalba, Almerge, Jordi, Murillo (Vicente, 73) y Albajara (Ambroj, 89).

Goles: 0-1,min. 60: Almerge.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Ballarín, Alcaine, González y Laguarta; a Villellas.

Comentario: El Sariñena se lleva los tres puntos del Enrique Porta de Villanueva con una gran imagen. El partido empezó con alternativas por parte de los dos equipos. En los primeros veinte minutos, el Villaneuva botó dos corners y lo intentó con un tiro lejano; mientras que Ferrer y Albajara tuvieron sendas oportunidades de adelantar a los visitantes. Al filo de la media hora, los villanovenses tuvieron diez minutos de control en los que pusieron en apuros a Ribas. Murillo y Ferrer eran un peligro constante para la defensa de los locales, y en la prolongación de la primera parte era Murillo quien salvaba en la línea de gol el tanto de Villalba. El dominio del Sariñena se hizo mucho más notorio en el inicio de la segunda parte, de forma que el guardameta Lairla -y en alguna ocasión el larguero- evitaron el tanto de los visitantes. A falta de media hora, un misil de Almerge desde unos treinta metros se colaba por la escuadra en un auténtico golazo. El Sariñena siguió apretando estuvo más cerca de caer el 0-2 que el empate a uno.

BARBASTRO 1-0 ROBRES: Barrero deja los tres puntos en casa

Barbastro: Hugo Gistau; Gorka (Perso, 62), Elbaile, Borja, Alonso (Lucas, 75); Ara (Mendi, 88), Ramos (Ballesteros, 75), Agustín; Conte, Barrero, Alvarado

Robres: Musa; Pérez, Blay, Espiérrez, Barrio (Carcasona, 85); Muñoz, Cabrero (Aísa, 89), Herrero, Guillermo; Antonio y Luis (Pumareta, 72).

Gol: 1-0 min. 89: Barrero

Árbitro: Rafael Cenis. Tarjetas amarillas para Alonso (Barbastro), Guillermo y Barrio (Robres).

La tercera victoria consecutiva permite al Barbastro el doble objetivo de la permanencia y de la clasificación matemática entre los seis primeros para jugar la fase de ascenso sin dependencia de nadie a falta de una jornada en la que puede aspirar a la tercera plaza. La victoria ante el Robres llegó en el minuto 89 -como en dos encuentros anteriores- por medio de Barrero que marcó su undécimo gol al aprovechar un error defensivo para batir al meta sin tiempo para reacciones a pesar de los cinco minutos de prórroga.

El empate sin goles que duró hasta el minuto 89 fue reflejo de seguridad defensiva y de errores de delanteros, en ambos equipos, más claros en el local por medio de Barrero que tuvo con antelación al gol dos ocasiones para marcar. El Robres planteó un partido práctico pero, tardó 25 minutos en pisar el área aunque el Barbastro tampoco tuvo ninguna hasta el minuto 23 por medio de Barrero que falló el gol a meta vacía. Hasta entonces fue un partido “plano” sin ocasiones en las áreas y sin tirar a puerta. En el minuto 33, un envío de Conte al área no encontró rematador y casi seguido Barrero despejó el balón bajo palos en el segundo saque de esquina visitante. En el minuto 38 la inseguridad del meta Musa estuvo a punto de costarle el gol pero se llegó al descanso después de 45 minutos de dominio alterno, con mayor iniciativa local y empate justo por lo visto en el terreno de juego. En la segunda parte, el Barbastro salió más ofensivo pero sin crear situaciones de peligro; hasta el minuto 60 no lanzó su primer saque de esquina. La reacción en el técnico local fue rápida para reforzar el juego ofensivo y se notó en la recta final con dos ocasiones claras de Barrero cuya porfía en el área tuvo premio con el gol que clasifica al Barbastro para jugar la fase siguiente.

